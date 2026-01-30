Estas son las razones por las el descubrimiento de una tumba zapoteca en Oaxaca es tan importante

La Tumba 10 zapoteca de San Pablo Huitzo se considera el hallazgo arqueológico más relevante de la década en México. (INAH/CUARTOSCURO)

El reciente descubrimiento de la Tumba 10 zapoteca en San Pablo Huitzo, Oaxaca, ha sido calificado por autoridades federales y estatales como el hallazgo arqueológico más importante de la década en México.

La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) destacan su estado de conservación y la valiosa información que revela sobre la cultura zapoteca y el patrimonio arqueológico mesoamericano.

Ambas instituciones señalan que la Tumba 10 es fundamental para comprender la historia mexicana. La Secretaría de Cultura subraya la necesidad de proteger y conservar estos bienes, ya que contribuyen a la memoria histórica y fortalecen la identidad colectiva de México como uno de los países con mayor patrimonio cultural.

El INAH hace hincapié en que este tipo de hallazgos muestra la sofisticación de las culturas originarias, reafirma la importancia de las comunidades indígenas de Oaxaca y refuerza la lucha contra el saqueo y el tráfico ilícito de piezas arqueológicas.

Razones de la importancia de la tumba

La Secretaría de Cultura y el INAH destacan el valor histórico y el gran estado de conservación de la Tumba 10 de Oaxaca. (INAH/CUARTOSCURO)

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz declaró: “El descubrimiento de la Tumba 10 en San Pablo Huitzo demuestra que Oaxaca es cuna de una de las civilizaciones fundamentales de Mesoamérica”.

Por su parte, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, afirmó que el hallazgo “no es solo una mirada al pasado: habla de una identidad viva que se sostiene en la cohesión, la memoria y el sentido de pertenencia”.

La presidenta Claudia Sheinbaum recalcó que se trata de “el descubrimiento arqueológico más relevante de la última década en México por el nivel de conservación e información que aporta”.

En términos científicos, el INAH resalta que la tumba brinda información sobre los sistemas de escritura utilizados por los antiguos zapotecas, sus prácticas rituales y su visión de la vida y la muerte.

El Centro INAH Oaxaca desarrolla investigaciones interdisciplinarias, que incluyen estudios iconográficos, análisis de inscripciones y trabajos antropológicos, para profundizar en el legado de esta civilización.

¿Cómo es la tumba descubierta en Oaxaca?

Elementos simbólicos como la figura del búho y los guardianes refuerzan la espiritualidad y cosmovisión zapoteca en la Tumba 10. INAH

Desde el punto de vista arquitectónico y artístico, el recinto se ubica en el Cerro de la Cantera y data aproximadamente del año 600 d.C. Mide 5 metros de longitud, entre 1.5 y 3 metros de ancho y 2 metros de altura, lo que indica su carácter destinado a un ancestro de alto rango.

Según el INAH, posee un friso, lápidas grabadas con inscripciones calendáricas y relieves escultóricos que representan a un hombre y una mujer considerados los guardianes del lugar. La cámara principal preserva una pintura mural extraordinaria que representa una procesión ritual en tonos ocre, blanco, verde, rojo y azul.

Elementos simbólicos refuerzan el valor espiritual del sitio. Tanto la Secretaría de Cultura como el INAH destacan la figura de un búho ubicada en la entrada, símbolo de la noche, el poder y la muerte en la cosmovisión zapoteca.

Bajo el búho aparece el rostro estucado y pintado de un individuo, posible antepasado homenajeado en la tumba. El mural interno ilustra una procesión de personajes con bolsas de copal, en alusión a la relevancia de los rituales y las ofrendas. Las figuras guardianas, ataviadas con tocados ceremoniales y objetos rituales, simbolizan la protección espiritual del recinto.

El estado de conservación del sepulcro es considerado óptimo en comparación con otros conjuntos funerarios de la región. La Secretaría de Cultura informó que se prevé habilitar visitas controladas a la tumba en octubre, al concluir los trabajos de las autoridades para conservar el recinto.