Beca Rita Cetina 2026: ¿Aún hay entregas de tarjetas Bienestar para los nuevos beneficiarios?

Los nuevos beneficiarios de la Universal para Educación Básica Rita Cetina siguen recibiendo la tarjeta del Bienestar, instrumento necesario para acceder al apoyo económico otorgado por el programa.

En los últimos meses de 2025, la iniciativa permitió nuevos registros con el objetivo de incorporar a más estudiantes de secundaria. Próximamente, la cobertura se ampliará para sumar a alumnos de primaria y, más adelante, a quienes asisten a preescolar.

Cada familia obtiene 1,900 pesos de manera directa, con un adicional de 700 pesos por cada hijo inscrito extra.

¿Aún hay entrega de tarjetas del Bienestar para la Beca Rita Cetina?

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) informó que la dispersión de las tarjetas del Bienestar concluirá hasta el próximo 30 de enero, por lo que aún continúa la entrega de los plásticos.

Cabe señalar que el uso de la tarjeta no solamente se limita a cobrar el apoyo de la beca, sino también permite a las y los beneficiarios realizar compras en cualquier establecimiento con terminal bancaria, retirar efectivo sin comisión en los cajeros automáticos del Banco del Bienestar, pagar la despensa en supermercados y, en esos mismos comercios, retirar hasta 2 mil pesos.

Además, el plástico acepta depósitos mensuales provenientes de otras instituciones bancarias, aparte de los recursos de la beca, y posibilita mantener el saldo del apoyo sin obligación de retirarlo.

La dispersión del bimestre noviembre–diciembre inicia hoy a los beneficiarios que ya tienen su tarjeta del Bienestar Crédito: X/BecasBenito

Documentos para recibir la tarjeta del Bienestar

Asimismo, los padres, madres o tutores son los encargados de ir a recoger la tarjeta, aunque, para poder obtener el plástico es necesario que lleven los siguientes documentos:

Madre, padre o tutor

Identificación oficial vigente (original y copia)

Acta de nacimiento (copia)

Comprobante de domicilio con vigencia de hasta tres meses (copia)

CURP (copia)

Becaria o becario

Acta de nacimiento (copia)

CURP (copia)

Las autoridades señalaron a los nuevos beneficiarios que aún no reciben el plástico, que esperen la convocatoria en el plantel correspondiente o verifiquen la programación en el canal de WhatsApp de su estado.

La Beca Rita Cetina ampliará su cobertura este año para que todos los alumnos de primaria que cursen en alguna escuela pública puedan integrarse (Foto: Programas para el Bienestar)

¿Qué hacer después de recibir el plástico?

La CNBBBJ subrayó que después de recibir la tarjeta, será necesario modificar el NIP. También aclaró que esta se habilitará con la realización del primer depósito. Además, recomendó conservar el plástico de forma segura y prestar atención a los canales oficiales, donde se anunciará la fecha en que se efectuará el pago inicial.

Para mantenerse informado, se recomienda revisar los perfiles oficiales en redes sociales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y de Julio León, quien encabeza la dependencia. El número 55 1162 0300 brinda atención para aclaraciones de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 y los sábados de 9:00 a 14:00, siempre en horario del centro de México.