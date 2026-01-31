Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: cuántos espacios se abrirán en febrero y cómo inscribirse

Jóvenes Construyendo el Futuro abrirá un nuevo periodo de registros a partir del 1 de febrero de 2026 para que más personas puedan incorporarse al programa.

La iniciativa que fue puesta en marcha desde 2019 busca ayudar a personas de 18 a 29 años de edad que no estudien ni trabajen a través de una capacitación laboral gratuita en cualquier centro de trabajo o empresa que participe.

Este año, cada aprendiz recibe un apoyo económico mensual de 9 mil 582 pesos, una cifra que refleja el ajuste del salario mínimo para el nuevo año. Además, los participantes contarán con seguro médico del IMSS, el cual cubre enfermedades generales, maternidad y riesgos de trabajo.

La finalidad del programa es brindar experiencia de trabajo a los participantes para que posteriormente puedan ingresar al mundo laboral.

Jóvenes Construyendo el Futuro es una iniciativa que va dirigida a personas de 18 a 29 años que no estudien ni trabajen (Foto: Gobierno de México)

¿Cuántos espacios abrirá Jóvenes Construyendo el Futuro en febrero de 2026?

De acuerdo con lo publicado por las autoridades, Jóvenes Construyendo el Futuro abrirá en su próximo periodo de registros 36 mil lugares en zonas focalizadas. Cabe indicar que la meta para 2026 contempla la incorporación de 500 mil jóvenes al programa

Desde su inicio, la iniciativa ha sumado a 3 millones 423 mil 461 participantes, el 58% de ellos mujeres, y ha implicado una inversión social acumulada de 158 mil millones de pesos. Durante los primeros 13 meses de la administración de Claudia Sheinbaum, se integraron 450 mil nuevos beneficiarios y se destinaron aproximadamente 21 mil millones de pesos hasta el 28 de noviembre de 2025.

¿Cómo registrarse al programa a partir del 1 de febrero?

El proceso de inscripción comenzará en la plataforma oficial jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx, donde las personas interesadas acceden a la sección “Registro de aprendiz” para ingresar sus datos personales.

Después de seleccionar ‘Registro de aprendiz’ en la página principal, se debe completar y verificar la información general, ubicar la dirección del domicilio en el mapa, cargar una fotografía y descargar la carta compromiso antes de finalizar el registro.

Para acceder a la iniciativa, los requisitos se mantienen claros: quienes deseen inscribirse deben tener entre 18 y 29 años, no estar estudiando ni trabajando al momento del registro y aceptar la carta compromiso del programa mencionada anteriormente.

Jóvenes Construyendo el Futuro abrirá su último periodo de registros de 2025 (Gobierno de México)

Detalles de las capacitaciones de Jóvenes Construyendo el Futuro

Cada Centro de Trabajo establece jornadas de cinco a ocho horas diarias durante cinco días a la semana, y ofrece a los aprendices la posibilidad de elegir entre nueve áreas de especialización: Cultura y deportes, Administrativa, Ventas, Servicios, Agropecuarios, Oficios, Industrial, Ciencia y tecnología y Salud.

Los aprendices del programa federal tienen derecho a recibir atención médica gratuita | Crédito: X/@JovconFuturo

Al concluir los doce meses de capacitación, quienes participan en la iniciativa reciben un certificado que avala las habilidades adquiridas. Esta iniciativa federal impulsa el desarrollo integral de los jóvenes y responde a las demandas del sector productivo, al mismo tiempo que reconoce el esfuerzo de empresas y tutores, fortaleciendo el lazo entre la formación profesional y la responsabilidad social.

Para consultas sobre Jóvenes Construyendo el Futuro, accede a la plataforma digital para trámites y seguimiento, comunícate a la Línea del Gobierno (079), disponible todo el día durante toda la semana para orientación general, o utiliza el número 800 841 2020, que brinda atención de lunes a sábado para asuntos como reportes de tarjetas. Además, revisa los avisos en la plataforma para estar al tanto de notificaciones importantes.