Qué se sabe de la tumba zapoteca descubierta por el INAH en Oaxaca y por qué es relevante

Los nuevos indicios revelados en San Pablo Huitzo permiten reconstruir antiguas costumbres y jerarquías sociales

El hallazgo destacó por la
El hallazgo destacó por la presencia de elementos escultóricos y pintura mural. (INAH)

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó el descubrimiento de una tumba zapoteca de más de 1,400 años en San Pablo Huitzo, Oaxaca, considerada el descubrimiento arqueológico más importante en México durante la última década.

La sepultura, localizada en el Cerro de la Cantera, data aproximadamente del año 600 d.C. y destaca por su estado de conservación y la riqueza de su iconografía, de acuerdo con el INAH y el Gobierno de México.

Durante la conferencia de prensa del pasado viernes 23 de enero de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, calificó el hallazgo como “el descubrimiento arqueológico más relevante de la última década en México por el nivel de conservación e información que aporta”.

Relevancia de la Tumba Zapoteca

Además, la mandataria subrayó que representa una prueba del legado milenario de las civilizaciones prehispánicas del país, lo que fue respaldado por la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, quien señaló que esta tumba ofrece indicios directos sobre la organización social, los rituales funerarios y la cosmovisión zapoteca, observados tanto en su arquitectura como en la pintura mural prehispánica.

El INAH destacó que estas características aportan datos inéditos sobre la cultura que habitó la región. La sepultura se ubica en los Valles Centrales de Oaxaca, un área reconocida por su patrimonio zapoteca.

El acceso principal está decorado con una escultura de búho, símbolo de la noche y la muerte en la cosmovisión zapoteca. El pico de esta ave cubre el rostro estucado y pintado de lo que probablemente fue un señor zapoteca, figura central de la tumba.

Sobre el umbral, un friso realizado con lápidas grabadas con nombres calendáricos corona la entrada, mientras que las jambas muestran figuras labradas de un hombre y una mujer ataviados con tocados y artefactos, identificados por especialistas como posibles guardianes del recinto.

En el interior de la cámara funeraria persisten fragmentos de una pintura mural policroma, donde se observa una procesión de personajes que portan bolsas de copal y avanzan hacia la puerta. Los colores que predominan en las representaciones son ocre, blanco, verde, rojo y azul.

Según el INAH, estos elementos confirman el papel del copal y las procesiones dentro de los rituales funerarios de la cultura zapoteca.

Labores del INAH en la tumba zapoteca milenaria

El equipo interdisciplinario del Centro INAH Oaxaca realizó las labores de conservación, protección e investigación de la tumba. La estabilización de la pintura mural es prioritaria por el deterioro que han provocado raíces, insectos y cambios ambientales.

Paralelamente, se efectúan análisis cerámicos, iconográficos, epigráficos y estudios de antropología física, con el objetivo de profundizar en el significado de los símbolos y en las prácticas funerarias asociadas a esta sepultura.

El INAH comparó la importancia de la tumba hallada en San Pablo Huitzo con otros conjuntos funerarios zapotecos de alta relevancia en la región, lo que contribuye a comprender la complejidad social, artística y simbólica de la civilización zapoteca.

El descubrimiento amplía el conocimiento sobre las prácticas funerarias y la estructura social zapoteca, y ratifica la vigencia de un legado patrimonial que diversas generaciones mexicanas siguen investigando, resguardando y difundiendo.

