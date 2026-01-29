Latino amenazó con llamar a ICE en restaurante en Los Ángeles: “El mayor enemigo de un mexicano es otro”

El altercado ocurrió frente a comensales que no intervinieron.

Una nueva controversia en redes sociales volvió a encender el debate sobre la discriminación entre connacionales, luego de que se difundiera un video viral grabado en un restaurante de Los Ángeles, California, donde un hombre acusa a otro mexicano de amenazarlo con llamar al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Las imágenes, compartidas en distintas plataformas digitales, muestran un tenso enfrentamiento verbal dentro del restaurante y panadería Lucy, ubicado sobre W Washington Blvd. De acuerdo con lo que se observa en el video, el altercado se habría originado cuando un trabajador del establecimiento presuntamente insinuó que reportaría al cliente ante las autoridades migratorias.

La grabación capta el momento en que el cliente, visiblemente molesto, encara al empleado, quien viste una playera tipo polo negra, gorra del mismo color, lentes, bigote y barba. En medio de la discusión, el hombre lanza una serie de insultos y exige que el trabajador repita la amenaza frente a los demás presentes.

La discusión ocurrió en un restaurante ubicado en W Washington Blvd, en Los Ángeles, California.

“¿Qué dijiste? Vuélvelo a repetir si tienes huevos. ¿Tienes huevos? Sí, que la migra va a venir por mí otra vez. Sí, dilo. Dilo. Dilo, pendejo. ¿Eh? ¿Qué dijiste de la migra, hijo de tu puta madre? ¿Eh? ¿Que va a venir por mí la migra, pendejo? Eres un estúpido, hijo de la verga. ¿Okay? ¿Qué dijiste? ¿La migra va a venir por mí?”, se escucha decir al cliente.

Además del reclamo directo, el hombre también dirige su enojo hacia los comensales que observan la escena sin intervenir, reprochándoles su silencio ante lo que considera un acto de racismo y traición entre personas de la misma nacionalidad.

“Y ustedes le consumen a ese pendejo que dijo que la migra anda buscando latinos, unos pendejos”, gritó, mientras continuaba el intercambio verbal dentro del establecimiento.

El video rápidamente se volvió viral y generó una oleada de reacciones en redes sociales, donde cientos de usuarios condenaron la actitud atribuida al trabajador y expresaron su indignación por el uso de amenazas migratorias entre mexicanos en Estados Unidos.

Un video viral exhibe un enfrentamiento entre mexicanos dentro de un negocio en California. Crédito: TikTok / lucygodinezuribe

“Bravo”; “No manches, che banda traicionera”; “Como entre los mismos mexicanos nos ponemos el pie”; “El mayor enemigo de un mexicano , es otro mexicano”; “Ojalá se vaya a la quiebra el restaurante”; “Que le cierren el lugar los demás paisas”, fueron algunos de los comentarios que circularon tras la difusión del clip.

Hasta el momento, no se ha informado si el restaurante emitió una postura oficial sobre el incidente, aunque el video continúa acumulando reproducciones y reacciones, reabriendo el debate sobre el miedo, la discriminación y las divisiones dentro de la comunidad migrante.