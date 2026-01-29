La CURP biométrica permitirá validar la identidad de manera más rigurosa en trámites como la emisión de pasaportes, la credencial para votar o el acceso a servicios de salud.

Este mecanismo integra datos biométricos, como huellas dactilares, reconocimiento facial o de iris, a la tradicional Clave Única de Registro de Población en México.

El objetivo central consiste en reforzar tanto la seguridad como la autenticidad de los registros, evitando fraudes y duplicidades en la expedición de documentos oficiales.

¿Cómo corregir mi CURP antes del registro biométrico?

La corrección de la CURP puede gestionarse por correo electrónico a tramitescurp@segob.gob.mx. Otra opción consiste en asistir personalmente al Registro Civil o al módulo de la RENAPO más próximo, llevando el acta de nacimiento, una identificación oficial y el documento de la CURP incorrecta, en original o copia.

El trámite de corrección de la CURP puede realizarse a través de un representante legal (padre, madre, cónyuge o hijo/a), presentando los documentos que acrediten el parentesco y la identificación oficial correspondiente.

Una vez hecha la modificación, es necesario verificar que el documento haya sido certificado por el Registro Nacional de Población y, posteriormente, agendar la cita para el registro de datos biométricos.

La corrección de la CURP puede gestionarse por correo electrónico a tramitescurp@segob.gob.mx. Otra opción consiste en asistir personalmente al Registro Civil o al módulo de la RENAPO más próximo (Gobierno de México)

Para corregir datos de manera presencial, se debe acudir al módulo CURP o a la Oficialía del Registro Civil más cercana, llevando una identificación oficial vigente, la CURP impresa y el acta de nacimiento.

La corrección en línea se solicita enviando un correo a tramitescurp@segob.gob.mx, donde se expone el error y se adjuntan el acta de nacimiento, la identificación oficial y un número telefónico. En ambas modalidades, la acción consiste en solicitar la actualización de los datos en el sistema.

¿Cuál es el tiempo estimado y el costo por corregir la CURP?

La corrección de datos en la CURP biométrica no tiene costo y, habitualmente, el trámite se completa en un periodo de 5 a 15 minutos, aunque en situaciones excepcionales el proceso puede extenderse hasta 24 horas. Al concluir el procedimiento, se entrega un comprobante actualizado con la CURP corregida.

Es fundamental conservar la documentación en óptimas condiciones y reportar cualquier modificación futura, como cambio de nombre, adopción o cambio de sexo, para asegurar la vigencia y exactitud de la CURP biométrica.

¿Dónde y cómo solicitar la CURP biométrica?

Por otra parte, el procedimiento para tramitar la CURP biométrica exige la presencia en los Módulos de Atención del Registro Nacional de Población (RENAPO) o en oficinas del Registro Civil que dispongan del sistema para recolectar datos biométricos. En algunos estados, la gestión también puede realizarse en módulos del Instituto Nacional Electoral o en oficinas del Servicio de Administración Tributaria que mantengan convenio con RENAPO.

La CURP en México ahora incluye datos biométricos como huellas dactilares y reconocimiento facial para mayor seguridad e identidad digital. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para identificar el módulo adecuado y conocer los requisitos particulares, se sugiere consultar la página oficial del Gobierno de México o contactar con el Registro Civil correspondiente.

Entre los documentos requeridos figuran el acta de nacimiento en original y copia, una identificación oficial vigente, como la del INE, pasaporte o cédula profesional y, en ciertos módulos, un comprobante de domicilio. La asistencia presencial resulta obligatoria debido a la toma de huellas y fotografía como parte del proceso.