¿Cómo hacer un gel fijador para cejas que define y estimula el crecimiento?

El gel fijador casero para cejas representa una alternativa económica y natural frente a productos comerciales.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de un gel fijador casero para cejas se ha convertido en una alternativa eficaz y económica para quienes desean mantener sus cejas ordenadas y definidas.

Usualmente, para crear este tipo de soluciones que emplean ingredientes naturales y de fácil acceso, lo que permite lograr el acabado deseado sin recurrir a productos costosos.

Aloe vera y aceites naturales, como ricino, coco o almendras, son los ingredientes principales del gel fijador de cejas casero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo preparar gel fijador casero para cejas

Aunque parezca difícil, crear un gel fijador en casa requiere solo dos ingredientes principales: gel de aloe vera y un aceite natural.

1. Mezcla los ingredientes: Une una pequeña cantidad de gel de aloe vera con unas gotas de aceite natural (puede ser de ricino, coco o almendras). Remueve hasta obtener una textura homogénea.

2. Prepara el cepillo: Utiliza un cepillo de cejas limpio (puede ser el de una máscara de pestañas terminada, pero debe ser lavado).

3. Aplica sobre las cejas: Distribuye el gel en las cejas con el cepillo, peinando en la dirección deseada para dar forma y fijar.

Por un lado, el aloe vera actúa como fijador natural, mientras que los aceites aportan nutrición y fortalecen el vello de las cejas. El resultado es una fijación suave, sin sensación pesada ni residuos.

El gel fijador casero hidrata la piel y fortalece las cejas, promoviendo su crecimiento con el uso regular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beneficios del gel fijador

El gel casero ofrece ventajas adicionales al simple orden estético:

Hidrata y calma la piel gracias al aloe vera.

Fortalece las cejas y puede estimular su crecimiento con el uso regular, por la acción de los aceites naturales.

No deja residuos ni reseca, a diferencia de algunos productos comerciales.

Permite controlar los ingredientes aplicados sobre la piel.

Además, puede utilizarse a diario y se adapta tanto a maquillajes naturales como a estilos más definidos.

Alternativa: efecto microblading sin procedimientos invasivos

Sin embargo, para quienes buscan cejas más gruesas y con efecto microblading se puede recurrir a una técnica sencilla de maquillaje en casa. El proceso consiste en:

Rellenar las cejas con un lápiz o sombra de tono similar al propio vello.

Difuminar el producto con un cepillo para suavizar líneas y dar un aspecto natural.

Corregir errores con un cotonete humedecido en desmaquillante o agua micelar.

Limpiar los bordes con brocha y corrector para definir la forma sin rigidez.

La rutina permite modificar la expresión facial y enmarcar la mirada en pocos minutos, en caso de querer prolongar la duración del maquillaje, se recomienda finalizar con un fijador en spray.

Combinar gel fijador casero y técnicas sencillas garantiza cejas voluminosas, definidas y con aspecto natural todos los días. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos para lograr cejas de mayor volumen

Peina siempre las cejas hacia arriba antes de aplicar cualquier producto.

Utiliza lápiz o sombra de cejas con trazos cortos y ascendentes, imitando el vello natural.

No depiles en exceso antes de maquillar, para evitar vacíos difíciles de corregir.

Difumina siempre el producto para evitar líneas demasiado marcadas.

Usa gel fijador (casero o comercial) para mantener la forma y fijar el resultado.

Aplica un poco de iluminador bajo el arco de la ceja para dar mayor realce.

La combinación de técnicas y productos sencillos permite obtener cejas definidas, densas y de aspecto natural todos los días.