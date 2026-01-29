El AICM ofrece estacionamiento alterno y transporte gratis: este es el motivo

A través de X advierten a usuarios por condiciones adversas esta semana. Créditos: Google Maps/スタバカ（SUTABAKA）

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) implementó una nueva alternativa de estacionamiento para sus usuarios debido a las labores de mantenimiento, remodelación y construcción de las áreas de estacionamiento tradicionales.

Con el propósito de evitar los congestionamientos viales y garantizar que los viajeros aborden a tiempo sus vuelos, así como ofrecer una solución ante la saturación de los estacionamientos actuales, el AICM habilitó, a partir de las 5.00 horas de este jueves 29 de enero y hasta nuevo aviso, un servicio de transporte gratuito disponible las 24 horas.

¿Cómo acceder a la alternativa de transporte del AICM?

Los pasajeros pueden utilizar el estacionamiento ubicado en la puerta seis del Estadio GNP, dentro de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, donde podrán dejar sus vehículos resguardados. Desde este punto, serán trasladados de manera gratuita hacia el aeropuerto.

El servicio está dirigido a quienes tienen un vuelo programado, facilitando su arribo puntual y evitando demoras.

La zona de llegada y salida para este traslado se encuentra en la bahía de Autobuses de la Terminal 2. Los usuarios también tienen acceso al servicio gratuito de aerotrén y a las unidades que conectan ambas terminales, sin necesidad de presentar pase de abordar, para trasladarse entre la Terminal 1 y la Terminal 2.

Las unidades dedicadas a este servicio presentan la imagen institucional del Grupo Aeroportuario Marina y operan las 24 horas, cubriendo la demanda hasta que concluyan los trabajos de remodelación. El costo del estacionamiento en el Estadio GNP es de 40 pesos por hora, con un máximo de 350 pesos por día.

Se recomienda a los pasajeros dirigirse con al menos dos horas de anticipación para vuelos nacionales y tres en el caso de vuelos internacionales.

Para dudas y comentarios sobre este apoyo, se ponen a disposición los números de WhatsApp 55-2859-4544 y 55-1245-7797.

Recomiendan usar MB y Metrobús para llegar al AICM

Debido a las remodelaciones en el aeropuerto, el Grupo Aeroportuario recomendó a los pasajeros que viajen durante los próximos días programar su ruta de llegada al aeropuerto capitalino, así como vías alternas a través del sistema de Transporte Colectivo Metro y del Metrobús, usando las siguientes líneas de transporte:

Metro-Línea 5 o amarilla.

Metrobús-Línea 4.

Considera esta información, pues de acuerdo con estimaciones actuales, para mayo de 2026 se prevé alcanzar un avance global del 75% en la remodelación de todo el aeropuerto.

Mientras que los trabajos en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) se mantienen activos en el pasillo de conexión entre las salas de espera, así como en la fachada y en la sala de pre espera Bravo. En la Terminal 2, las labores de remodelación avanzan en el pasillo de conexión con los dedos norte y sur, en los puestos de inspección de pasajeros, así como en las salas de reclamo de equipaje y de migración.