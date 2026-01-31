México

Estas son todas las ferias del tamal y atole en CDMX

Este platillo típico del 2 de febrero tendrá expositores en diversas alcaldías

La Feria del Tamal en
La Feria del Tamal en el Museo Nacional de Culturas Populares de Coyoacán se celebrará del 29 de enero al 2 de febrero con entrada libre (Gemini)

La tradicional partida de Rosca de Reyes ya está a casi un mes y es momento de que todas las personas que sacaron muñeco de Niño Dios paguen los tamales.

Si llegó el Día de la Candelaria y no alcanzaste a hacer pedido de tamales o no tienes tiempo de elaborarlos en casa, hay muchas alternativas gastronómicas en la Ciudad de México

Feria del Tamal y el Atole 2026 – Venustiano Carranza

  • Ubicación: Explanada de la alcaldía Venustiano Carranza, Avenida Francisco del Paso y Troncoso 219, colonia Jardín Balbuena.
  • Fecha: Lunes 2 de febrero.
  • Horario: 8:00 a 21:00 horas.
  • Entrada: Gratuita.
  • Actividades: Venta de tamales y atoles de distintas regiones, música en vivo.

La alcaldesa Evelyn Parra invitó a la ciudadanía a sumarse a la festividad.

Señaló que será un festejo de 13 horas continuas “para disfrutar, convivir y celebrar nuestras tradiciones como se debe”, resaltando la importancia de fortalecer la convivencia y la identidad local durante el Día de la Candelaria.

Festival Artesanal de Café, Chocolate y Más – Edición Tamales y Atole 2026 (Roma Norte)

  • Ubicación: Calle Jalapa 38, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc.
  • Fechas: Sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero.
  • Horario: 12:00 a 19:00 horas.
  • Entrada: Gratuita.
  • Actividades: Tamales tradicionales y gourmet, atoles clásicos e innovadores, productos artesanales.

Festividad de la Candelaria en el Museo Casa del Risco (San Ángel)

  • Ubicación: Plaza San Jacinto 5, San Ángel, Álvaro Obregón.
  • Fechas: Viernes 30 y sábado 31 de enero, y domingo 1 de febrero.
  • Horarios: Viernes 13:00 a 17:00 horas; sábado y domingo 10:00 a 17:00 horas
La alcaldesa Evelyn Parra destaca
La alcaldesa Evelyn Parra destaca la importancia de fortalecer la identidad local y las tradiciones durante la celebración del Día de la Candelaria Foto: (Gemini IA)

Feria del Tamal – Museo Nacional de Culturas Populares (Coyoacán)

  • Ubicación: Av. Miguel Hidalgo 289, Del Carmen, Coyoacán.
  • Fechas: Del jueves 29 de enero al lunes 2 de febrero.
  • Horario: 11:00 a 19:00 horas.
  • Entrada: Gratuita

Feria del Tamal de Iztapalapa 2026

  • Ubicación: Macroplaza de la alcaldía Iztapalapa, Victoria 64, San Lucas, cruce de Ayuntamiento y Aldama.
  • Fechas: Viernes 30 de enero al lunes 2 de febrero.
  • Horario: No especificado, pero durante el día.

Feria del Tamal de Tláhuac 2026

  • Ubicación: Andador Miguel Hidalgo y Explanada del Kiosko, cerca del centro de Tláhuac.
  • Fechas: Del 30 de enero al 2 de febrero.
  • Horario: 8:00 a 20:00 horas.

Encuentro de Sabores Tamaleros en Los Pinos

  • Ubicación: Complejo Cultural Los Pinos, Calz. del Rey S/N, Bosque de Chapultepec I Sección, Miguel Hidalgo.
  • Fechas: Sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero.
  • Horario: 10:00 a 17:00 horas.

Historia de los tamales en México

Los tamales tienen una presencia milenaria en la cultura mexicana.

Su origen se remonta a las civilizaciones prehispánicas, donde pueblos como los mexicas, mayas, zapotecas y mixtecas ya preparaban diversas formas de tamales.

El término “tamal” proviene de la palabra náhuatl “tamalli”, que significa “envuelto”.

En la época precolombina, los tamales formaban parte fundamental de la alimentación cotidiana y de rituales religiosos.

Este alimento es tradicional en
Este alimento es tradicional en el Día de la Candelaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se elaboraban con masa de maíz rellena de ingredientes como chile, frijol, calabaza, carne de aves o peces, y se cocían al vapor en hojas de maíz, plátano u otras plantas.

Los tamales se ofrecían a los dioses en ceremonias y también acompañaban a los guerreros en campañas militares, por su fácil transporte y conservación.

