Nueva fecha de Caifanes en el Auditorio Nacional: preventa, venta y precio de boletos

Caifanes prepara show para el Auditorio Nacional (Caifanes MX / UNAM)

El grupo Caifanes confirmó un concierto en el Auditorio Nacional de Ciudad de México el 30 de mayo, un evento que ha despertado gran expectativa entre quienes siguen la trayectoria de la banda.

La venta general de entradas arrancará el 30 de enero a través de Ticketmaster, mientras que la preventa exclusiva para tarjetahabientes estará disponible el 29 de enero.

La cita, que reunirá a los admiradores de Saúl Hernández y sus compañeros en el escenario del Coloso de Reforma, representa un nuevo capítulo para una agrupación que se ha consolidado como referente histórico del rock mexicano.

Desde sus primeras presentaciones, Caifanes ha marcado una huella en la cultura musical de México, convirtiéndose en un fenómeno capaz de llenar recintos emblemáticos y de mantener vigente su legado a lo largo de las décadas.

¿Cuánto van a costar los boletos?

Caifanes sorprenderá una vez más a sus fans con un show en el Auditorio Nacional (Mar L./Infobae México)

Por ahora, el precio de los boletos no ha sido confirmado; sin embargo, se espera que sea el mismo de los conciertos ya celebrados en dicho recinto:

Preferente A $2,000 pesos mexicanos

Preferente B $2,000 pesos mexicanos

Preferente C $1,500 pesos mexicanos

Preferente D $1,300 pesos mexicanos

Luneta A $1,600 pesos mexicanos

Luneta B $1,400 pesos mexicanos

Luneta C $1,100 pesos mexicanos

Balcón A $1,500 pesos mexicanos

Balcón B $1,300 pesos mexicanos

Balcón C $1,000 pesos mexicanos

Primer piso A $1,200 pesos mexicanos

Primer piso B $1,000 pesos mexicanos

Primer piso C $800 pesos mexicanos

Primer piso D $650 pesos mexicanos

Segundo piso A $750 pesos mexicanos

Segundo piso B $600 pesos mexicanos

Segundo piso C $450 pesos mexicanos

Segundo piso D $300 pesos mexicanos

Las canciones que sí o sí deben estar en el repertorio del show de Caifanes

El cantante Saul Hernández de la banda mexicana Caifanes durante su presentación en la 25ª edición del festival de música Vive Latino en la Ciudad de México, el sábado 15 de marzo de 2025. (Foto AP/Aurea Del Rosario)

Este es el setlist que la banda tocó en su último concierto en el Palacio de los Deportes, y podría ser también lo que interpreten en su show para el Auditorio Nacional:

¿Será por eso?

Viento

Hasta morir

Los dioses ocultos

Nubes

Para que no digas que no pienso en ti

De noche todos los gatos son pardos

Perdí mi ojo de venado

Miércoles de ceniza

Inés

El elefante

Afuera

Te lo pido por favor (Juan Gabriel cover)

Detrás de los cerros (Jaguares cover)

Antes de que nos olviden

La vida no es eterna

Cuéntame tu vida

Detrás de ti

Aquí no es así

No dejes que...

Mátenme porque me muero

Nunca me voy a transformar en ti

Nunca te doblarás (Jaguares cover)

Canción sin miedo (Vivir Quintana cover)

Sombras en tiempos perdidos

Nos vamos juntos

Debajo de tu piel

Miedo

Aviéntame

La célula que explota

La negra Tomasa