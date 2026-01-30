Lanzan en México el tráiler de ‘Amarga Navidad’, la nueva película de Pedro Almodóvar

'Amarga Navidad' es la nueva cinta del director español que se estrenará este 2026. Foto: Archivo/Infobae México.

Amarga Navidad, película del director español Pedro Almodóvar, será una nuevo de sus propuestas, luego de haber dirigido -por primera ocasión- su más reciente cinta en inglés, La habitación de al lado.

Esta semana, las principales cadenas de cine en México, así como productoras que traen los filmes internacionales al país, liberaron el tráiler oficial y dieron a conocer la fecha exacta en que la nueva película estará disponible en la pantalla grande.

En España la cinta llegará a las salas de cine el 20 de marzo, de acuerdo a lo mencionado por El Deseo, productora oficial que lanzará el filme.

Tráiler de 'Amarga Navidad', la nueva película de Pedro Almodóvar

Ficha técnica de ‘Amarga Navidad’, nueva película de Pedro Almodóvar

Dirección: Pedro Almodóvar

Guion: Pedro Almodóvar

Reparto: Bárbara Lennie Leonardo Sbaraglia Aitana Sánchez-Gijón



¿De qué trata ‘Amarga Navidad’, nueva cinta de Pedro Almodóvar?

Elsa trabaja como directora de publicidad y pierde a su madre durante un fin de semana largo en diciembre. Para afrontar la pérdida, Elsa se sumerge por completo en sus tareas laborales, sin permitir espacio para procesar el duelo, buscando escapar hacia el futuro.

Sin embargo, sufre una crisis de ansiedad que la obliga a detenerse y tomarse un respiro.

Bonifacio, su compañero sentimental, se convirtió en su principal apoyo y la ayudó a enfrentar la muerte de su madre. Para dar un nuevo rumbo a su vida, Elsa decide viajar a Lanzarote con su amiga Patricia, quien también busca alejarse por un tiempo de Madrid, mientras Bonifacio permanece en la ciudad.

¿Cuándo será el estreno en México de la película ‘Amarga Navidad’?

De acuerdo con Warner Bros. Pictures, la nueva cinta de Pedro Almodóvar, ‘Amarga Navidad’ llegará a las salas de cine en México en el mes de mayo y la propia productora que traerá la película dio a conocer la fecha exacta.

Será el jueves 28 de mayo cuando ‘Amarga Navidad’ llegue a las salas de cine en México, según lo indicado esta semana en sus redes sociales oficiales.

Breve historia de Pedro Almodóvar

Pedro Almodóvar es un cineasta español reconocido internacionalmente por su estilo distintivo y su influencia en el cine contemporáneo. Nacido en Calzada de Calatrava en 1949, inició su carrera en la movida madrileña y rápidamente se consolidó como una de las voces más originales del cine europeo.

Sus películas exploran temas como la identidad, la sexualidad, la familia y el deseo, abordando historias complejas con personajes profundos y matices emocionales.

Almodóvar ha dirigido títulos icónicos como “Todo sobre mi madre”, “Hable con ella”, “Volver” y “La piel que habito”, obteniendo numerosos premios, entre ellos dos premios Óscar y varios Goya.

Su trabajo destaca por una cuidada estética visual, el uso simbólico del color y guiones con diálogos potentes. Además, ha sido clave para el reconocimiento internacional de actores españoles. Almodóvar es considerado uno de los directores más influyentes del cine moderno.