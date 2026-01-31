Asesinan a empresario y militante de Morena, Antonio Saldaña, en Guanajuato

Portada Antonio Saldaña. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

El grupo parlamentario de Morena en Guanajuato dio a conocer el asesinato de Antonio Saldaña Reyes, empresario del sector zapatero y militante activo de dicho partido, ocurrido en el municipio de San Francisco del Rincón, hecho que generó consternación entre integrantes del movimiento, familiares y miembros de la comunidad empresarial y social de la región.

De acuerdo con los primeros reportes, Antonio Saldaña Reyes, de 45 años de edad, perdió la vida tras un ataque a balazos registrado la noche del jueves 29 de enero de 2026, cuando circulaba a bordo de su vehículo sobre el bulevar Aquiles Serdán, a la altura de la colonia El Llano. Testigos señalaron que dos hombres a bordo de una motocicleta se emparejaron a su unidad y le dispararon a corta distancia, para posteriormente darse a la fuga.

Morena en Guanajuato condenó los hechos y lamentó la muerte del militante. Foto: (Morena)

Tras el ataque, la víctima no fue identificada de inmediato, debido a que ningún vecino del lugar lo reconoció en ese momento, por lo que permaneció en calidad de desconocido hasta este viernes, cuando se confirmó oficialmente su identidad. Las autoridades locales iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

A través de un pronunciamiento, Morena en Guanajuato lamentó el asesinato del empresario y activista, a quien describió como un “militante y defensor de las causas sociales”, y exigió a las autoridades competentes agotar todas las líneas de investigación para garantizar el acceso a la justicia y evitar la impunidad.

A este llamado se sumó la diputada federal Antares Vázquez Alatorre, quien expresó su pesar por la muerte de quien calificó como su compañero y amigo. En un mensaje difundido en redes sociales, la legisladora recordó la trayectoria social y política de Saldaña Reyes, destacando su activismo en favor de los derechos de las personas en San Francisco del Rincón y Purísima del Rincón, así como su compromiso con la defensa de la industria del calzado nacional frente al fenómeno del dumping.

El morenista fue reconocido hasta el pasado viernes 30 de enero. Foto: (Redes sociales)

Antonio Saldaña Reyes fue una figura conocida en los llamados Pueblos del Rincón, no solo por su actividad empresarial, sino también por su participación social. Fue fundador del colectivo La Voz del Pueblo, desde donde impulsó marchas y movilizaciones en defensa del sector zapatero, además de sostener reuniones con autoridades municipales y federales para exponer la crisis que enfrenta esta industria ante la importación de calzado extranjero.

En el ámbito político, Saldaña Reyes buscó ser candidato de Morena a la presidencia municipal de San Francisco del Rincón en el proceso electoral de 2024, y en sus redes sociales se definía como un ciudadano comprometido con la construcción de una sociedad más justa y con el combate a la desigualdad.

El asesinato de Antonio Saldaña Reyes se suma a una serie de hechos violentos que han impactado a Guanajuato, lo que ha generado nuevamente llamados a reforzar la seguridad y a garantizar condiciones de paz para la participación social, empresarial y política en la entidad.