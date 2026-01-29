ENAH 2026: así es el proceso de inscripción

Foto: Cuartoscuro

El proceso de admisión a la escuela Nacional de Antropología de Historia ya está abierto.

Las personas interesadas en cursar alguna licenciatura deben inscribirse a un curso propedéutico ENAH de carácter obligatorio.

Licenciaturas disponibles en la ENAH:

Antropología Física

Antropología Social

Arqueología

Etnohistoria

Etnología

Historia

Lingüística

Las jornadas de orientación vocacional gratuitas serán los sábados 7, 14, 21 y 28 de marzo, de 9 a 14:30 h, en avenida Periférico Sur y Zapote s/n, Espacio Ecológico Cuicuilco, Tlalpan, Ciudad de México.

El 1 de junio de 2026 se publicará la lista de los aspirantes con derecho a examen de admisión en la página de la ENAH.

Fechas clave y pasos del proceso ENAH 2026

16 al 23 de febrero de 2026 Registro al curso propedéutico ENAH habilitado, de 10 a 17 h.

29 de marzo al 24 de mayo de 2026 Curso propedéutico en modalidad virtual a través de la plataforma Moodle del Campus Virtual (obligatorio para presentar examen de admisión).

1 de junio de 2026 Publicación de la lista de aspirantes con derecho a examen de admisión en la página de la ENAH.

1 al 15 de junio de 2026 (de 10 a 17 h) Descarga y validación del comprobante de registro al examen para quienes estén en la lista. Requisitos: fotografía digital reciente en formato JPG, blanco y negro o color, máximo 500 KB.

Hasta el 19 de junio de 2026 Impresión, firma y entrega del comprobante de registro.

1 al 19 de junio de 2026 Pago de la cuota de recuperación ($260) en cualquier sucursal de Banamex con la cuenta y referencia proporcionadas. Solo para quienes tengan derecho a examen.

Sábado 20 de junio de 2026 Aplicación del examen de admisión ENAH en las instalaciones de la escuela.

20 de julio de 2026 Publicación de resultados definitivos en la página oficial.

3 y 4 de agosto de 2026 (de 10 a 13 h y de 16 a 18 h) Inscripciones para aspirantes aceptados. Documentos: identificación oficial, original y copia del acta de nacimiento, certificado de bachillerato y una fotografía infantil en blanco y negro.

6 de agosto de 2026 Sesión introductoria para nuevo ingreso.

10 de agosto de 2026 Inicio de clases.

Imagen de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) en la Ciudad de México (Foto: INA)

El 6 de agosto se llevará a cabo la sesión introductoria para el nuevo ingreso y el inicio de clases está programado para el lunes 10 de agosto de 2026.

Toda la información sobre requisitos y lineamientos oficiales puede consultarse en la convocatoria y el folleto informativo publicados en enah.edu.mx.