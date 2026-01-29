México

Nicola Porcella revela la poderosa razón por la que podría irse a Venga la Alegría y dejar Televisa

El exintegrante de La Casa de los Famosos México sorprendió al confesar que estaría dispuesto a cambiar de televisora por una mejor oferta económica

Nicola Porcella admite que cambiaría
Nicola Porcella admite que cambiaría de televisora por dinero. (Instagram: programa Hoy)

Nicola Porcella, ex participante de La Casa de los Famosos México, volvió a causar controversia entre los internautas al revelar que podría dejar definitivamente Televisa si le ofrecen más dinero.

La confesión ocurrió en el programa de YouTube Cómplices del desmadre, donde se habló sobre los próximos proyectos que Agustín Fernández tendría con TV Azteca, específicamente Venga la Alegría.

El conductor peruano reveló las razones por las que podría irse a la televisora del Ajusco y desató críticas., Crédito: YouTube: Cómplices del desmadre

¿Nicola Porcella se va definitivamente de Hoy?

Durante la reciente emisión del programa de YouTube que comparte con Wendy Guevara, el actor de origen peruano bromeó sobre la posibilidad de volver a trabajar con Agustín Fernández, pero esta vez en Venga la Alegría.

“Creo que ya va a volver a Venga la Alegría, me voy con él”, dijo entre risas.

Su declaración no pasó desapercibida por Guevara y el invitado Aldo Rendón, quienes le cuestionaron si realmente se iría a la televisora del Ajusco, a lo que respondió: “Sí me pegan bien. Me movería por dinero”.

El exparticipante de La Casa
El exparticipante de La Casa de los Famosos México dejó el programa Hoy a principios de 2025 para grabar la telenovela Amanecer en Televisa. (Televisa / Univision)

Posteriormente, el exparticipante de programas como 4 Elementos y Guerreros, explicó que cambiaría de televisora en caso de que el pago fuera mejor.

“Ojo, yo estoy en un momento de mi vida que me movería por dinero. Si me van a pagar mucho más, sí te mueves. Es como un equipo de futbol”, explicó.

La salida de Nicola Porcella del programa Hoy

Cabe mencionar que el exparticipante de La Casa de los Famosos México dejó de ser colaborador del programa Hoy a principios de 2025 debido a las grabaciones de la telenovela Amanecer.

Pese a que el proyecto concluyó con éxito, Andrea Rodríguez, productora del matutino, contó en septiembre de 2025 que no se tenía contemplada su reincorporación.

“Por el momento no se va a integrar, por el momento no, la empresa tiene preparado para Nicola cosas de novelas, entonces por el momento no se va a integrar. Nos dolió el corazoncito, pero por el momento los planes de la empresa es que Nicola haga novelas y series”, explicó la productora.

La productora explicó que la
La productora explicó que la empresa prefiere a Nicola Porcella en proyectos de novelas y series de Televisa, priorizando su carrera como actor. 'Amanecer'. IG

Nicola Porcella es fuertemente criticado tras asegurar que podría irse a Venga la Alegría

Pese a que Nicola Porcella explicó las razones por las que podría irse a TV Azteca si le ofrecen más dinero, en redes sociales destrozaron su postura y aseguraron que no estaba conforme con los proyectos que le ha brindado Televisa.

Hasta ahora, algunos de los comentarios que se pueden leer en redes, principalmente TikTok,son:

  • “El día que se vaya a TV Azteca es el fin de su carrera”.
  • “Con esto Nicola se acaba de cerrar las puertas en Televisa”.
  • “El dinero es el dinero, pero uno debe lealtad”.
  • “Les pagaran más, pero el rating no sería el mismo que con Televisa”.
  • “Televisa le dio la oportunidad a Nicola y cómo le pagó”.
Wendy Guevara también insinúa la
Wendy Guevara también insinúa la posibilidad de cambiar a TV Azteca, tras recibir una tentadora llamada que pone en duda su exclusividad con Televisa. (Cómplices del desmadre)

Además del peruano, Wendy Guevara también dejó entrever que podría irse a TV Azteca, pues recibió una llamada que le llamó la atención: “Recibí una llamada telefónica muy bonita de una persona que conocemos, que me dijo: ‘el día que termines tu exclusividad, llámame’”, contó.

