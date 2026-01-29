El té rico en colágeno que ayuda a disminuir las líneas de expresión

(Imagen Ilustrativa Infobae)

El té figura entre las bebidas de mayor consumo a nivel global, destacado por la simplicidad en su preparación y las propiedades que ofrece. La mayoría se preparan utilizando ingredientes de origen natural cuyos componentes no solo proporcionan sabor, sino que también contribuyen con beneficios para la salud.

Por ejemplo, el té blanco se caracteriza por su alto contenido de antioxidantes, compuestos conocidos popularmente por sus efectos antienvejecimiento.

También contiene vitamina E, que refuerza la barrera cutánea, y vitamina C, que contribuye a la síntesis natural del colágeno. Además, esta infusión tiene un efecto antiinflamatorio.

Con la 'Camellia sinensis' también se elaboran el té negro, té verde y matcha. (Monaco Nature Encyclopedia)

¿Qué es el té blanco?

De acuerdo con un artículo publicado por la Dirección General del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, esta infusión se elabora con brotes jóvenes y hojas tiernas de la planta Camellia sinensis, apenas procesados y secados.

"La planta del té, Camellia sinensis, es originaria de una región que abarca lo que hoy es China, India, Myanmar y Camboya. Todos los tipos de té se derivan de la misma planta y su diferencia radica en el procesamiento de las hojas, lo que da lugar a los diferentes colores y sabores“, se lee.

(Imagen Ilustrativa Infobae

Té blanco | manera correcta de prepararlo

Prepararlo correctamente requiere atención al agua y el tiempo de infusión, ya que es más delicado que otros tés.

Tiempo de preparación

Total: 7 minutos

Preparación: 2 minutos

Infusión: 5 minutos

Ingredientes

1 cucharadita de té blanco (por taza)

200 ml de agua mineral o filtrada (por taza)

Cómo hacer té blanco, paso a paso

Calienta el agua a 75-80 °C. No debe hervir, ya que el exceso de temperatura arruina el sabor del té blanco. Coloca 1 cucharadita de té blanco en una tetera o infusor por cada taza. Vierte el agua caliente sobre el té. Tapa y deja infusionar de 4 a 5 minutos. No remuevas durante la infusión. Sirve de inmediato.

Consejo técnico: Si se deja demasiado tiempo, el té puede volverse amargo.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 1 porción por cada 1 cucharadita de hebras y 200 ml de agua. Ajustar según la cantidad de tazas deseadas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 2 kcal

Grasas: 0 g

Carbohidratos: 0,4 g

Proteínas: 0 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El té blanco recién hecho se disfruta mejor al momento. Puede guardarse en el refrigerador por hasta 12 horas, pero posiblemente perderá su aroma y sabor.