México

Ángela Aguilar y la violinista de Nodal juntas en el Palenque de León tras rumores de romance | Video

El intérprete de regional mexicano ofreció su primer concierto del 2026 en Guanajuato

Guardar
(TikTok: @nodalista_jr // @edy_jess07)
(TikTok: @nodalista_jr // @edy_jess07)

Tras un merecido descanso por las fiestas decembrinas, Christian Nodal regresó a los escenarios el 29 de enero con una majestuosa presentación en el Palenque de León, Guanajuato.

En redes sociales se viralizaron varios videos del concierto, donde no solo aparece Ángela Aguilar cantando en las gradas, también Esmeralda Camacho, la violinista que hace unos meses estuvo envuelta en rumores de presunto romance con el cantante, así como de su supuesto despido.

Estos llamaron la atención porque es la primera vez que las artistas son captadas en el mismo lugar después del escándalo de presunta infidelidad.

La cantante acompañó a su esposo en su primera presentación de 2026 |TikTok: @edyjesso7

Ángela Aguilar acompaña a su esposo

La pareja fue captada entrando al establecimiento agarrados de la mano; la intérprete de “En realidad” lució un corset con transparencias y un pantalón holgado, mientras que el protagonista de la noche brilló con un conjunto negro.

Un detalle que llamó la atención de los internautas fue que el sonorense mostró, por primera vez, el nuevo tatuaje que se hizo en la mano. Según sus fans, sería el nombre de su esposa: Ángela.

El cantante lució un nuevo
El cantante lució un nuevo tatuaje en el dorso de su mano. (Captura de pantalla @palenque_leon)

Violinista de Nodal no fue despedida

La presencia de Esmeralda Camacho en el concierto derrumbó los rumores sobre su presunto despido tras ser relacionada sentimentalmente con el cantante.

Si bien, ella no ha hablado públicamente sobre el escándalo, su actitud dejó entrever que no existe ningún problema entre ella y el intérprete de “Botella tras botella”.

El reencuentro de Christian Nodal
El reencuentro de Christian Nodal y la violinista Esmeralda Camacho en el Palenque de León ocurrió después de la polémica generada por rumores de un romance. (Instagram)

¿Quién es Esmeralda Camacho?

También conocida en redes sociales como Esmeralda Canapé, es una música profesional con especialización en violín. Actualmente, forma parte de la sección de cuerdas que acompaña a Christian Nodal durante sus giras y conciertos.

Sin embargo, su actividad profesional no se limita a su labor con el intérprete de regional mexicano, ya que ha desarrollado una trayectoria amplia, colaborando con diversas agrupaciones y participando en eventos sociales y culturales.

Previo a sumarse al equipo de Nodal, ya contaba con una experiencia sólida como violinista profesional. Ha participado en presentaciones junto a otros exponentes del regional mexicano y ha realizado colaboraciones con grupos de relevancia como El Mago de Oz y Belanova.

El compositor sonorense fue vinculado
El compositor sonorense fue vinculado sentimentalmente con Esmeralda Camacho, violinista que lo acompaña en su tour, tras sus convivencias en el escenario. (Captura de pantalla, Facebook)

Además, ha formado parte de la Orquesta Sinfónica de Zapopan y de diversas agrupaciones de cuerdas para espectáculos en vivo, consolidando una carrera en la que el violín ocupa un lugar central dentro de las presentaciones.

La presencia de Esmeralda Camacho en el escenario es resultado de una formación musical rigurosa y de una carrera que ha evolucionado mediante colaboraciones y proyectos variados.

Temas Relacionados

Christian NodalÁngela AguilarviolinistaEsmeralda CanapePalenque de Leónmexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

Hoy No Circula Sabatino: qué autos descansan este 31 de enero

Esto es de interés para aquellos que van a conducir en la Ciudad de México y el Estado de México este sábado

Hoy No Circula Sabatino: qué

Marina niega que Tren Interoceánico no cuente con velocímetros, se deslinda de que conductor no tuviera licencia para operar

El almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles dijo que las investigaciones sobre el tema continúan y que es la FGR quien se encarga de ellas

Marina niega que Tren Interoceánico

Centro Histórico iluminado: ruta romántica por el corazón de CDMX

Aquí una idea para aprovechar las calles nocturnas de la capital del país

Centro Histórico iluminado: ruta romántica

Payaso huye tras fuga de gas en plena fiesta infantil en Hermosillo: “Coyeye, coyeye”

Un descuido durante un festejo provocó un momento de riesgo que se volvió viral en las redes sociales

Payaso huye tras fuga de

Libros de Amazon México: qué leer antes de ir a dormir

Estos libros se han convertido en todos unos best seller en Amazon y no pueden faltar en la lista de lecturas para esta semana

Libros de Amazon México: qué
MÁS NOTICIAS

NARCO

ICE mantiene recompensa de 10

ICE mantiene recompensa de 10 mdd para capturar a Iván Archivaldo Guzmán, líder de Los Chapitos: “Debe ser considerado peligroso”

Palazuelos y su círculo de famosos que convivieron con narcos: desde El Mayo Zambada, Amado Carrillo hasta el líder del Cártel del Golfo

García Harfuch revela que ‘Los Chapitos’ están detrás de ataque contra diputados de MC en Sinaloa

Enfrentamiento entre militares y sicarios del Cártel de Tepalcatepec deja tres muertos en Michoacán

Ryan Wedding habría sido traicionado por ‘Mayito Flaco’, según versión revelada por Anabel Hernández

ENTRETENIMIENTO

“Me llamarían terrorista”: La Divaza

“Me llamarían terrorista”: La Divaza revela porque no puede regresar a Venezuela tras la caída de Maduro

¿Por qué Andrea Nicolás, hijo de Paulina Rubio, quiere vivir con su papá Nicolás Vallejo? Esto se sabe

Rumores descartarían a Peso Pluma como invitado de Kanye West por problemas en EEUU: “Puede salir del país, pero no entrar”

Niña consigue boleto para ver a BTS en CDMX y desata críticas de ARMY por no ser fan de antaño

Niño llora desconsoladamente porque no pudo ver a Kanye West cuando entró a su hotel en CDMX y se hace viral

DEPORTES

Allan Saint-Maximin, jugador del América,

Allan Saint-Maximin, jugador del América, denuncia racismo en contra de sus hijos

Santiago Giménez lanza advertencia a los 47 equipos que quieran enfrentarse a México en el Mundial 2026

Checo Pérez reaparece en pista con Cadillac y cierra penúltimo en Barcelona

WWE Royal Rumble: conoce a los mexicanos que ganaron la batalla real para ir a WrestleMania

Kikin Fonseca explica por qué elegiría a la “Hormiga” González sobre Berterame rumbo al Mundial 2026