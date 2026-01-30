Sheinbaum pide diálogo con gobierno de EEUU por nuevos aranceles de Trump contra países que apoyen a Cuba

Sheinbaum le pidió al canciller contactar al Departamento de Estado de EEUU. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que instruyó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) contactar al Departamento de Estado de Estados Unidos para conocer los alcances del nuevo decreto arancelario, que anunció ayer su homólogo estadounidense, Donald Trump, en contra de los países que apoyen con petróleo a Cuba.

En su conferencia mañanera de hoy, la mandataria emitió una declaración formal sobre el tema, en la cual destacó cuatro puntos de respuesta, destacando que el tema no se abordó durante la llamada que tuvo la mañana de ayer con el presidente Trump.

Esto último, en el contexto de que esta semana se especuló que Petróleos Mexicanos (PEMEX) dejó de enviar el hidrocarburo a Cuba, lo cual la presidenta negó que fuera cierto y aclaró que el envío se realiza como parte de la ayuda humanitaria que brinda su gobierno al país caribeño.

Detalló que como primer punto, su gobierno “reafirma de manera inequívoca el principio de soberanía y la libre autodeterminación de los pueblos”, lo cual describió como “pilar fundamental” de la política exterior y del derecho internacional,

Como segundo punto, Sheinbaum Pardo afirmó que el aumento de aranceles a los países que apoyen a Cuba podría “desencadenar una crisis humanitaria de gran alcance”, ya que podría afectar el suministro de diversos servicios básicos en la isla.

Por ello, como tercer punto, hizo un llamado a que haya diálogo entre las partes involucradas, a lo que se suma su instrucción a la SRE de consultar con el Departamento de Estado estadounidense, encabezado por Marco Rubio, las posibles afectaciones para México.

“He instruido al Secretario de Relaciones Exteriores, para que establezca comunicación inmediata con el Departamento de Estado para conocer los alcances del decreto de ayer y hacer saber que hay que impedir una crisis humanitaria del pueblo cubano”, puntualizó.

Sin embargo, precisó que México buscará diversas alternativas para continuar ayudando de manera humanitaria al gobierno cubano, “que atraviesa un momento difícil, en línea con la que ha sido históricamente nuestra tradición de solidaridad y respeto internacional”.