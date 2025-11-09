México

Cómo preparar un delicioso atole de cajeta en casa

Esta bebida dulce es ideal para consumir en temporada de frío

Una preparación dulce, ideal para temporada fría.
Una preparación dulce, ideal para temporada fría. Foto: (Gemini IA)

El atole de cajeta es una bebida tradicional mexicana que combina el sabor dulce y característico de la cajeta con la suavidad y calidez de un atole casero.

Esta bebida es perfecta para disfrutar en temporadas frías o simplemente como un reconfortante acompañamiento para el desayuno o la merienda. Prepararlo en casa es sencillo y permite ajustar el dulzor y la consistencia a gusto personal.

Ingredientes necesarios

Para preparar un litro de atole de cajeta, necesitarás los siguientes ingredientes:

  • 4 tazas de leche (puede ser entera o deslactosada según preferencia)
  • 1/2 taza de cajeta (puedes ajustar según el nivel de dulzura deseado)
  • 3 cucharadas de maicena o fécula de maíz
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • Canela en polvo al gusto (opcional)
Una preparación hecha con uno
Una preparación hecha con uno de los dulces más ricos de la tradición mexicana. Foto: (iStock)

Preparación paso a paso

  1. Disolver la maicena: En un tazón pequeño, mezcla las tres cucharadas de maicena con media taza de leche fría hasta que no queden grumos. Esta mezcla ayudará a espesar el atole y darle su textura característica.
  2. Calentar la leche: En una olla mediana, calienta las tres tazas y media de leche restantes a fuego medio. Es importante no llevarla a ebullición, solo calentar hasta que esté tibia.
  3. Agregar la cajeta: Una vez que la leche esté caliente, añade la cajeta y mezcla constantemente con una cuchara de madera o batidor hasta que se disuelva por completo y la mezcla tome un color uniforme.
  4. Incorporar la maicena: Agrega la mezcla de maicena y leche poco a poco, removiendo constantemente para evitar que se formen grumos. Continúa cocinando a fuego medio hasta que la bebida espese ligeramente y alcance la consistencia deseada.
  5. Saborizar: Añade la cucharadita de esencia de vainilla y, si lo deseas, una pizca de canela en polvo para darle un toque aromático. Mezcla bien.
  6. Servir caliente: Retira del fuego y sirve inmediatamente en tazas o vasos resistentes al calor. Se puede acompañar con un pan dulce, galletas o tamales para una experiencia más tradicional.
Una bebida ideal para la
Una bebida ideal para la temporada de frío. Foto: (Gemini AI)

Consejos adicionales

  • Para un sabor más intenso, se puede caramelizar la cajeta ligeramente antes de añadirla a la leche.
  • Si se desea un atole más líquido, se puede aumentar la cantidad de leche y reducir la maicena.
  • Se puede sustituir la cajeta por dulce de leche o miel de piloncillo para variar el sabor.

El atole de cajeta no solo es delicioso, sino que también aporta energía y calidez, ideal para disfrutar en familia o con amigos.

Su preparación sencilla permite personalizarlo a gusto, y su sabor dulce y cremoso lo convierte en una de las bebidas más reconfortantes de la gastronomía mexicana. Con estos pasos, cualquiera puede preparar un atole de cajeta perfecto, con textura cremosa y un sabor auténtico que recuerda a la tradición mexicana.

