México

ENAH 2026: así es el proceso de inscripción

Desde orientación vocacional hasta sesión introductoria, conoce las fechas clave

Foto: Cuartoscuro
Foto: Cuartoscuro

El proceso de admisión a la escuela Nacional de Antropología de Historia ya está abierto.

Las personas interesadas en cursar alguna licenciatura deben inscribirse a un curso propedéutico ENAH de carácter obligatorio.

Licenciaturas disponibles en la ENAH:

  • Antropología Física
  • Antropología Social
  • Arqueología
  • Etnohistoria
  • Etnología
  • Historia
  • Lingüística

Las jornadas de orientación vocacional gratuitas serán los sábados 7, 14, 21 y 28 de marzo, de 9 a 14:30 h, en avenida Periférico Sur y Zapote s/n, Espacio Ecológico Cuicuilco, Tlalpan, Ciudad de México.

El 1 de junio de 2026 se publicará la lista de los aspirantes con derecho a examen de admisión en la página de la ENAH.

Fechas clave y pasos del proceso ENAH 2026

  • 16 al 23 de febrero de 2026 Registro al curso propedéutico ENAH habilitado, de 10 a 17 h.
  • 29 de marzo al 24 de mayo de 2026 Curso propedéutico en modalidad virtual a través de la plataforma Moodle del Campus Virtual (obligatorio para presentar examen de admisión).
  • Sábados 7, 14, 21 y 28 de marzo de 2026 Jornadas de orientación vocacional gratuitas, de 9 a 14:30 h, en avenida Periférico Sur y Zapote s/n, Espacio Ecológico Cuicuilco, Tlalpan, Ciudad de México.
  • 1 de junio de 2026 Publicación de la lista de aspirantes con derecho a examen de admisión en la página de la ENAH.
  • 1 al 15 de junio de 2026 (de 10 a 17 h) Descarga y validación del comprobante de registro al examen para quienes estén en la lista. Requisitos: fotografía digital reciente en formato JPG, blanco y negro o color, máximo 500 KB.
  • Hasta el 19 de junio de 2026 Impresión, firma y entrega del comprobante de registro.
  • 1 al 19 de junio de 2026 Pago de la cuota de recuperación ($260) en cualquier sucursal de Banamex con la cuenta y referencia proporcionadas. Solo para quienes tengan derecho a examen.
  • Sábado 20 de junio de 2026 Aplicación del examen de admisión ENAH en las instalaciones de la escuela.
  • 20 de julio de 2026 Publicación de resultados definitivos en la página oficial.
  • 3 y 4 de agosto de 2026 (de 10 a 13 h y de 16 a 18 h) Inscripciones para aspirantes aceptados. Documentos: identificación oficial, original y copia del acta de nacimiento, certificado de bachillerato y una fotografía infantil en blanco y negro.
  • 6 de agosto de 2026 Sesión introductoria para nuevo ingreso.
  • 10 de agosto de 2026 Inicio de clases.
Imagen de la Escuela Nacional
Imagen de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) en la Ciudad de México (Foto: INA)

Las inscripciones ENAH de los aspirantes aceptados serán los días 3 y 4 de agosto, de 10 a 13 h y de 16 a 18 h.

Se debe presentar identificación oficial, original y copia del acta de nacimiento, certificado de bachillerato y una fotografía infantil en blanco y negro.

El 6 de agosto se llevará a cabo la sesión introductoria para el nuevo ingreso y el inicio de clases está programado para el lunes 10 de agosto de 2026.

Toda la información sobre requisitos y lineamientos oficiales puede consultarse en la convocatoria y el folleto informativo publicados en enah.edu.mx.

