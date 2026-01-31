Hijo de Lucía Méndez comparte desgarrador mensaje en memoria de su padre Pedro Torres: “Fuiste mi roble”

Pedro Antonio junto a su padre Pedro Torres. (IG: ptorrresmendez)

Pedro Antonio Torres, hijo de Lucía Méndez y Pedro Torres, compartió un desgarrador mensaje en sus redes sociales en memoria de su padre, el afamado productor de televisión que murió el pasado 30 de enero a los 72 años de edad tras luchar contra la enfermedad que padecía: esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

El también productor aseguró que su papá fue un pilar para toda su familia hasta el último momento y habló sobre cómo enfrentó la enfermedad.

“Un pilar no es solo quien sostiene cuando todo está en calma. Es quien permanece cuando el suelo tiembla, cuando la tierra se abre bajo los pies y aun así decide no moverse. Y verte enfrentar esta enfermedad ha sido una lección profunda para mí. No desde la queja, ni desde la rabia, sino desde una valentía serena. Con el corazón abierto. Con aceptación. Con una claridad que solo tienen los hombres que ya han entendido lo esencial“, comenzó.

(IG:@ptorresmendez)

Por último, agradeció las enseñanzas de vida que le dio tanto en el ámbito personal como en el profesional.

"Tengo 37 años y sigo siendo tu hijo. Y aunque la vida me ha enseñado a pararme solo, nunca he dejado de apoyarme en ti. Si hoy soy quien soy, es porque crecí mirando tu ejemplo. No uno perfecto, sino uno honesto. Aprendí que equivocarse también es parte del camino, pero que rendirse nunca fue una opción. Aprendí que ser hombre no es imponerse, sino sostener. No es huir, sino quedarse”, continuó.

Así fue el último adiós de Pedro Torres

El productor de programas como “Big Brother” o “Mujeres asesinas” fue despedido entre aplausos por sus seres queridos más cercanos.

(IG: @ptorresmendez)

Según contó su hijo Pedro Antonio en un encuentro con medios afuera de la casa funeraria, su última voluntad fue pasar sus últimos momentos con su familia y así lo hicieron.

Lucía Méndez, exesposa del productor, también habló sobre el fallecimiento del productor ante las cámaras y micrófonos de la revista TVyNovelas. Notablemente afectada por la situación, pidió respeto y comprensión.

“Les agradezco muchísimo, pero hay momentos en la vida en los que no quieres el medio, perdónenme, entiéndanme. No toda mi vida tiene que estar expuesta, a salir, a hablar, a hacer. Quizás estoy triste y al mismo tiempo estoy contenta porque esa enfermedad es muy dura. Estábamos realmente consternados de verlo sufrir, esa es la realidad", dijo.

(IG: @ptorres)

“Es un día difícil para mí, obviamente. Pedro Antonio era el que más me preocupaba, las niñas también y ha sido muy bonito. Fue una misa increíble, el lugar está muy bonito; cerró el ciclo muy bien, siempre lo hizo bien. Hasta el último momento, él murió lleno de fe, de espiritualidad, con mucho amor de parte de sus hijos y creo que Pedro, si se fue, se fue bien, tranquilo, con paz, que eso es lo único que importa en este mundo” añadió.

Si bien, la familia de Pedro Torres no reveló las causas de su deceso, sí dejaron entrever que su partida estuvo relacionada directamente con la enfermedad que le fue diagnosticada en 2025 y cuya esperanza de vida es de 3 a 5 años.

Yolanda Andrade también tiene ELA

Después de dos años luchando con fuertes malestares físicos, la conductora fue diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica en 2025, así lo dio a conocer ella misma a través de sus redes sociales.

Yolanda Andrade tiene ELA. (IG)

Desde entonces, se sometió a un tratamiento médico para tratar de mitigar los síntomas y retomar sus actividades cotidianas.