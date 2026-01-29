México

De diabetes a cáncer: estas son las enfermedades que el café ayuda a combatir, según la UNAM

Esta deliciosa bebida tiene beneficios para la salud

El café es una bebida que, con moderación, puede formar parte de tu dieta de todos los días (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo moderado de café se vincula con múltiples beneficios para la salud, aunque estos efectos dependen de factores como la preparación, el tipo de grano y las condiciones particulares de cada persona.

Según información publicada por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), existen datos que han documentado que la ingesta controlada de esta bebida, reconocida por su aroma y sabor distintivos, puede contribuir tanto a la prevención como al tratamiento de diversas enfermedades. Cabe mencionar que estos beneficios son identificados principalmente por estudios experimentales.

¿A qué ayuda el café según estas investigaciones experimentales?

Investigaciones experimentales arrojan una lista de enfermedades que se previenen con el consumo moderado del café (Imagen Ilustrativa Infobae)

Investigaciones recientes citadas por UNAM Global señalan que el café modifica la composición de la microbiota intestinal, especialmente al influir en poblaciones de Bifidobacterias, Bacteroides y Prevotella. Estos cambios, identificados en estudios recientes, abren nuevas perspectivas sobre el impacto que el café puede ejercer en la salud digestiva y el equilibrio microbiano.

Según la UNAM y estas investigaciones, el café previene enfermedades neurológicas (como el Parkinson y Alzheimer), cáncer de mama y colon, trastornos metabólicos como la diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares, y disfunciones hepáticas como la cirrosis.

El perfil químico del café es complejo: contiene más de mil sustancias diferentes, entre ellas la cafeína, cuyo contenido puede ser muy variable de acuerdo con la genética de los granos. Según los datos proporcionados por la UNAM, en México el consumo promedio diario alcanza 2,6 tazas. La cafeína es el compuesto sobre el que recaen la mayoría de los efectos estudiados, con especial énfasis en su relación con la función cardiovascular y el sistema nervioso.

Además de sus posibles ventajas, el café aparece clasificado como un alimento funcional o nutracéutico, ya que ciertas partes de este alimento resultan benéficas para la salud más allá de su valor nutricional básico. Estudios revisados por la casa de estudios mexicana han documentado efectos positivos en la prevención o el manejo de algunas patologías, gracias al aporte de compuestos antioxidantes y moduladores metabólicos.

Pero todo con medida: las desventajas de tomar mucho café

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, la misma publicación advierte que el consumo elevado puede asociarse a alteraciones de la salud, como aumento de la presión arterial, insomnio, dolor de cabeza, síntomas de ansiedad, alteraciones digestivas, osteoporosis, anemia e incluso complicaciones durante el embarazo. De acuerdo con lo informado en el artículo firmado por la doctora Cira Santillán para UNAM Global, estos riesgos se relacionan a menudo con el exceso en la cantidad de cafeína y la sensibilidad individual a este alcaloide.

El café tiene su origen en las semillas secas y maduras del arbusto de Abisinia, actual Etiopía, o de la región de Yemen en el Mar Rojo, donde se comenzó a tostar y moler en el siglo XV. El impacto sobre el organismo depende finalmente de la combinación de factores ligados tanto a la bebida como a la biología de cada persona, destacan las fuentes de la Facultad de Medicina de la UNAM.

