México

Cuánto cuesta el boleto más barato para ver a Caifanes en el Auditorio Nacional

La banda prepara dos conciertos para 2026

Guardar
La banda dará dos shows
La banda dará dos shows en CDMX (Cortesía)

La banda mexicana Caifanes confirmó una segunda presentación en el Auditorio Nacional de Ciudad de México, luego de que la función anterior agotó todas las localidades.

El grupo, encabezado por Saúl Hernández, ofrecerá este nuevo concierto el próximo viernes 29 de mayo de 2026. Para quienes deseen asegurarse un lugar, la preventa exclusiva para clientes Banamex comenzará el 3 de febrero a las 11:00 horas, mientras que la venta general abrirá el 4 de febrero a la misma hora.

La alta demanda de entradas para la primera fecha —el 30 de mayo, que se encuentra completamente vendida— llevó al anuncio de este nuevo show.

Los compradores con tarjetas de crédito Banamex tendrán la opción de adquirir sus boletos en tres meses sin intereses para compras a partir de $3.000 MXN, una facilidad confirmada por la organización del evento.

Este es el precio de la entrada más económica para Caifanes

Caifanes dará dos shows en
Caifanes dará dos shows en CDMX (Cortesía)

Las localidades estarán disponibles a través de Ticketmaster, y los precios varían según la cercanía y zona dentro del Auditorio Nacional. Las entradas incluyen cargos por servicio y cada área del recinto ofrece un rango de costos diferenciado, dando diversas alternativas a los seguidores de la agrupación.

El boleto más barato disponible para ver a Caifanes en el Auditorio Nacional cuesta 496 pesos mexicanos y corresponde a la sección PISO 2D. Es decir, la zona más alejada al escenario.

Aunque es una sección del Auditorio Nacional que se encuentra retirada del espectáculo, el recinto cuenta con pantallas gigantes desde donde podrás ver todo el espectáculo, así que es una compra razonable.

El posible setlist para Caifanes

(Mar L./Infobae México)
(Mar L./Infobae México)

Todavía no hay nada confirmado respecto a las canciones que la banda va a interpretar; sin embargo, alguna de estas canciones podría estar incluida en el repertorio final.

¿Será por eso?

Viento

Hasta morir

Los dioses ocultos

Nubes

Para que no digas que no pienso en ti

De noche todos los gatos son pardos

Perdí mi ojo de venado

Miércoles de ceniza

Inés

El elefante

Afuera

Te lo pido por favor (Juan Gabriel cover)

Detrás de los cerros (Jaguares cover)

Antes de que nos olviden

La vida no es eterna

Cuéntame tu vida

Detrás de ti

Aquí no es así

No dejes que...

Mátenme porque me muero

Nunca me voy a transformar en ti

Nunca te doblarás (Jaguares cover)

Canción sin miedo (Vivir Quintana cover)

Sombras en tiempos perdidos

Nos vamos juntos

Debajo de tu piel

Miedo

Aviéntame

La célula que explota

La negra Tomasa

Temas Relacionados

CaifanesAuditorio NacionalCDMXmexico-noticiasmexico-entretenimiento

Más Noticias

Asesinan a tiros a dos mujeres en Colima: serían familiares de Mario Delgado

La Secretaría de Seguridad Estatal informó que tres de los presuntos agresores fueron abatidos

Asesinan a tiros a dos

Atacaron a balazos al alcalde de Temoac, Morelos, Valentín Lavín Romero

Fue atacado a balazos este miércoles sobre la carretera federal México–Oaxaca

Atacaron a balazos al alcalde

¿Se canceló tu vuelo? Consulta el estado de las operaciones del AICM

Con cientos de miles de pasajeros al día, el aeropuerto capitalino llega a sufrir alteraciones en su operación

¿Se canceló tu vuelo? Consulta

Así es el proceso para la devolución de un vehículo robado en el Estado de México

El trámite se realiza cuando el auto se encuentra asegurado por reporte de robo en un corralón

Así es el proceso para

Dan más de 40 años de prisión por extorsión a María por extorsión en Chimalhuacán, decía ser de los “King Kones”

Por esta misma causa, en octubre de 2017, los otros cuatro involucrados —Delfino Juárez Santiago, Álvaro Romero Hernández, Aurelio Galeno Moctezuma y Juan Antonio Muñoz Sánchez— ya habían sido condenados por el mismo delito

Dan más de 40 años
MÁS NOTICIAS

NARCO

Asesinan a tiros a dos

Asesinan a tiros a dos mujeres en Colima: serían familiares de Mario Delgado

Atacan con drones y armas de alto poder a policías comunitarios tras despliegue para recuperar comunidades en Guerrero

Marina capacita a elementos para combatir amenazas nucleares y químicas durante el Mundial 2026

Policías comunitarios en Guerrero iniciaron operativo para recuperar pueblos bajo control del narco

Detienen a siete personas de Sinaloa en Cancún con droga, autos robados y un rifle

ENTRETENIMIENTO

Este fue el setlist completo

Este fue el setlist completo de Kanye West en México: ¿será el mismo para el 31 de enero?

Los mejores memes que dejó el concierto de Kanye West en La Monumental Plaza de Toros México

¿Cuánto cuesta comer en Maizajo?: el lugar de tacos al que fue Kanye West

Así luce Belinda como Carlota, la emperatriz de México| Video

Envía una postal de San Valentín desde el Palacio Postal: fecha, horarios y costo del taller en CDMX

DEPORTES

Teófimo López vs Shakur Stevenson

Teófimo López vs Shakur Stevenson en vivo: minuto a minuto de la pelea hoy 31 de enero de 2026

Canelo Álvarez asiste a la premiación de The Ring y opina sobre la protagonización de Benavidez en mayo

Cristiano Ronaldo iguala a Julián Quiñones en la tabla de goleadores

Comentarista deportiva revira a los ataques de fans del América que la llaman ‘Mujer Trans’

WWE Royal Rumble: conoce a los mexicanos que ganaron la batalla real para ir a WrestleMania