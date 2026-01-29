México

Afirman que Imelda Tuñón quedó fuera de La Casa de los Famosos por este preocupante motivo

La familia de Maribel Guardia vuelve a estar en el centro de la conversación luego de que Imelda Tuñón quedara fuera del exitoso programa de Telemundo

Imelda Tuñón quedó fuera de
Imelda Tuñón quedó fuera de 'La casa de los famosos Telemundo 2026' presuntamente por no superar los exámenes psicológicos y psicométricos exigidos por Endemol (Instagram)

La presunta exclusión de Imelda Tuñón de la próxima edición de La casa de los famosos Telemundo 2026 se ha instalado como el tema central entre los seguidores del reality, tras las declaraciones del periodista Gabriel Cuevas, quien reveló los detalles detrás de la decisión y el impacto que tienen los filtros psicológicos impuestos por la productora.

Según Cuevas, este resultado habría quedado sellado luego de que Tuñón, madre del nieto de Maribel Guardia, no superó las pruebas psicológicas y psicométricas exigidas por la empresa Endemol, responsable de los estrictos protocolos para elegir al elenco definitivo.

Las evaluaciones buscan garantizar la aptitud mental de los concursantes, quienes enfrentan aislamiento, vigilancia permanente y altos niveles de presión.

La productora Endemol aplica rigurosos
La productora Endemol aplica rigurosos protocolos de salud mental y psicométricos para garantizar la estabilidad de los concursantes del reality (Endemol/Telemundo)

En el tramo final del proceso, Gabriel Cuevas afirmó en su canal de YouTube que la producción del programa consideró que Imelda Tuñón representaba un perfil capaz de atraer audiencia, pero que, según los resultados, “no estaba preparada y le dieron las gracias”.

El periodista señaló: “Imelda Tuñón se queda fuera de ‘La casa de los famosos Telemundo’ porque no pasó los estudios psicológicos y psicométricos. Endemol es muy estricto con esos protocolos y la chava se quedó fuera. Les llamaron negativamente la atención sus respuestas y cómo se comportaba”, enfatizó.

La información, trasladada al público por Gabo Cuevas, ha generado un intenso debate en redes sociales sobre las condiciones para ingresar a programas de confinamiento, donde los exámenes de salud mental se han vuelto un requisito ineludible.

Imelda Tuñón ha declarado previamente
Imelda Tuñón ha declarado previamente que padece trastorno por déficit de atención, lo cual habría influido en los resultados de las evaluaciones (IG(/imetunon)

Trastorno por Déficit de Atención, la condición con que vive Imelda Tuñón

Sobre la salud de Tuñón, Cuevas recordó que ella ha hablado abiertamente sobre su diagnóstico de trastorno por déficit de atención (TDA), mencionando que esta condición habría incidido en el resultado de los exámenes. Además, indicó que Tuñón aclaró en 2025 que un diagnóstico anterior de bipolaridad resultó erróneo según su médico.

“Ella ha dicho que tiene un trastorno por déficit de atención y parece que le jugó en su contra”, señaló Cuevas en la citada transmisión. Hasta el momento, Imelda Tuñón no ha emitido una postura oficial respecto a estos señalamientos.

El diagnóstico anterior de bipolaridad
El diagnóstico anterior de bipolaridad a Imelda Tuñón fue descartado por su médico en 2025, según declaraciones públicas (Foto: captura de pantalla/@imetunon)

Tres habitantes confirmados para el reality de Telemundo

El programa, que iniciará el martes 17 de febrero a las 19:00 horas tiempo de México, ya confirmó la participación de personalidades como el influencer regiomontano Kunno, quien anunció su ingreso a través de redes sociales y cuenta con millones de seguidores, así como la ex Miss Universo Lupita Jones y Jailyne Ojeda, reconocida por su aparición en el video “Ella baila sola” de Peso Pluma y Eslabón Armado.

Confirman a Kunno para La
Confirman a Kunno para La Casa de los Famosos y le llueven duras críticas: “Solo votará por ti Ángela Aguilar” ( Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

De este modo, mientras la conversación sobre la selección del elenco sigue vigente, la ausencia de Imelda Tuñón aparece como una de las decisiones más comentadas antes del debut del reality.

