ENAH 2026: así es el proceso de inscripción

El proceso de admisión a la escuela Nacional de Antropología de Historia ya está abierto.
Las personas interesadas en cursar alguna licenciatura deben inscribirse a un curso propedéutico ENAH de carácter obligatorio.
Licenciaturas disponibles en la ENAH:
- Antropología Física
- Antropología Social
- Arqueología
- Etnohistoria
- Etnología
- Historia
- Lingüística
Las jornadas de orientación vocacional gratuitas serán los sábados 7, 14, 21 y 28 de marzo, de 9 a 14:30 h, en avenida Periférico Sur y Zapote s/n, Espacio Ecológico Cuicuilco, Tlalpan, Ciudad de México.
El 1 de junio de 2026 se publicará la lista de los aspirantes con derecho a examen de admisión en la página de la ENAH.
Fechas clave y pasos del proceso ENAH 2026
- 16 al 23 de febrero de 2026 Registro al curso propedéutico ENAH habilitado, de 10 a 17 h.
- 29 de marzo al 24 de mayo de 2026 Curso propedéutico en modalidad virtual a través de la plataforma Moodle del Campus Virtual (obligatorio para presentar examen de admisión).
- 1 de junio de 2026 Publicación de la lista de aspirantes con derecho a examen de admisión en la página de la ENAH.
- 1 al 15 de junio de 2026 (de 10 a 17 h) Descarga y validación del comprobante de registro al examen para quienes estén en la lista. Requisitos: fotografía digital reciente en formato JPG, blanco y negro o color, máximo 500 KB.
- Hasta el 19 de junio de 2026 Impresión, firma y entrega del comprobante de registro.
- 1 al 19 de junio de 2026 Pago de la cuota de recuperación ($260) en cualquier sucursal de Banamex con la cuenta y referencia proporcionadas. Solo para quienes tengan derecho a examen.
- Sábado 20 de junio de 2026 Aplicación del examen de admisión ENAH en las instalaciones de la escuela.
- 20 de julio de 2026 Publicación de resultados definitivos en la página oficial.
- 3 y 4 de agosto de 2026 (de 10 a 13 h y de 16 a 18 h) Inscripciones para aspirantes aceptados. Documentos: identificación oficial, original y copia del acta de nacimiento, certificado de bachillerato y una fotografía infantil en blanco y negro.
- 6 de agosto de 2026 Sesión introductoria para nuevo ingreso.
- 10 de agosto de 2026 Inicio de clases.
El 6 de agosto se llevará a cabo la sesión introductoria para el nuevo ingreso y el inicio de clases está programado para el lunes 10 de agosto de 2026.
Toda la información sobre requisitos y lineamientos oficiales puede consultarse en la convocatoria y el folleto informativo publicados en enah.edu.mx.