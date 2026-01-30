Se registra explosión en Tultepec: reportan incendio en una fábrica

La tarde de este jueves 29 de enero se registró una fuerte explosión en el municipio de Tultepec, Estado de México. Cerca de las 18:30 horas ocurrió el accidente que provocó una fuerte movilización de cuerpos de emergencia.
Posterior a la explosión inició un incendio, según los primeros reportes indicaron que se trató de una fábrica ubicada en Joaquín Montenegro #89 en el Barrio San Martín.
**INFORMACIÓN EN DESARROLLO
