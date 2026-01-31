¿Cómo se acredita el concubinato en la CDMX? Requisitos, trámite y derechos que debes conocer

Las parejas que viven en unión libre pueden acreditar legalmente su relación y facilita el acceso a derechos

El concubinato es una figura reconocida por la ley que protege a las parejas que mantienen una convivencia estable y permanente sin estar casadas. En la Ciudad de México, esta unión genera derechos y obligaciones similares a los del matrimonio cuando se cumplen ciertas condiciones.

Para que exista concubinato, generalmente debe acreditarse que la pareja ha vivido junta de forma continua durante al menos dos años o que tiene hijos en común. Además, ninguna de las dos personas debe tener un matrimonio vigente ni otro concubinato.

Es importante subrayar que el concubinato no nace a partir de un trámite; la relación jurídica se reconoce desde el momento en que se cumplen estos supuestos legales. Sin embargo, contar con un documento oficial puede evitar conflictos y agilizar procesos administrativos.

Constancia de Existencia de Concubinato: el documento clave

Una de las formas más sencillas de demostrar la unión es mediante la Constancia de Existencia de Concubinato, trámite que se realiza ante la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México, generalmente a través del Registro Civil de la Ciudad de México.

Este documento funciona como medio de prueba administrativo, lo que significa que facilita gestiones ante instituciones públicas y privadas sin necesidad de iniciar un juicio.

(Captura de pantalla CDMX)

¿La constancia crea el concubinato?

No. Expertos en derecho familiar señalan que la constancia no constituye la relación, solo la acredita. Incluso sin este documento, el concubinato puede demostrarse mediante pruebas en un proceso judicial si fuera necesario.

Pasos para tramitar la constancia en CDMX

El procedimiento es relativamente sencillo y puede realizarse en línea o de forma presencial.

1. Presentar la solicitud. Ambas personas deben declarar voluntariamente que viven en concubinato y confirmar que son mayores de edad.

2. Reunir los documentos requeridos. Generalmente se solicita:

Identificación oficial vigente de ambos.

Constancia de inexistencia de matrimonio.

Comprobante de domicilio en la capital.

Formato de solicitud proporcionado por la autoridad.

3. Validación de la información. La autoridad revisa los documentos y, si todo está en orden, expide la constancia con validez oficial.

Este documento puede utilizarse posteriormente en trámites administrativos y legales.

Derechos que pueden obtener las parejas en concubinato

Acreditar la unión permite acceder a diversas protecciones legales. Entre las más relevantes destacan:

Afiliación como beneficiario en instituciones de salud como el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Derechos sucesorios en caso de fallecimiento de uno de los concubinos.

Posibilidad de reclamar pensión alimenticia.

Reconocimiento legal de la familia y protección patrimonial.

Estas garantías buscan brindar certeza jurídica a las parejas que optan por la unión libre.

Concubinato, CDMX

¿Qué pasa si no se tramita la constancia?

No contar con este documento no significa que la relación carezca de efectos legales. No obstante, puede complicar la acreditación del vínculo ante autoridades o instituciones, por lo que en algunos casos sería necesario recurrir a un juicio familiar para demostrar la convivencia.

Por ello, especialistas recomiendan obtener la constancia como medida preventiva, especialmente cuando existen bienes en común, hijos o dependencia económica.

Consideraciones antes de iniciar el trámite

Antes de solicitar la constancia, conviene verificar que la relación cumpla con los requisitos legales: convivencia estable, ausencia de matrimonio vigente y voluntad de ambas partes.

Más allá de ser un requisito obligatorio, este documento se ha convertido en una herramienta que aporta certeza y reduce riesgos legales, particularmente en situaciones sensibles como separaciones o fallecimientos.

En una ciudad donde cada vez más parejas eligen la unión libre, conocer cómo acreditar el concubinato es fundamental para proteger derechos y evitar complicaciones futuras.