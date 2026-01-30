México

Gomita impacta con radical cambio físico a más de un año de La Casa de los Famosos México, así luce actualmente

Después de su participación en el polémico reality show, Araceli Ordaz se muestra feliz y asegura estar en su mejor momento

Araceli Ordaz, conocida como Gomita,
Araceli Ordaz, conocida como Gomita, sorprende al mostrar un radical cambio físico en redes sociales tras su paso por La Casa de los Famosos México. (RS)

Areceli Ordaz, mejor conocida como “Gomita”, sorprendió una vez más a sus seguidores al publicar un video junto a su hermano menor en el que se observa su radical cambio físico.

A través de sus redes sociales, la exparticipante de La Casa de los Famosos México reveló videos y fotografías en las que luce un vestido verde que deja al descubierto su delgadez.

La reacción de los internautas no se hizo esperar y desató controversia, pues mientras algunos mostraron sorpresa, otros aplaudieron la nueva etapa en la que se encuentra la creadora de contenido.

Hasta ahora, algunos de los comentarios que se pueden leer son: “Esa mi pequeña Lyn Mey“, ”Está en los huesos, tan bonita que estaba”, “Te pareces a Blancanieves”, “Estoy amando tu mejor versión”, entre otros.

Pese a que en sus publicaciones existieron mensajes negativos de algunos usuarios, la exconductora de Sabadazo evadió las críticas y respondió con su humor característico: “Te veo muy feliz, pues sí tengo 31 años y solo me preocupa ser coqueta, próspera y agradar a mi padre (Dios)”.

Cabe mencionar que su nueva apariencia no es reciente, pues anteriormente confesó que ha sido una renovación profunda desde años atrás; sin embargo, sus últimos cambios físicos marcaron un antes después, personal y profesionalmente.

Gomita vive la mejor etapa de su vida tras La Casa de los Famosos México

Meses después de que concluyó su participación en La Casa de los Famosos México, Araceli Ordaz sorprendió a propios y extraños al publicar un breve clip en sus redes sociales en el que lucía completamente diferente a como se mostró en el reality show.

En medio de la controversia que generó su nueva imagen, ‘Gomita’ decidió romper el silencio y compartió su sentir ante la nueva imagen que lucía y los desafíos que había enfrentado para llegar a ella.

“Me cuido mucho en la alimentación, hago mucho ejercicio, me metí a esta onda de los pilates y esas cosas. La verdad me ha funcionado, me ha ido muy bien”, dijo para diferentes medios.

Impactantes cambios físicos después de 15 cirugías

Los malos comentarios surgieron desde entonces, por lo que en un nuevo encuentro con la prensa, aseguró estar feliz pese a las críticas tras someterse a más de 15 cirugías por las que hoy agradece estar viva.

“Yo daba cuerpo, rostro, actitud, siempre me he gustado, pero he hecho dos, tres trucos, diría Paola (Suárez), para mejorar, pero ahora estoy en mi prime, muy contenta, muy feliz. Siento que estoy pasando una etapa muy bonita”, aseguró frente a la prensa.

Y añadió: “Le doy gracias a Dios de que estoy viva y dando un ejemplo, no el mejor, para las jóvenes que quieren hacerse un procedimiento, que vean que no es lo más saludable”.

