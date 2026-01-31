Cuánto cuesta el boleto más barato para ver a Caifanes en el Auditorio Nacional

La banda mexicana Caifanes confirmó una segunda presentación en el Auditorio Nacional de Ciudad de México, luego de que la función anterior agotó todas las localidades.
El grupo, encabezado por Saúl Hernández, ofrecerá este nuevo concierto el próximo viernes 29 de mayo de 2026. Para quienes deseen asegurarse un lugar, la preventa exclusiva para clientes Banamex comenzará el 3 de febrero a las 11:00 horas, mientras que la venta general abrirá el 4 de febrero a la misma hora.
La alta demanda de entradas para la primera fecha —el 30 de mayo, que se encuentra completamente vendida— llevó al anuncio de este nuevo show.
Los compradores con tarjetas de crédito Banamex tendrán la opción de adquirir sus boletos en tres meses sin intereses para compras a partir de $3.000 MXN, una facilidad confirmada por la organización del evento.
Este es el precio de la entrada más económica para Caifanes
Las localidades estarán disponibles a través de Ticketmaster, y los precios varían según la cercanía y zona dentro del Auditorio Nacional. Las entradas incluyen cargos por servicio y cada área del recinto ofrece un rango de costos diferenciado, dando diversas alternativas a los seguidores de la agrupación.
El boleto más barato disponible para ver a Caifanes en el Auditorio Nacional cuesta 496 pesos mexicanos y corresponde a la sección PISO 2D. Es decir, la zona más alejada al escenario.
Aunque es una sección del Auditorio Nacional que se encuentra retirada del espectáculo, el recinto cuenta con pantallas gigantes desde donde podrás ver todo el espectáculo, así que es una compra razonable.
El posible setlist para Caifanes
Todavía no hay nada confirmado respecto a las canciones que la banda va a interpretar; sin embargo, alguna de estas canciones podría estar incluida en el repertorio final.
¿Será por eso?
Viento
Hasta morir
Los dioses ocultos
Nubes
Para que no digas que no pienso en ti
De noche todos los gatos son pardos
Perdí mi ojo de venado
Miércoles de ceniza
Inés
El elefante
Afuera
Te lo pido por favor (Juan Gabriel cover)
Detrás de los cerros (Jaguares cover)
Antes de que nos olviden
La vida no es eterna
Cuéntame tu vida
Detrás de ti
Aquí no es así
No dejes que...
Mátenme porque me muero
Nunca me voy a transformar en ti
Nunca te doblarás (Jaguares cover)
Canción sin miedo (Vivir Quintana cover)
Sombras en tiempos perdidos
Nos vamos juntos
Debajo de tu piel
Miedo
Aviéntame
La célula que explota
La negra Tomasa