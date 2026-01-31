CDMX: trabajadores de Trolebús, Tren Ligero y Cablebús anuncian fecha exacta de huelga tras rechazo de propuesta salarial

Trabajadores de Trolebús, Tren Ligero y Cablebús, podrían irse a huelga en febrero. (X/ @STECDMX)

Este 30 de enero de 2026, la Alianza de Tranviarios de México (ATM) informó que, tras no alcanzar un acuerdo con las autoridades respecto a sus exigencias laborales, el emplazamiento a huelga de los trabajadores del Trolebús, Tren Ligero y Cablebús en la Ciudad de México (CDMX) se podría llevar a cabo los primeros días de febrero.

ATM rechaza propuesta inicial de la Dirección del Servicio Eléctrico

La posible suspensión total del servicio en el Trolebús, Tren Ligero y Cablebús amenaza con alterar la movilidad de millones a partir del 4 de febrero. La Alianza de Tranviarios de México reiteró que el conflicto continúa sin solución, tras rechazar la propuesta inicial presentada por la Dirección del Servicio de Transportes Eléctricos.

El sindicato sostiene que el ofrecimiento oficial no resuelve el problema central: la existencia de un tabulador salarial que consideran “obsoleto y desfavorable”. Según la organización, el atraso en las condiciones laborales afecta tanto a trabajadores activos como a jubilados. Por ello, la ATM entregó una nueva exigencia: un aumento salarial del 16.5%, aplicable también a las pensiones.

Sin respuestas dignas, trabajadores mantienen firme emplazamiento a huelga

La dirigencia sindical, encabezada por Gerardo Martínez, enfatizó que la falta de una respuesta “seria y digna” por parte de la empresa ha dejado a los trabajadores sin otra alternativa que mantener el emplazamiento a huelga. Martínez advirtió que la responsabilidad de una eventual suspensión del servicio recaerá exclusivamente en las autoridades del Servicio de Transportes Eléctricos (STE).

Trabajadores de Trolebús, Tren Ligero y Cablebús, buscan mejora de uniformes e incremento salarial. (X/ @ClaraBrugadaM)

El sindicato advirtió que el tiempo para negociar se agota. “La cuenta regresiva ha comenzado nuevamente”, declaró Martínez, quien subrayó la posibilidad de que la huelga estalle en los próximos días si no reciben una propuesta clara que atienda sus demandas.

Piden intervención de Clara Brugada

Entre los puntos destacados, la ATM insistió en que el incremento salarial no podrá estar por debajo del porcentaje que se establezca para otros organismos del gobierno capitalino en 2026. Si existiera una diferencia favorable, esta debería cubrirse con retroactividad, según el planteamiento sindical.

El reclamo no se limita al aumento salarial. Los representantes de los trabajadores también demandaron la mejora de uniformes y condiciones laborales, demandas que consideran fundamentales para garantizar la dignidad y seguridad en el trabajo diario.

La ATM solicitó la intervención inmediata de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, para destrabar el conflicto. A juicio del sindicato, la coyuntura requiere una intervención política de alto nivel, pues el futuro del transporte eléctrico de la capital no puede quedar supeditado a la inacción de los funcionarios responsables.

Aunque la organización expresó disposición al diálogo, dejó en claro que no piensa renunciar a sus demandas. Según la ATM, solo así se protegerán los derechos laborales y se asegurará el funcionamiento adecuado del servicio.

Mientras tanto, el emplazamiento a huelga se mantiene firme para el primer minuto del 4 de febrero.