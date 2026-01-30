México

Lanzan en México el tráiler de ‘Amarga Navidad’, la nueva película de Pedro Almodóvar

El director ganador del Premio Oscar llega con este nuevo filme tras su última cinta en inglés ‘La habitación de al lado’

Guardar
'Amarga Navidad' es la nueva
'Amarga Navidad' es la nueva cinta del director español que se estrenará este 2026. Foto: Archivo/Infobae México.

Amarga Navidad, película del director español Pedro Almodóvar, será una nuevo de sus propuestas, luego de haber dirigido -por primera ocasión- su más reciente cinta en inglés, La habitación de al lado.

Esta semana, las principales cadenas de cine en México, así como productoras que traen los filmes internacionales al país, liberaron el tráiler oficial y dieron a conocer la fecha exacta en que la nueva película estará disponible en la pantalla grande.

En España la cinta llegará a las salas de cine el 20 de marzo, de acuerdo a lo mencionado por El Deseo, productora oficial que lanzará el filme.

Tráiler de 'Amarga Navidad', la nueva película de Pedro Almodóvar

Ficha técnica de ‘Amarga Navidad’, nueva película de Pedro Almodóvar

  • Dirección: Pedro Almodóvar
  • Guion: Pedro Almodóvar
  • Reparto:
    • Bárbara Lennie
    • Leonardo Sbaraglia
    • Aitana Sánchez-Gijón
La cinta está protagonizada por
La cinta está protagonizada por Bárbara Lennie Leonardo Sbaraglia y Aitana Sánchez-Gijón. Foto: Archivo/Infobae México.

¿De qué trata ‘Amarga Navidad’, nueva cinta de Pedro Almodóvar?

Elsa trabaja como directora de publicidad y pierde a su madre durante un fin de semana largo en diciembre. Para afrontar la pérdida, Elsa se sumerge por completo en sus tareas laborales, sin permitir espacio para procesar el duelo, buscando escapar hacia el futuro.

Elsa trabaja como directora de
Elsa trabaja como directora de publicidad y pierde a su madre durante un fin de semana largo en diciembre. Para afrontar la pérdida. Foto: Archivo/Infobae México.

Sin embargo, sufre una crisis de ansiedad que la obliga a detenerse y tomarse un respiro.

Bonifacio, su compañero sentimental, se convirtió en su principal apoyo y la ayudó a enfrentar la muerte de su madre. Para dar un nuevo rumbo a su vida, Elsa decide viajar a Lanzarote con su amiga Patricia, quien también busca alejarse por un tiempo de Madrid, mientras Bonifacio permanece en la ciudad.

¿Cuándo será el estreno en México de la película ‘Amarga Navidad’?

De acuerdo con Warner Bros. Pictures, la nueva cinta de Pedro Almodóvar, ‘Amarga Navidad’ llegará a las salas de cine en México en el mes de mayo y la propia productora que traerá la película dio a conocer la fecha exacta.

Será el jueves 28 de mayo cuando ‘Amarga Navidad’ llegue a las salas de cine en México, según lo indicado esta semana en sus redes sociales oficiales.

La nueva cinta de Pedro
La nueva cinta de Pedro Almodóvar llegará a la pantalla grande el jueves 28 de mayo. Foto: Facebook/Warner Bros. Pictures.

Breve historia de Pedro Almodóvar

Pedro Almodóvar es un cineasta español reconocido internacionalmente por su estilo distintivo y su influencia en el cine contemporáneo. Nacido en Calzada de Calatrava en 1949, inició su carrera en la movida madrileña y rápidamente se consolidó como una de las voces más originales del cine europeo.

Sus películas exploran temas como la identidad, la sexualidad, la familia y el deseo, abordando historias complejas con personajes profundos y matices emocionales.

Pedro Almodóvar ha dirigido varias
Pedro Almodóvar ha dirigido varias cintas como 'Hable con ella', 'Volver', 'Los abrazos rotos', entre otros títulos más. Foto: Archivo/Infobae México.

Almodóvar ha dirigido títulos icónicos como “Todo sobre mi madre”, “Hable con ella”, “Volver” y “La piel que habito”, obteniendo numerosos premios, entre ellos dos premios Óscar y varios Goya.

Su trabajo destaca por una cuidada estética visual, el uso simbólico del color y guiones con diálogos potentes. Además, ha sido clave para el reconocimiento internacional de actores españoles. Almodóvar es considerado uno de los directores más influyentes del cine moderno.

Temas Relacionados

Pedro AlmodóvarAmarga NavidadCineCine en MéxicoCine MéxicoEspañaDramaPelículamexico-noticiasmexico-entretenimiento

Más Noticias

IMSS avanza en metas de vacunación por temporada invernal: van más de 16 millones

Autoridades hicieron un llamado a la población a aplicarse la vacuna con énfasis en personas con mayor riesgo como menores de edad y mujeres embarazadas

IMSS avanza en metas de

Feria del Caballo Texcoco 2026: cartel completo de artistas confirmados para el Palenque

El Palenque es uno de los escenarios más concurridos del evento, reconocido por reunir cada año a destacados exponentes de la música popular mexicana

Feria del Caballo Texcoco 2026:

“OCESA miente”: ARMY responde a organizadores tras culpar a BTS de los precios y deslindarse de revendedores

La promotora OCESA negó cualquier relación con revendedores y aseguró que los precios de los boletos de BTS fueron definidos por el grupo surcoreano

“OCESA miente”: ARMY responde a

Los números que dieron la fortuna a los nuevos ganadores del Chispazo

El sorteo de Chispazo se lleva a cabo dos veces al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los resultados de los sorteos de hoy

Los números que dieron la

Posos de café: el ingrediente de cocina que puede ser un poderoso exfoliante que dejará tu rostro radiante

La reutilización de este recurso como exfoliante permite aprovechar sus propiedades antioxidantes, estimulando la circulación y ayudando a reducir impurezas

Posos de café: el ingrediente
MÁS NOTICIAS

NARCO

FGR incineró más de 300

FGR incineró más de 300 kilos de marihuana, cocaína y metanfetamina en Reynosa, Tamaulipas

Aseguran call center clandestino utilizado para extorsionar y cometer fraudes bancarios en Edomex

Procesan a sujeto que llevaba más de 200 kilos de metanfetamina en un auto en Sonora

Quién es “Don Darío”, el capo guatemalteco buscado por EEUU con nexos con el CJNG y el Cártel de Sinaloa

Marina localiza y destruye más de 3 millones de plantas de amapola del CJNG en Nayarit

ENTRETENIMIENTO

Feria del Caballo Texcoco 2026:

Feria del Caballo Texcoco 2026: cartel completo de artistas confirmados para el Palenque

“OCESA miente”: ARMY responde a organizadores tras culpar a BTS de los precios y deslindarse de revendedores

Maribel Guardia da detalles de la separación de Julián Figueroa e Imelda Tuñón tras un año de conflicto legal

Conductora exhibe a pasajero que no quiso subir a un taxi de color rosa en Puerto Vallarta

Kill Bill regresará a las salas de México con versión extendida: a partir de esta fecha podrías verla

DEPORTES

Liga MX confirma mantenimiento del

Liga MX confirma mantenimiento del Estadio Cuauhtémoc: estas son las mejoras a la cancha

Nico Ibañez dejaría Tigres: estos son los clubes a los que podría llegar

Recuento de los diseños más memorables de Chivas en los últimos años

Pumas hace oficial la contratación de Uriel Antuna

Reportan que Víctor Dávila estaría con un pie fuera de América: este sería su nuevo equipo