Ángela Aguilar y la violinista de Nodal juntas en el Palenque de León tras rumores de romance | Video

Tras un merecido descanso por las fiestas decembrinas, Christian Nodal regresó a los escenarios el 29 de enero con una majestuosa presentación en el Palenque de León, Guanajuato.

En redes sociales se viralizaron varios videos del concierto, donde no solo aparece Ángela Aguilar cantando en las gradas, también Esmeralda Camacho, la violinista que hace unos meses estuvo envuelta en rumores de presunto romance con el cantante, así como de su supuesto despido.

Estos llamaron la atención porque es la primera vez que las artistas son captadas en el mismo lugar después del escándalo de presunta infidelidad.

Ángela Aguilar acompaña a su esposo

La pareja fue captada entrando al establecimiento agarrados de la mano; la intérprete de “En realidad” lució un corset con transparencias y un pantalón holgado, mientras que el protagonista de la noche brilló con un conjunto negro.

Un detalle que llamó la atención de los internautas fue que el sonorense mostró, por primera vez, el nuevo tatuaje que se hizo en la mano. Según sus fans, sería el nombre de su esposa: Ángela.

Violinista de Nodal no fue despedida

La presencia de Esmeralda Camacho en el concierto derrumbó los rumores sobre su presunto despido tras ser relacionada sentimentalmente con el cantante.

Si bien, ella no ha hablado públicamente sobre el escándalo, su actitud dejó entrever que no existe ningún problema entre ella y el intérprete de “Botella tras botella”.

¿Quién es Esmeralda Camacho?

También conocida en redes sociales como Esmeralda Canapé, es una música profesional con especialización en violín. Actualmente, forma parte de la sección de cuerdas que acompaña a Christian Nodal durante sus giras y conciertos.

Sin embargo, su actividad profesional no se limita a su labor con el intérprete de regional mexicano, ya que ha desarrollado una trayectoria amplia, colaborando con diversas agrupaciones y participando en eventos sociales y culturales.

Previo a sumarse al equipo de Nodal, ya contaba con una experiencia sólida como violinista profesional. Ha participado en presentaciones junto a otros exponentes del regional mexicano y ha realizado colaboraciones con grupos de relevancia como El Mago de Oz y Belanova.

Además, ha formado parte de la Orquesta Sinfónica de Zapopan y de diversas agrupaciones de cuerdas para espectáculos en vivo, consolidando una carrera en la que el violín ocupa un lugar central dentro de las presentaciones.

La presencia de Esmeralda Camacho en el escenario es resultado de una formación musical rigurosa y de una carrera que ha evolucionado mediante colaboraciones y proyectos variados.