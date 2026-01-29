Roberto Palazuelos da detalles del intento de asalto a su hotel en Tulum donde su empleado fue violentado

El intento de asalto al hotel Diamante K en Tulum terminó con la detención de cuatro presuntos responsables gracias a la pronta acción de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (Roberto Palazuelos Badeaux)

Un intento de asalto en la madrugada del 28 de enero puso en el centro de atención al hotel Diamante K de Tulum, perteneciente a Roberto Palazuelos, y expuso una rápida respuesta institucional que evitó daños mayores.

El incidente, que movilizó a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo, terminó con la detención de cuatro presuntos responsables sin que ningún huésped resultara afectado, un desenlace de relevancia para la percepción de seguridad turística en la región.

La autoridad estatal detalló que, tras el ingreso de tres hombres y una mujer al inmueble ubicado dentro del área natural del Parque Jaguar, los asaltantes sorprendieron a un trabajador y le exigieron las llaves del establecimiento.

Al resistirse, el empleado fue agredido y quedó con lesiones de consideración. Posteriormente, el grupo huyó del lugar, desencadenando un operativo que combinó el análisis de videovigilancia del C5 y del propio hotel, lo que permitió reconstruir la ruta de escape y ubicar a los cuatro implicados poco después.

Roberto Palazuelos reconoció las acciones de la autoridad y subrayó en redes sociales: “El grupo armado que entró al hotel Diamante K esta madrugada fue detenido. Gran trabajo de inteligencia de la fiscalía de Quintana Roo”.

La agresión fue al empleado de seguridad del hotel

Además, el empresario aclaró que en ningún momento hubo amenazas ni afectación para los huéspedes o turistas y que todo se limitó a una agresión al personal de seguridad, coincidiendo con las aseveraciones de la FGE.

“Nunca hubo un amago ni nada contra huéspedes y turistas, no había nadie, fue solo contra el de seguridad del hotel Diamante K”, detalló Roberto Palazuelos.

La Fiscalía señaló: “Ningún huésped resultó afectado”, en referencia explícita al intento de robo y las lesiones, y precisó que los implicados fueron puestos a disposición del Ministerio Público por probable participación en el delito de robo en grado de tentativa, así como lesiones calificadas.

La situación jurídica de los detenidos será determinada en el plazo legal, mientras que el caso ya motivó un refuerzo de la vigilancia del Grupo Interinstitucional en zonas de alto valor inmobiliario en Tulum.

El Diamante K es reconocido por su enfoque hacia el turismo internacional y por una oferta que abarca desde cabañas económicas con baño compartido hasta habitaciones de lujo frente al mar, con tarifas que oscilan entre 1,340 pesos y 13,860 pesos por noche.

El restaurante del establecimiento maneja precios por platillo de entre 300 y 500 pesos. Su presencia en el mercado hotelero de lujo ha estado acompañada por controversias regulatorias: en noviembre de 2025, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) suspendió temporalmente sus operaciones ante la detección de irregularidades como tarifas excesivas, menús en idiomas y monedas extranjeras, falta de exhibición de precios, inducción al pago de propinas y omisión en la entrega de comprobantes.

A pesar de dichos episodios, el hotel mantiene su posición como uno de los alojamientos más reconocidos de la zona.