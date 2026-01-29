México

Latino amenazó con llamar a ICE en restaurante en Los Ángeles: “El mayor enemigo de un mexicano es otro”

El video viral exhibe un enfrentamiento entre mexicanos dentro de un negocio en California

Guardar
El altercado ocurrió frente a
El altercado ocurrió frente a comensales que no intervinieron.

Una nueva controversia en redes sociales volvió a encender el debate sobre la discriminación entre connacionales, luego de que se difundiera un video viral grabado en un restaurante de Los Ángeles, California, donde un hombre acusa a otro mexicano de amenazarlo con llamar al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Las imágenes, compartidas en distintas plataformas digitales, muestran un tenso enfrentamiento verbal dentro del restaurante y panadería Lucy, ubicado sobre W Washington Blvd. De acuerdo con lo que se observa en el video, el altercado se habría originado cuando un trabajador del establecimiento presuntamente insinuó que reportaría al cliente ante las autoridades migratorias.

La grabación capta el momento en que el cliente, visiblemente molesto, encara al empleado, quien viste una playera tipo polo negra, gorra del mismo color, lentes, bigote y barba. En medio de la discusión, el hombre lanza una serie de insultos y exige que el trabajador repita la amenaza frente a los demás presentes.

La discusión ocurrió en un
La discusión ocurrió en un restaurante ubicado en W Washington Blvd, en Los Ángeles, California.
“¿Qué dijiste? Vuélvelo a repetir si tienes huevos. ¿Tienes huevos? Sí, que la migra va a venir por mí otra vez. Sí, dilo. Dilo. Dilo, pendejo. ¿Eh? ¿Qué dijiste de la migra, hijo de tu puta madre? ¿Eh? ¿Que va a venir por mí la migra, pendejo? Eres un estúpido, hijo de la verga. ¿Okay? ¿Qué dijiste? ¿La migra va a venir por mí?”, se escucha decir al cliente.

Además del reclamo directo, el hombre también dirige su enojo hacia los comensales que observan la escena sin intervenir, reprochándoles su silencio ante lo que considera un acto de racismo y traición entre personas de la misma nacionalidad.

“Y ustedes le consumen a ese pendejo que dijo que la migra anda buscando latinos, unos pendejos”, gritó, mientras continuaba el intercambio verbal dentro del establecimiento.

El video rápidamente se volvió viral y generó una oleada de reacciones en redes sociales, donde cientos de usuarios condenaron la actitud atribuida al trabajador y expresaron su indignación por el uso de amenazas migratorias entre mexicanos en Estados Unidos.

Un video viral exhibe un enfrentamiento entre mexicanos dentro de un negocio en California. Crédito: TikTok / lucygodinezuribe

“Bravo”; “No manches, che banda traicionera”; “Como entre los mismos mexicanos nos ponemos el pie”; “El mayor enemigo de un mexicano , es otro mexicano”; “Ojalá se vaya a la quiebra el restaurante”; “Que le cierren el lugar los demás paisas”, fueron algunos de los comentarios que circularon tras la difusión del clip.

Hasta el momento, no se ha informado si el restaurante emitió una postura oficial sobre el incidente, aunque el video continúa acumulando reproducciones y reacciones, reabriendo el debate sobre el miedo, la discriminación y las divisiones dentro de la comunidad migrante.

Temas Relacionados

mexicanoLucy's Restaurant & BakeryrestauranteICEracismomigraciónredes socialesLos ÁngelesCaliforniamexico-viralesmexico-noticias

Más Noticias

¿Cómo corregir mi CURP antes del registro biométrico?

Con la implementación del nuevo sistema de identidad, se pretende dificultar el robo de datos personales

¿Cómo corregir mi CURP antes

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 29 de enero: reducción de carriles por labores de mantenimiento en la autopista Chamapa - Lechería

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en

Vandalizan póster de la telenovela ‘Doménica Montero’: “Señales de que Scarlet Gruber está siendo una gran villana”

La actuación de la venezolana ha revivido emociones en el público mexicano que no se veían en años

Vandalizan póster de la telenovela

Video de Paris Jackson escuchando música de Christian Nodal causa sensación en redes

Muy pocos saben que la hija de Michael Jackson es fan del cantante mexicano

Video de Paris Jackson escuchando

Sheinbaum sostuvo nueva llamada telefónica con Trump sobre temas comerciales y relación bilateral: “Saludé a su esposa”

Ambos mandatarios sostuvieron un encuentro telefónico productivo y cordial

Sheinbaum sostuvo nueva llamada telefónica
MÁS NOTICIAS

NARCO

Quién es “El Chino Arce”,

Quién es “El Chino Arce”, líder de Los Salazar ligado a Los Chapitos y detenido en Sonora

Revelan que agentes del FBI sí capturaron a Ryan Wedding en México: “Una redada secreta”

Detienen en Botsuana a seis mexicanos acusados de narcotráfico en Mozambique

Murió “El Nene”, líder de Los Granados, vinculado a los Beltrán Leyva en Guerrero

Detienen a cuatro personas en Nezahualcóyotl por presunta falsificación de dinero

ENTRETENIMIENTO

Vandalizan póster de la telenovela

Vandalizan póster de la telenovela ‘Doménica Montero’: “Señales de que Scarlet Gruber está siendo una gran villana”

Video de Paris Jackson escuchando música de Christian Nodal causa sensación en redes

Critican físico de Christian Chávez tras iniciar su gira sin RBD comparándolo con Maite Perroni; fans lo defienden

Irina Baeva defiende a Ángela Aguilar tras ser llamada “las más odiada en redes sociales”

Cumbres borrascosas en México: ¿Cuándo es su fecha de estreno?

DEPORTES

Copa del Mundo 2026: esta

Copa del Mundo 2026: esta será la ruta del Trofeo de la FIFA en México

Final Femenina Australian Open 2026: cuándo y dónde ver en México

El hermano del Canelo Álvarez entrena a Karely Ruiz rumbo a su pelea con Marcela Mistral

¿Cuál era el sueldo de Uriel Antuna en Tigres, nuevo refuerzo de Pumas?

Juegos Olímpicos de Invierno 2026: cuándo y dónde ver la ceremonia de inauguración en México