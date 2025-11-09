Cómo preparar un delicioso atole de cajeta en casa

El atole de cajeta es una bebida tradicional mexicana que combina el sabor dulce y característico de la cajeta con la suavidad y calidez de un atole casero.
Esta bebida es perfecta para disfrutar en temporadas frías o simplemente como un reconfortante acompañamiento para el desayuno o la merienda. Prepararlo en casa es sencillo y permite ajustar el dulzor y la consistencia a gusto personal.
Ingredientes necesarios
Para preparar un litro de atole de cajeta, necesitarás los siguientes ingredientes:
- 4 tazas de leche (puede ser entera o deslactosada según preferencia)
- 1/2 taza de cajeta (puedes ajustar según el nivel de dulzura deseado)
- 3 cucharadas de maicena o fécula de maíz
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- Canela en polvo al gusto (opcional)
Preparación paso a paso
- Disolver la maicena: En un tazón pequeño, mezcla las tres cucharadas de maicena con media taza de leche fría hasta que no queden grumos. Esta mezcla ayudará a espesar el atole y darle su textura característica.
- Calentar la leche: En una olla mediana, calienta las tres tazas y media de leche restantes a fuego medio. Es importante no llevarla a ebullición, solo calentar hasta que esté tibia.
- Agregar la cajeta: Una vez que la leche esté caliente, añade la cajeta y mezcla constantemente con una cuchara de madera o batidor hasta que se disuelva por completo y la mezcla tome un color uniforme.
- Incorporar la maicena: Agrega la mezcla de maicena y leche poco a poco, removiendo constantemente para evitar que se formen grumos. Continúa cocinando a fuego medio hasta que la bebida espese ligeramente y alcance la consistencia deseada.
- Saborizar: Añade la cucharadita de esencia de vainilla y, si lo deseas, una pizca de canela en polvo para darle un toque aromático. Mezcla bien.
- Servir caliente: Retira del fuego y sirve inmediatamente en tazas o vasos resistentes al calor. Se puede acompañar con un pan dulce, galletas o tamales para una experiencia más tradicional.
Consejos adicionales
- Para un sabor más intenso, se puede caramelizar la cajeta ligeramente antes de añadirla a la leche.
- Si se desea un atole más líquido, se puede aumentar la cantidad de leche y reducir la maicena.
- Se puede sustituir la cajeta por dulce de leche o miel de piloncillo para variar el sabor.
El atole de cajeta no solo es delicioso, sino que también aporta energía y calidez, ideal para disfrutar en familia o con amigos.
Su preparación sencilla permite personalizarlo a gusto, y su sabor dulce y cremoso lo convierte en una de las bebidas más reconfortantes de la gastronomía mexicana. Con estos pasos, cualquiera puede preparar un atole de cajeta perfecto, con textura cremosa y un sabor auténtico que recuerda a la tradición mexicana.