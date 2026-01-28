Nueva fecha de Caifanes en el Auditorio Nacional: preventa, venta y precio de boletos

El grupo Caifanes confirmó un concierto en el Auditorio Nacional de Ciudad de México el 30 de mayo, un evento que ha despertado gran expectativa entre quienes siguen la trayectoria de la banda.
La venta general de entradas arrancará el 30 de enero a través de Ticketmaster, mientras que la preventa exclusiva para tarjetahabientes estará disponible el 29 de enero.
La cita, que reunirá a los admiradores de Saúl Hernández y sus compañeros en el escenario del Coloso de Reforma, representa un nuevo capítulo para una agrupación que se ha consolidado como referente histórico del rock mexicano.
Desde sus primeras presentaciones, Caifanes ha marcado una huella en la cultura musical de México, convirtiéndose en un fenómeno capaz de llenar recintos emblemáticos y de mantener vigente su legado a lo largo de las décadas.
¿Cuánto van a costar los boletos?
Por ahora, el precio de los boletos no ha sido confirmado; sin embargo, se espera que sea el mismo de los conciertos ya celebrados en dicho recinto:
Preferente A $2,000 pesos mexicanos
Preferente B $2,000 pesos mexicanos
Preferente C $1,500 pesos mexicanos
Preferente D $1,300 pesos mexicanos
Luneta A $1,600 pesos mexicanos
Luneta B $1,400 pesos mexicanos
Luneta C $1,100 pesos mexicanos
Balcón A $1,500 pesos mexicanos
Balcón B $1,300 pesos mexicanos
Balcón C $1,000 pesos mexicanos
Primer piso A $1,200 pesos mexicanos
Primer piso B $1,000 pesos mexicanos
Primer piso C $800 pesos mexicanos
Primer piso D $650 pesos mexicanos
Segundo piso A $750 pesos mexicanos
Segundo piso B $600 pesos mexicanos
Segundo piso C $450 pesos mexicanos
Segundo piso D $300 pesos mexicanos
Las canciones que sí o sí deben estar en el repertorio del show de Caifanes
Este es el setlist que la banda tocó en su último concierto en el Palacio de los Deportes, y podría ser también lo que interpreten en su show para el Auditorio Nacional:
¿Será por eso?
Viento
Hasta morir
Los dioses ocultos
Nubes
Para que no digas que no pienso en ti
De noche todos los gatos son pardos
Perdí mi ojo de venado
Miércoles de ceniza
Inés
El elefante
Afuera
Te lo pido por favor (Juan Gabriel cover)
Detrás de los cerros (Jaguares cover)
Antes de que nos olviden
La vida no es eterna
Cuéntame tu vida
Detrás de ti
Aquí no es así
No dejes que...
Mátenme porque me muero
Nunca me voy a transformar en ti
Nunca te doblarás (Jaguares cover)
Canción sin miedo (Vivir Quintana cover)
Sombras en tiempos perdidos
Nos vamos juntos
Debajo de tu piel
Miedo
Aviéntame
La célula que explota
La negra Tomasa