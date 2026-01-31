El gesto que Luis Miguel tuvo con Pedro Torres en su funeral | Foto

México

Familiares y amigos se reunieron en una funeraria de la Ciudad de México para despedir al reconocido productor

(Foto: AP-Eduardo Verdugo // IG: @ptorres)

Pedro Torres, productor mexicano reconocido por su trabajo en televisión, murió el pasado 30 de enero a los 72 años de edad por causas hasta ahora desconocidas. Sin embargo, se sabe que padecía esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

La noticia fue confirmada por sus hijos a través de redes sociales; no solo agradecieron las muestras de cariño que su padre recibió por su enfermedad en sus últimos meses de vida, también dieron a conocer que su despedida sería privada.

"Partió el día de hoy en paz, tranquilo y lleno de fe, rodeado del amor de sus hijos, de su madre, de sus nietos, hermanos y hermanas, sobrinos, familia extendida y de numerosas amistades que lo acompañaron hasta el último momento”, se lee en el comunicado.
(IG: @enshockoficial)
(IG: @enshockoficial)

Así fue el último adiós de Pedro Torres

El funeral se llevó a cabo el 30 de enero en una casa funeraria de la Ciudad de México y asistieron los seres queridos más cercanos del artista.

Aunque la reunión fue privada, se viralizaron varias imágenes del interior en redes sociales.

El programa “En Shock” publicó unas fotografías en Instagram que llamaron la atención de los internautas, pues se alcanzan a ver unas coronas de flores que fueron enviadas por Alejandro Fernández y Luis Miguel.

(FAcebooK)
(FAcebooK)

El arreglo que envió el Potrillo destacó por sus margaritas blancas y lirios, mientras que el de Luismi dio de qué hablar, no solo porque estaba lleno de rosas blancas, también porque fue igual al que mandó a Bellas Artes en el homenaje póstumo de Silvia Pinal.

Cabe recordar que Pedro Torres no solo produjo programas de televisión, también comerciales y videoclips, de ahí su amistad con “El Sol de México” y otros cantantes mexicanos, como Alejandro Fernández, Carlos Rivera y Emmanuel, por mencionar algunos.

Silvia Pinal murió el 28
Silvia Pinal murió el 28 de noviembre de 2024. Sus familiares aceptaron un homenaje de cuerpo presente y abierto al público en Bellas Artes. (REUTERS/Henry Romero

“Cuando calienta el sol”

Muchos conocen este icónico tema interpretado por Luis Miguel, pero muy pocos saben que Pedro Torres produjo el videoclip y el éxito que tuvo marcó una pauta en su carrera como creativo.

El material fue filmado en Acapulco, Guerrero, a plena luz del día y con varias medidas de seguridad para esquivar a los fans de Luismi.

Y es que tanto la producción como el artista se resguardaron en un departamento y “El Sol” tuvo que disfrazarse para poder pasar por el aeropuerto.

Luis Miguel se disfrazó para
Luis Miguel se disfrazó para pasar desapercibido en el aeropuerto previo a grabar cuando calienta el sol (Archivo)

"Ahí empezó mi carrera de videoclips”, comentó Pedro Torres en entrevista para Isabel Lascurain.

