México

Se registra explosión en Tultepec: reportan incendio en una fábrica

Bomberos del Estado de México acudieron al lugar para controlar la situación, se desconoce qué causó el accidente

Se registra explosión en Tultepec,
Se registra explosión en Tultepec, Estado de México (X/ @Gposiadeoficial)

La tarde de este jueves 29 de enero se registró una fuerte explosión en el municipio de Tultepec, Estado de México. Cerca de las 18:30 horas ocurrió el accidente que provocó una fuerte movilización de cuerpos de emergencia.

Posterior a la explosión inició un incendio, según los primeros reportes indicaron que se trató de una fábrica ubicada en Joaquín Montenegro #89 en el Barrio San Martín.

**INFORMACIÓN EN DESARROLLO

