Caen dos extorsionadores tras cobrar cuota en una tortillería y estrellarse contra un camión en la CDMX

Tras la detención las autoridades les aseguraron una pistola falsa. Crédito: SSC

El pasado 31 de enero de 2026, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC) informó la detención de dos presuntos extorsionadores en la alcaldía Álvaro Obregón, quienes cayeron tras estrellarse contra la parte trasera de un camión de transporte público.

La intervención se activó luego de que la propietaria de una tortillería denunciara que los hombres la obligaron, bajo amenazas con lo que parecía ser un arma de fuego, a entregarles una suma de dinero para permitirle continuar con su trabajo.

De acuerdo con la información oficial, los uniformados de la SSC respondieron al llamado de emergencia emitido desde el Centro de Comando y Control (C2) Poniente.

Las autoridades no revelaron las identidades de los detenidos, sin embargo, uno fue señalado como objetivo prioritario en la demarcación.

Tras la detención de les decomisó una pistola falsa y el presunto dinero de la extorsión, entre otros objetos.

Descripción de los hechos y la intervención policial

Según reportes oficiales, proporcionados por la SSC, el operativo se desencadenó cuando personal de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) realizaba patrullajes de vigilancia en la zona poniente.

Durante su recorrido, recibieron la alerta de una comerciante que solicitó ayuda a través del número de emergencias 911, reportando que dos sujetos la habían obligado a entregarles dinero bajo amenaza con una pistola.

Al llegar a las calles Marco Polo y Pino, los agentes encontraron a la víctima, una mujer de 30 años, dueña de una tortillería quien señaló directamente a dos sujetos que se encontraban a unos metros adelante como los responsables de haberle cobrado una suma de dinero para dejarla trabajar.|

Al percatarse de la llegada de los agentes policiales, los dos sospechosos intentaron escapar a bordo de un automóvil color gris.

La maniobra de huida resultó fallida, ya que apenas lograron avanzar unos metros antes de chocar contra un camión de transporte público.

Este accidente permitió que los uniformados los interceptaran de inmediato para realizarles una revisión.

Recuperación del dinero y aseguramiento de evidencia

Durante la revisión preventiva efectuada por los elementos de la Policía Bancaria e Industrial, se localizó una réplica de arma de fuego color negro en poder de los detenidos.

Además, los agentes aseguraron un cargador con seis cartuchos de latón.

Objetos asegurados tras la detención. Crédito: SSC

En el mismo procedimiento, los policías recuperaron 21 mil 100 pesos en efectivo, suma que la comerciante identificó como el dinero que había entregado a los presuntos extorsionadores minutos antes.

La afectada reconoció plenamente el monto, lo que permitió a las autoridades integrar este dato como parte de las pruebas directas del ilícito.

Todas las evidencias, junto con los detenidos, fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público.

Antecedentes penales de los detenidos

Tras la detención, las autoridades realizaron un cruce de información con la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJCMDX) para verificar la identidad de los implicados.

Con la colaboración se descubrió que uno de los detenidos, quien inicialmente se identificó con un nombre falso, tiene 32 años y figura como objetivo prioritario generador de violencia en la demarcación. Además, cuenta con antecedentes por ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México en 2022, vinculado a delitos contra la salud.

Por otra parte, revelaron que el segundo detenido, de 19 años, también presenta antecedentes penales por un ingreso al Sistema Penitenciario capitalino en 2025, igualmente relacionado con delitos contra la salud.