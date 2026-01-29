Hijo de Paulina Rubio y Colate testificará ante jueza que decidirá su custodia tras “ansiedad y frustración” del menor

La Corte Familiar de Miami permitirá que Andrea Nicolás, hijo de Paulina Rubio y 'Colate', declare directamente en la audiencia de custodia (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

La decisión de otorgar voz directa al hijo de Paulina Rubio y Nicolás Vallejo-Nágera “Colate” marca un momento decisivo en la batalla legal por la custodia que se libra desde hace más de una década en la Corte Familiar de Miami.

En las próximas semanas, Andrea Nicolás, de quince años, comparecerá ante la jueza Marlene Fernández Carabetzos, quien deberá resolver un caso que podría definir con quién vivirá permanentemente el adolescente.

La medida, poco frecuente en este tipo de litigios, refleja la relevancia que el tribunal concede a la perspectiva del propio menor, como se desprende del acuerdo al que finalmente llegaron Paulina Rubio y “Colate” para permitir que su hijo declare en audiencia.

El testimonio de Andrea Nicolás ante la jueza Marlene Fernández Carabetzos será clave para decidir la custodia definitiva entre Paulina Rubio y Nicolás Vallejo-Nágera

Creciendo en un ambiente nocivo

El expediente judicial, elaborado por Amber Glaser, la guardiana legal del menor, aporta detalles significativos sobre el entorno familiar. El informe de veintitrés páginas señala que Andrea Nicolás crece en un ambiente caracterizado por la ansiedad, la frustración y el desgaste emocional, factores atribuidos al conflicto constante entre sus padres.

Glaser describe que la dinámica familiar es negativa y que la artista enfrenta “dificultades para comunicarse con su hijo y el uso de tácticas disciplinarias inadecuadas”, de acuerdo al documento presentado ante la Corte de Miami.

Uno de los aspectos más delicados del caso, consignado también por la guardiana en el informe, recoge las denuncias del adolescente sobre supuestos altercados físicos con su madre. Este señalamiento ha servido como principal argumento de “Colate” para exigir que se reanalice en profundidad el régimen de custodia.

Paulina Rubio no estuvo presente en el festejo número 15 de su hijo (IG/colatenicolas)

Frente a estas acusaciones, el equipo legal de Paulina Rubio sostiene que se trata de “manipulación emocional” y ha puesto en duda la veracidad de los hechos expuestos.

La jueza Marlene Fernández Carabetzos, tras valorar el informe presentado y los argumentos de ambas partes, programó una audiencia clave para escuchar el testimonio directo del menor.

Fuentes judiciales en Miami informaron que la responsable de trasladar a Andrea Nicolás para su comparecencia será Amber Glaser, quien se ocupará de que el proceso respete no solo las disposiciones legales, sino también el bienestar emocional del adolescente.

Andrea Nicolás reconoce en el informe judicial supuestos altercados físicos con Paulina Rubio, motivo central del reclamo de custodia por parte de 'Colate' (Instagram: @paulinarubio)

Hasta la fecha, el proceso se había apoyado en dictámenes periciales, declaraciones de los padres y evaluaciones de psicólogos y trabajadores sociales.

La declaración de Andrea Nicolás ante la Corte, admitida ya por ambos progenitores, introduce un giro que permitirá a la jueza valorar directamente los deseos y la percepción del menor sobre su entorno familiar.

Andrea Nicolás, en el ojo público desde su nacimiento

Andrea Nicolás Vallejo-Nájera Rubio nació el 14 de noviembre de 2010 en Miami, Florida. Su nacimiento se produjo por cesárea, luego de que surgieran complicaciones médicas que impidieron el parto natural que su madre había planeado.

Desde pequeño, Andrea Nicolás ha estado expuesto al foco mediático debido a la fama de sus padres. Tras la separación de Paulina Rubio y Colate, la custodia de Andrea Nicolás fue motivo de disputas legales, aunque ambos acordaron compartirla.

Con el paso del tiempo, Andrea ha dividido su vida entre Miami y España, conviviendo con ambos progenitores.

"Colate" aseguró que ha tenido problemas para que Paulina lo deje convivir con su hijo (IG:colatenicolas)

En sus años de adolescencia, Andrea Nicolás ha mostrado interés por definir su propio estilo y personalidad, alejándose de la imagen infantil y adoptando cambios en su apariencia, como el corte de cabello.

Su relación con su madre ha atravesado momentos de distanciamiento, especialmente en los últimos años, situación que ha sido reflejada en redes sociales y en celebraciones familiares donde la presencia de Paulina Rubio ha sido limitada.

Por otro lado, mantiene una relación cercana y visible con su padre, quien suele compartir imágenes y momentos juntos en redes sociales.