El día que Pedro Torres y Luis Miguel revolucionaron los videoclips con ‘Cuando calienta el sol’: “Fue un reality”

Enero de 1988 en Acapulco no fue igual para nadie que estuvo cerca de Luis Miguel. Mucho menos para Pedro Torres, el productor que, sin saberlo, estaba por cambiar el rumbo de los videoclips en México.

Hoy, tras el lamentable fallecimiento del exesposo de Lucía Méndez, rememoramos cuando contó en el programa de Isabel Lascurain de Youtube cómo fue el encargo que lo catapultó a la fama.

¿Cómo se grabó ‘cuando calienta el sol’?

Todo comenzó con una llamada inesperada. “Te van a hablar de Warner, para ver si le haces un video a mi hijo”, le dijo Luisito Rey, el padre de Luis Miguel, quien era su amigo de fiestas y confidencias.

A Pedro, Luisito le caía bien: “Era un señor sumamente divertido, gracioso, el gitano ese”, recordó.

Luisito Rey y el Sol de México, en los inicios de la carrera del artista

Antes de ese encargo, Torres había dirigido un video sencillo para Luis Miguel: No puedo vivir sin ti, una especie de prueba, filmada en una sala, con el cantante interpretando la canción. Era apenas el ensayo de lo que vendría.

Pronto, el presidente de Warner, René León, le pidió el reto mayor: grabar el video de “Cuando calienta el sol”.

Pedro puso una condición inamovible: “Yo hago el video de Cuando calienta el sol siempre y cuando no vaya el papá porque no va a ser espontáneo”.

Para proteger la identidad de Luis Miguel, recurrieron a una peluca y un bigote falso antes de abordar el vuelo de Mexicana Aviación rumbo a Acapulco.

Luis Miguel se disfrazó para pasar desapercibido en el aeropuerto previo a grabar cuando calienta el sol (Archivo)

Lo que siguió fue una aventura que definió el estilo de los videoclips mexicanos. Pedro Torres alquiló dos pisos en el club de yates de Acapulco, en un complejo llamado Los Cocos.

“Nos metimos todos ahí”, rememoró. Amigos cercanos del cantante, un equipo reducido y un ambiente íntimo hicieron de la grabación una especie de reality espontáneo.

“Hice como un primer reality, porque adquirí un departamento”, relató el productor.

Las locaciones eran auténticas, casi improvisadas. Mariana Yazbek acompañaba a Pedro como fotógrafa fija, pues su hermano, Sergio Yazbek, era el director de fotografía del creativo.

Su relación duró unos seis meses (Foto: Especial)

La atmósfera era relajada, de camaradería, y todo lo que vivían esos días se reflejó en la pantalla. “Fue un video muy reality porque todo lo que estábamos viviendo”, describió Torres.

En medio de la filmación, se gestó un romance que luego sería parte de la historia pop mexicana.

“Mariana Yazbek andaba con Alejandro González Iñárritu y Micky dice: ‘Hay que sacarla en el video’, era espectacular y sale en el video. Ahí empieza el romance de ellos”, reveló Pedro.

Iñarritu tenía un romance con Mariana Yazbek cuando Luis Miguel se enamoró de ella (Foto Jordan Strauss/Invision/AP, archivo)

La filmación de Cuando calienta el sol no solo marcó una etapa para Luis Miguel, sino también para Pedro Torres.

“Ahí empezó mi carrera de videoclips”, recordó consciente de que esa experiencia, con sus anécdotas, improvisaciones y momentos espontáneos, se transformó en uno de los videos más icónicos de la música latina.

Pedro Torres también estuvo involucrado en ‘La Incondicional’

El videoclip de “La Incondicional” de Luis Miguel, dirigido por Pedro Torres en 1989, marcó un antes y un después en la historia del pop latino al fusionar narrativa cinematográfica y producción a gran escala en la televisión mexicana.

Filmado en el Heroico Colegio Militar de la Ciudad de México y la Base Aérea Militar No. 1 en Santa Lucía, el proyecto se distinguió al retratar a un joven de la Fuerza Aérea Mexicana distanciándose de su amor, integrando disciplina militar y romanticismo en la trama.

Según entrevistas con Pedro Torres citadas por Quién, convencer al cantante de modificar su distintivo look fue uno de los principales retos de la grabación.

El acceso a instalaciones militares, gestionado por Torres mediante una reunión directa con el entonces secretario de la Defensa Nacional, Antonio Riviello Bazán, permitió filmar en escenarios inéditos para un videoclip musical.