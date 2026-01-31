Secretaría de las Mujeres intervendrá en caso de violencia vicaria, buscará homologar que solo se acuse del delito a los hombres

Citlalli Hernández calificó como un error que una mujer fuera vinculada a proceso por violencia vicaria en Coahuila. | Secretaría de las Mujeres

Citlalli Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres, informó que intervendrá en el caso de Stella ‘N’, mujer que fue vinculada a proceso por violencia vicaria en Coahuila, calificando la medida judicial como “un error” y presentando una serie de acciones.

En un video publicado en su cuenta de X, la funcionaria federal explicó qué es la violencia vicaria y por qué una mujer no puede ser acusada de este delito, de acuerdo con la Ley General de Acceso para las Mujeres a una vida libre de violencia, a la cual se integró el término durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“Una mujer fue vinculada a proceso por el delito de violencia vicaria. Esto es un error. Te voy a explicar por qué y también qué vamos a hacer desde la Secretaría de las Mujeres al respecto”, dice al comenzar la grabación.

Hernández Mora detalló que la violencia vicaria está definida de una forma “muy clara” en el artículo sexto, fracción sexta de dicha ley, como una agresión “que se ejerce a través de interpósita persona, es cualquier acto u omisión que con el objetivo de causar perjuicio o daño a las mujeres, se dirige contra las hijas, hijos o familiares, personas allegadas, ya sea que tenga o se haya tenido una relación de matrimonio o concubinato”.

Mencionó que en este sentido, en el artículo nueve fracción segunda se estableció la obligatoriedad de que todos los códigos penales estatales generen una homologación del tipo penal basada en esta definición.

La Secretaría de las Mujeres explicó qué es la violencia vicaria. | X- Secretaría de las Mujeres

Recordó que durante el actual gobierno, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, se creó la Secretaría de las Mujeres y una serie de reformas en 2024, entre las cuales hay “una muy importante que estipula los deberes reforzados del Estado mexicano para la protección de las mujeres”.

“¿Esto qué significa? Que todas las autoridades tienen que hacer lo que está en sus manos para su protección. Este principio constitucional es un principio que obliga a todas las autoridades a actuar en consecuencia", abundó.

A esto se suma la reforma al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, en su artículo 554 y 573, último párrafo, donde se obliga a todas las autoridades jurisdiccionales a actuar para proteger a las mujeres contra esta violencia.

Asimismo, la secretaria resaltó que de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que esta violencia solo se ejerce en contra de las mujeres, al ser las principales víctimas en el 90% de los casos.

¿Cómo intervendrá en el caso de Stella ‘N’?

La funcionaria federal informó que ya está en contacto con Stella ‘N’, acusando que la mujer fue vinculada a proceso injustamente, señalando que la medida “se basa en una definición equivocada de la violencia vicaria”.

Como segunda acción, destacó que buscará dialogar con la Fiscalía General del Estado de Coahuila, al recalcar que violenta el principio constitucional, por lo que también contactarán con el Tribunal Superior de Justicia estatal “para que se corrija esta injusticia”.

Buscará homologar tipo penal de violencia vicaria

Hernández Mora dijo que de forma adicional, “para que no vuelva a pasar en este país, que se utilice de manera equivocada y que se violenten los principios constitucionales”, la dependencia a su cargo buscará a todos los congresos locales para homologar este tipo penal.

“Queda claro que esta violencia solo se ejerce contra las mujeres y que ninguna autoridad tendría que utilizarla para favorecer a algún hombre”, puntualizó.

¿Discriminaría a los hombres?

La funcionaria descartó que el homologar el tipo penal para que solo los hombres puedan ser acusados de violencia vicaria sea un acto de discriminación hacia este sector de la población.

Esto último, al resaltar que los hombres cuentan con diversos tipos penales para con la violencia familiar que pueden utilizar para protegerse.

“¿Este es un acto de discriminación contra los hombres? ¿Los deja en la indefensión? No, porque hay otros tipos penales para con la violencia familiar que los hombres pueden utilizar para protegerse.

“Otra cosa que se ha dicho: ¿esto deja en la indefensión a hijas e hijos? No, porque estos deberes reforzados de los que se habla son para proteger a quienes históricamente han sido vulnerados. Es decir, la protección de las infancias existe también como una obligación de todas las autoridades", concluyó.