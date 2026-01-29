México

El consumo de búlgaros pueden ayudar a combatir alergias como el asma y a reducir la inflamación, según la ciencia

Un consumo regular podría marcar la diferencia si buscas evitar molestias relacionadas con alergias y procesos inflamatorios

Los búlgaros de leche o granos de kéfir ofrecen beneficios comprobados para la salud intestinal y el bienestar general.(Infobae/Anayeli Tapia)

El consumo de búlgaros de leche, conocidos también como granos de kéfir, ha ganado popularidad en los últimos años por sus efectos positivos en la salud intestinal.

Más allá de sus propiedades probióticas, diversas investigaciones sugieren que estos microorganismos también ofrecen otros beneficios poco conocidos, tal como lo son ventajas relevantes en la prevención y el control de alergias, así como en la reducción de procesos inflamatorios en el organismo.

De acuerdo con el estudio Los efectos del kéfir y sus componentes sobre la fisiología inmunitaria y metabólica la capacidad de los búlgaros de leche para modular la respuesta inmune y fortalecer la barrera intestinal los posiciona como una alternativa natural para quienes buscan reducir sus alergías

El consumo de kéfir ayuda a prevenir alergias al estimular la producción de células inmunitarias y fortalecer la respuesta inmune. (Gobierno de México)

Cuáles son los beneficios de los bulgaros de leche que ayudan a combatir, prevenir y disminuir alergias e inflamación

Como mencionamos antes, y de acuerdo con la investigación citada, los búlgaros de leche (granos de kéfir) ofrecen diversos beneficios relacionados con la prevención, control y disminución de alergias e inflamación.

Estos beneficios se deben a la acción de los microorganismos probióticos presentes en el kéfir, que incluyen bacterias lácticas y levaduras.

Beneficios principales frente a alergias e inflamación:

  • Modulación del sistema inmunológico: El consumo de kéfir estimula la producción de células inmunitarias como macrófagos y células productoras de IgA, lo que fortalece la respuesta inmune y puede reducir la reacción ante alérgenos. En modelos animales, se ha observado una disminución de eosinófilos e IgE, ambos marcadores de reacciones alérgicas, tras la administración de kéfir.
  • Reducción de marcadores inflamatorios: El kéfir promueve la producción de citocinas antiinflamatorias (como la IL-10) y reduce la presencia de citocinas proinflamatorias (como TNF-α e IL-1β). Esto se traduce en menores niveles de inflamación sistémica y local, demostrado tanto en estudios animales como en algunos ensayos clínicos en humanos.
  • Mejora de la barrera intestinal: Los probióticos del kéfir ayudan a restaurar el equilibrio de la microbiota intestinal, lo que reduce la permeabilidad intestinal y limita la entrada de antígenos alimentarios, disminuyendo así la respuesta inflamatoria y alérgica.
  • Inhibición de la respuesta alérgica: Estudios en modelos animales muestran que el kéfir puede reducir la inflamación bronquial y los niveles de IgE, lo que sugiere un potencial para mitigar síntomas de asma y alergias respiratorias.
  • Efecto antiinflamatorio general: El consumo regular de kéfir se ha asociado a una menor incidencia de enfermedades inflamatorias crónicas, como enfermedad inflamatoria intestinal y artritis, aunque la evidencia en humanos todavía está en desarrollo.
Investigaciones sugieren que el kéfir podría reducir síntomas de asma y otras alergias respiratorias al inhibir la respuesta alérgica.(Anayeli Tapia/Infobae)

Otros efectos relevantes:

  • Aporta una gran diversidad de bacterias beneficiosas, más que el yogur tradicional.
  • Mejora la digestión y la salud intestinal, facilitando la absorción de nutrientes y reduciendo molestias digestivas.
  • Contiene compuestos bioactivos con propiedades antioxidantes y antimicrobianas que contribuyen al control de infecciones y a la regulación del sistema inmune.

