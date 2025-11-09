Cómo preparar un delicioso atole de cajeta en casa

Una preparación dulce, ideal para temporada fría. Foto: (Gemini IA)

El atole de cajeta es una bebida tradicional mexicana que combina el sabor dulce y característico de la cajeta con la suavidad y calidez de un atole casero.

Esta bebida es perfecta para disfrutar en temporadas frías o simplemente como un reconfortante acompañamiento para el desayuno o la merienda. Prepararlo en casa es sencillo y permite ajustar el dulzor y la consistencia a gusto personal.

Ingredientes necesarios

Para preparar un litro de atole de cajeta, necesitarás los siguientes ingredientes:

4 tazas de leche (puede ser entera o deslactosada según preferencia)

1/2 taza de cajeta (puedes ajustar según el nivel de dulzura deseado)

3 cucharadas de maicena o fécula de maíz

1 cucharadita de esencia de vainilla

Canela en polvo al gusto (opcional)

Una preparación hecha con uno de los dulces más ricos de la tradición mexicana. Foto: (iStock)

Preparación paso a paso

Disolver la maicena: En un tazón pequeño, mezcla las tres cucharadas de maicena con media taza de leche fría hasta que no queden grumos. Esta mezcla ayudará a espesar el atole y darle su textura característica. Calentar la leche: En una olla mediana, calienta las tres tazas y media de leche restantes a fuego medio. Es importante no llevarla a ebullición, solo calentar hasta que esté tibia. Agregar la cajeta: Una vez que la leche esté caliente, añade la cajeta y mezcla constantemente con una cuchara de madera o batidor hasta que se disuelva por completo y la mezcla tome un color uniforme. Incorporar la maicena: Agrega la mezcla de maicena y leche poco a poco, removiendo constantemente para evitar que se formen grumos. Continúa cocinando a fuego medio hasta que la bebida espese ligeramente y alcance la consistencia deseada. Saborizar: Añade la cucharadita de esencia de vainilla y, si lo deseas, una pizca de canela en polvo para darle un toque aromático. Mezcla bien. Servir caliente: Retira del fuego y sirve inmediatamente en tazas o vasos resistentes al calor. Se puede acompañar con un pan dulce, galletas o tamales para una experiencia más tradicional.

Una bebida ideal para la temporada de frío. Foto: (Gemini AI)

Consejos adicionales

Para un sabor más intenso, se puede caramelizar la cajeta ligeramente antes de añadirla a la leche.

Si se desea un atole más líquido, se puede aumentar la cantidad de leche y reducir la maicena.

Se puede sustituir la cajeta por dulce de leche o miel de piloncillo para variar el sabor.

El atole de cajeta no solo es delicioso, sino que también aporta energía y calidez, ideal para disfrutar en familia o con amigos.

Su preparación sencilla permite personalizarlo a gusto, y su sabor dulce y cremoso lo convierte en una de las bebidas más reconfortantes de la gastronomía mexicana. Con estos pasos, cualquiera puede preparar un atole de cajeta perfecto, con textura cremosa y un sabor auténtico que recuerda a la tradición mexicana.