Dan más de 40 años de prisión por extorsión a María por extorsión en Chimalhuacán, decía ser de los “King Kones”

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México obtuvo una sentencia de 43 años y 9 meses de prisión para María Rocha Rosales por el delito de extorsión, tras acreditar su responsabilidad penal ante un Juez.

De acuerdo con la investigación ministerial, María Rocha Rosales, junto a cuatro personas más identificadas como miembros de una estructura criminal autodenominada King Kones, fue detenida luego de que las víctimas alertaran a Policías Municipales durante un intento de extorsión en dos comercios de Chimalhuacán. Los hechos ocurrieron en enero de 2019, cuando los acusados amenazaron a los propietarios y exigieron dinero a cambio de no causar daño.

Durante el procedimiento, las víctimas entregaron efectivo ante la amenaza, logrando al mismo tiempo avisar a las autoridades, quienes intervinieron y detuvieron a los implicados, incluida María Rocha Rosales.

La procesada fue recluida en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, donde quedó a disposición de la autoridad judicial y se llevó a cabo el juicio correspondiente que culminó con la sentencia.

Comerciantes en Guanajuato trabajan con temor diario ante extorsiones y corrupción que amenazan su sustento. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por esta misma causa, en octubre de 2017, los otros cuatro involucrados —Delfino Juárez Santiago, Álvaro Romero Hernández, Aurelio Galeno Moctezuma y Juan Antonio Muñoz Sánchez— ya habían sido condenados por el mismo delito.

Baja delito de extorsión en Edomex

La extorsión en el Estado de México registró una disminución de 37 por ciento durante 2025 en comparación con el año anterior, según cifras presentadas por la Fiscalía General de Justicia de la entidad en la más reciente sesión de la Mesa de Paz, encabezada por la gobernadora Delfina Gómez.

De acuerdo con el reporte, entre enero y diciembre de 2024 se contabilizaron 3 mil 439 denuncias por este delito, mientras que en el mismo periodo de 2025 la cifra se redujo a 2 mil 150 casos. La Fiscalía precisó que la variación representa una baja de 37.4 por ciento en uno de los delitos considerados de alto impacto.

La percepción ciudadana refleja que la seguridad sigue siendo una deuda pendiente: ocho de cada 10 habitantes se sienten inseguros en su municipio.

La información fue expuesta como parte del seguimiento permanente a los indicadores de seguridad que realizan autoridades federales, estatales y municipales.

Durante la reunión se señaló que la reducción está asociada a acciones de coordinación interinstitucional, así como al análisis constante de información estratégica y a la atención de denuncias ciudadanas.

Tras la sesión, la gobernadora Delfina Gómez indicó que el combate a la extorsión forma parte de las prioridades de la estrategia de seguridad en la entidad y subrayó la participación conjunta de los tres órdenes de gobierno en el diseño e implementación de operativos focalizados.

Las autoridades señalaron que el análisis de estos resultados permitirá ajustar y reforzar las acciones de seguridad en distintas regiones del Estado de México, con el objetivo de mantener la tendencia a la baja en delitos de extorsión y otros ilícitos.