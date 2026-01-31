México

Hijo de Lucía Méndez comparte desgarrador mensaje en memoria de su padre Pedro Torres: “Fuiste mi roble”

El productor murió el 30 de enero a los 72 años tras años luchando contra la enfermedad que padecía

Guardar
Pedro Antonio junto a su
Pedro Antonio junto a su padre Pedro Torres. (IG: ptorrresmendez)

Pedro Antonio Torres, hijo de Lucía Méndez y Pedro Torres, compartió un desgarrador mensaje en sus redes sociales en memoria de su padre, el afamado productor de televisión que murió el pasado 30 de enero a los 72 años de edad tras luchar contra la enfermedad que padecía: esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

El también productor aseguró que su papá fue un pilar para toda su familia hasta el último momento y habló sobre cómo enfrentó la enfermedad.

“Un pilar no es solo quien sostiene cuando todo está en calma. Es quien permanece cuando el suelo tiembla, cuando la tierra se abre bajo los pies y aun así decide no moverse. Y verte enfrentar esta enfermedad ha sido una lección profunda para mí. No desde la queja, ni desde la rabia, sino desde una valentía serena. Con el corazón abierto. Con aceptación. Con una claridad que solo tienen los hombres que ya han entendido lo esencial“, comenzó.
(IG:@ptorresmendez)
(IG:@ptorresmendez)

Por último, agradeció las enseñanzas de vida que le dio tanto en el ámbito personal como en el profesional.

"Tengo 37 años y sigo siendo tu hijo. Y aunque la vida me ha enseñado a pararme solo, nunca he dejado de apoyarme en ti. Si hoy soy quien soy, es porque crecí mirando tu ejemplo. No uno perfecto, sino uno honesto. Aprendí que equivocarse también es parte del camino, pero que rendirse nunca fue una opción. Aprendí que ser hombre no es imponerse, sino sostener. No es huir, sino quedarse”, continuó.

Así fue el último adiós de Pedro Torres

El productor de programas como “Big Brother” o “Mujeres asesinas” fue despedido entre aplausos por sus seres queridos más cercanos.

(IG: @ptorresmendez)
(IG: @ptorresmendez)

Según contó su hijo Pedro Antonio en un encuentro con medios afuera de la casa funeraria, su última voluntad fue pasar sus últimos momentos con su familia y así lo hicieron.

Lucía Méndez, exesposa del productor, también habló sobre el fallecimiento del productor ante las cámaras y micrófonos de la revista TVyNovelas. Notablemente afectada por la situación, pidió respeto y comprensión.

“Les agradezco muchísimo, pero hay momentos en la vida en los que no quieres el medio, perdónenme, entiéndanme. No toda mi vida tiene que estar expuesta, a salir, a hablar, a hacer. Quizás estoy triste y al mismo tiempo estoy contenta porque esa enfermedad es muy dura. Estábamos realmente consternados de verlo sufrir, esa es la realidad", dijo.

(IG: @ptorres)
(IG: @ptorres)
“Es un día difícil para mí, obviamente. Pedro Antonio era el que más me preocupaba, las niñas también y ha sido muy bonito. Fue una misa increíble, el lugar está muy bonito; cerró el ciclo muy bien, siempre lo hizo bien. Hasta el último momento, él murió lleno de fe, de espiritualidad, con mucho amor de parte de sus hijos y creo que Pedro, si se fue, se fue bien, tranquilo, con paz, que eso es lo único que importa en este mundo” añadió.

Si bien, la familia de Pedro Torres no reveló las causas de su deceso, sí dejaron entrever que su partida estuvo relacionada directamente con la enfermedad que le fue diagnosticada en 2025 y cuya esperanza de vida es de 3 a 5 años.

Yolanda Andrade también tiene ELA

Después de dos años luchando con fuertes malestares físicos, la conductora fue diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica en 2025, así lo dio a conocer ella misma a través de sus redes sociales.

Yolanda Andrade tiene ELA. (IG)
Yolanda Andrade tiene ELA. (IG)

Desde entonces, se sometió a un tratamiento médico para tratar de mitigar los síntomas y retomar sus actividades cotidianas.

Temas Relacionados

Pedro TorresLucía MéndezPedro Antonio TorresfuneralTelevisamexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

Se registra sismo en Crucecita, Oaxaca

El temblor ocurrió a las 6:54 horas, a una distancia de 46 km de Crucecita y tuvo una profundidad de 44.6 km

Se registra sismo en Crucecita,

Temblor en México hoy: se registra segundo sismo en Oaxaca

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor en México hoy: se

Árbitras mexicanas dirigirán la primera Final de la Copa Intercontinental Femenina de la FIFA

FIFA confirmó que la transmisión del partido estará disponible sin costo a través de su plataforma digital oficial

Árbitras mexicanas dirigirán la primera

Rayados “es una familia”: la despedida de Germán Berterame tras su salida de Monterrey

Monterrey difundió un video en el que el delantero repasa momentos clave de su etapa con el club y expresa el significado personal que tuvo su paso por la institución

Rayados “es una familia”: la

Información en tiempo real: estaciones del Metrobús sin servicio este 31 de enero

Este medio de transporte cuenta con más de 22 millones de usuarios al año, a los que mueve a través de sus siete líneas

Información en tiempo real: estaciones
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a dos personas armadas

Detienen a dos personas armadas por presunto robo en la Cuauhtémoc: hay un menor de edad

Juan Ramón de la Fuente y Marco Rubio reiteran colaboración en materia de seguridad regional durante llamada

Embajador de EEUU celebra detención del “Palillo”, jefe de plaza de Los Mayos

Capturan al líder de “Los Kena”, célula ligada a La Unión Tepito en CDMX

Civiles armados atacan a policías estatales de Zacatecas: se registró una explosión durante el enfrentamiento

ENTRETENIMIENTO

Feria del Caballo Texcoco 2026:

Feria del Caballo Texcoco 2026: cartelera del palenque, días y cuánto cuesta cada show

Intocable prepara show gratuito en el Zócalo de CDMX: fecha y detalles de su gira

Orquesta Escuela Carlos Chávez presentará gratis en Los Pinos la “Eroica” de Beethoven y el estreno mundial del Concierto Ucraniano

Linet Puente defiende a Pati Chapoy y asegura que es una “segunda madre” para los conductores de Ventaneando

¿Qué boletos disponibles hay para el último concierto de Shakira en el Estadio GNP Seguros y cuánto cuestan?

DEPORTES

Árbitras mexicanas dirigirán la primera

Árbitras mexicanas dirigirán la primera Final de la Copa Intercontinental Femenina de la FIFA

Rayados “es una familia”: la despedida de Germán Berterame tras su salida de Monterrey

Pumas finalmente le encuentra lugar a Leo Suárez: este sería su nuevo equipo

México suma a 4 nuevos jugadores para disputar el Clásico Mundial de Béisbol

El mexicano Germán Berterame es presentado oficialmente como jugador del Inter de Miami