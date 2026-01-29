Tamales de cajeta con nuez: el platillo ideal para la temporada de frío

Tamales de cajeta con nuez. Foto: (Gemini IA)

Los tamales son uno de los platillos más representativos de la gastronomía mexicana y se disfrutan a lo largo de todo el año, especialmente en celebraciones familiares. Entre la gran variedad de opciones dulces, los tamales de cajeta con nuez destacan por su sabor suave, su textura esponjosa y el contraste entre el dulzor de la cajeta y el toque crujiente de la nuez. Prepararlos en casa no solo permite conservar la tradición, sino también adaptar la receta al gusto personal.

La base de este tamal es la masa de maíz, que se mezcla con ingredientes dulces para lograr una consistencia ligera y aromática. La cajeta, elaborada a partir de leche de cabra o de vaca, aporta un sabor profundo y característico, mientras que la nuez añade textura y equilibra el dulzor. Este tipo de tamal es ideal para el desayuno, la merienda o como postre.

Este delicioso platillo se fusiona con el emblemático sabor del tradicional dulce mexicano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

1 kilo de masa de maíz para tamales

250 gramos de manteca vegetal o mantequilla

1 taza de azúcar (ajustar al gusto)

1 taza de cajeta

1 cucharada de polvo para hornear

1 pizca de sal

1 taza de nuez picada

1 taza de leche

Hojas de maíz secas, remojadas y escurridas

Preparación:

En un recipiente amplio, bate la manteca o mantequilla hasta que esté suave y esponjosa. Este paso es clave para que los tamales queden ligeros. Agrega el azúcar poco a poco sin dejar de batir, seguido de la masa de maíz. Incorpora el polvo para hornear y la pizca de sal. Mezcla bien. Añade la cajeta y la leche de forma gradual hasta obtener una masa homogénea, suave y fácil de untar. Integra la nuez picada, distribuyéndola de manera uniforme en la masa.

Este platillo es ideal como postre en reuniones familiares y celebraciones. Foto: (Gemini IA)

Para armar los tamales, toma una hoja de maíz y coloca en el centro una porción de masa. Extiéndela ligeramente, dobla los lados de la hoja y cierra la parte inferior. Repite el procedimiento hasta terminar con la mezcla.

Coloca los tamales en una vaporera, acomodándolos de forma vertical. Cocina a fuego medio durante una hora a una hora y cuarto, verificando que el agua no se consuma. Los tamales estarán listos cuando la hoja se desprenda fácilmente de la masa.

Además de su sabor, los tamales de cajeta con nuez representan una opción dulce que mantiene vivas las tradiciones culinarias mexicanas. Prepararlos en casa permite compartir momentos en familia y conservar recetas que han pasado de generación en generación. Servidos calientes y acompañados de café o atole, son una muestra del valor cultural y gastronómico de la cocina mexicana.