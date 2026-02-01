México

Coyote se pasea por calles de Yauhquemehcan, Tlaxcala, y es adoptado por los vecinos: se hace viral en redes

El canino ha sido visto recorriendo las calles y conviviendo pacíficamente con perros de la comunidad

Coyote es visto en calles
Coyote es visto en calles de Yauhquemehcan. Foto: (Redes sociales)

Habitantes del municipio de Yauhquemehcan, en el estado de Tlaxcala, han reportado desde hace varios meses la presencia constante de un coyote que recorre diversas calles de la localidad, principalmente durante las noches, situación que ha generado inquietud y opiniones divididas entre la población.

De acuerdo con testimonios de vecinos, el animal desciende cada noche de un cerro cercano y suele desplazarse acompañado de varios perros, lo que ha incrementado el temor por la seguridad de personas, especialmente menores de edad, así como de mascotas.

Vecinos reportaron que el animal
Vecinos reportaron que el animal ha sido visto conviviendo con perros de la zona. Foto: (Redes sociales)

Ante estos reportes, autoridades locales fueron alertadas con el objetivo de evaluar la situación y prevenir posibles riesgos. La presencia del coyote en una zona urbana ha encendido el debate sobre la convivencia entre fauna silvestre y comunidades humanas, particularmente en municipios que colindan con áreas naturales.

Sin embargo, no todos los habitantes perciben al animal como una amenaza. Un sector de la comunidad salió en defensa del coyote, señalando que durante el tiempo que ha permanecido en el municipio no se han registrado ataques ni incidentes violentos. Vecinos aseguran que el animal se ha adaptado al entorno y convive de manera pacífica con la población, por lo que solicitaron a las autoridades no intervenir de forma agresiva y respetar su permanencia.

Desde el punto de vista biológico, el coyote (Canis latrans) es un mamífero carnívoro altamente adaptable, originario de América del Norte y presente en gran parte del territorio mexicano. Su capacidad para sobrevivir en distintos ambientes, desde zonas desérticas y bosques hasta áreas semiurbanas, le ha permitido coexistir cerca de comunidades humanas. Es un animal principalmente nocturno y omnívoro, cuya dieta incluye pequeños mamíferos, aves, insectos, frutos y restos orgánicos.

Según vecinos, el animal baja
Según vecinos, el animal baja por las noches desde un cerro cercano. Foto: (Captura de pantalla)

Especialistas señalan que, en condiciones normales, los coyotes evitan el contacto directo con las personas y no representan un peligro si no se sienten amenazados. No obstante, la interacción constante con perros domésticos puede generar situaciones de riesgo, ya sea por posibles enfrentamientos o por la transmisión de enfermedades.

La presencia del coyote en Yauhquemehcan también refleja la presión que enfrentan los ecosistemas naturales debido al crecimiento urbano y la reducción de espacios silvestres. En muchos casos, estos animales se ven obligados a desplazarse hacia zonas habitadas en busca de alimento y refugio.

Autoridades municipales informaron que se mantiene el monitoreo del caso y que cualquier acción se realizará en coordinación con instancias ambientales, priorizando tanto la seguridad de la población como el bienestar del animal. Por ahora, se recomienda a los habitantes no intentar acercarse, no alimentarlo y resguardar a sus mascotas durante la noche.

