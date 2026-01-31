Cuánto cuesta el boleto más barato para ver a Caifanes en el Auditorio Nacional

La banda dará dos shows en CDMX (Cortesía)

La banda mexicana Caifanes confirmó una segunda presentación en el Auditorio Nacional de Ciudad de México, luego de que la función anterior agotó todas las localidades.

El grupo, encabezado por Saúl Hernández, ofrecerá este nuevo concierto el próximo viernes 29 de mayo de 2026. Para quienes deseen asegurarse un lugar, la preventa exclusiva para clientes Banamex comenzará el 3 de febrero a las 11:00 horas, mientras que la venta general abrirá el 4 de febrero a la misma hora.

La alta demanda de entradas para la primera fecha —el 30 de mayo, que se encuentra completamente vendida— llevó al anuncio de este nuevo show.

Los compradores con tarjetas de crédito Banamex tendrán la opción de adquirir sus boletos en tres meses sin intereses para compras a partir de $3.000 MXN, una facilidad confirmada por la organización del evento.

Este es el precio de la entrada más económica para Caifanes

Las localidades estarán disponibles a través de Ticketmaster, y los precios varían según la cercanía y zona dentro del Auditorio Nacional. Las entradas incluyen cargos por servicio y cada área del recinto ofrece un rango de costos diferenciado, dando diversas alternativas a los seguidores de la agrupación.

El boleto más barato disponible para ver a Caifanes en el Auditorio Nacional cuesta 496 pesos mexicanos y corresponde a la sección PISO 2D. Es decir, la zona más alejada al escenario.

Aunque es una sección del Auditorio Nacional que se encuentra retirada del espectáculo, el recinto cuenta con pantallas gigantes desde donde podrás ver todo el espectáculo, así que es una compra razonable.

El posible setlist para Caifanes

(Mar L./Infobae México)

Todavía no hay nada confirmado respecto a las canciones que la banda va a interpretar; sin embargo, alguna de estas canciones podría estar incluida en el repertorio final.

¿Será por eso?

Viento

Hasta morir

Los dioses ocultos

Nubes

Para que no digas que no pienso en ti

De noche todos los gatos son pardos

Perdí mi ojo de venado

Miércoles de ceniza

Inés

El elefante

Afuera

Te lo pido por favor (Juan Gabriel cover)

Detrás de los cerros (Jaguares cover)

Antes de que nos olviden

La vida no es eterna

Cuéntame tu vida

Detrás de ti

Aquí no es así

No dejes que...

Mátenme porque me muero

Nunca me voy a transformar en ti

Nunca te doblarás (Jaguares cover)

Canción sin miedo (Vivir Quintana cover)

Sombras en tiempos perdidos

Nos vamos juntos

Debajo de tu piel

Miedo

Aviéntame

La célula que explota

La negra Tomasa