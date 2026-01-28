México

Tensión entre el gobierno de la CDMX y activistas tras protestas por el Refugio Franciscano

Tras reciente protesta ambas partes reavivan el debate sobre el trato a los animales rescatados y los acuerdos pendientes y Gobierno de la Ciudad de México llama respetar acuerdos previos

Guardar
Persiste tensión entre el Gbierno
Persiste tensión entre el Gbierno de la CDMX y representantes del refugio. Crédito: Cuartoscuro ( Moisés Pablo Nava )

La movilización del pasado domingo 25 de enero, impulsada por integrantes del Refugio Franciscano y respaldada por activistas animalistas, dejó al descubierto la creciente tensión entre el Gobierno de la Ciudad de México y organizaciones civiles defensoras de los derechos animales.

La marcha, que reunió a cientos de personas desde el Monumento a la Revolución hasta Palacio Nacional, tuvo como principal demanda la devolución de los perros y gatos confiscados tras la clausura del refugio, una acción oficial justificada por denuncias de maltrato animal.

Desde la administración capitalina, insisten que la respuesta ha sido basada en el respeto al derecho de manifestación.

Durante una rueda de prensa, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, subrayó que en la ciudad no existen restricciones para la protesta y que la movilización se desarrolló sin incidentes.

Sin embargo, el trasfondo revela un escenario de desconfianza y desacuerdos acumulados.

Por su parte, las autoridades locales, encabezadas por el secretario de Gobierno, César Cravioto, sostienen que han mantenido abiertos los canales de diálogo, permitiendo la participación del Refugio Franciscano en la elaboración de una propuesta de Ley de Refugios y facilitando el acceso de la organización a los albergues donde permanecen los animales rescatados.

Brugada y su gobierno insisten
Brugada y su gobierno insisten que el dialogo está abierto. Foto: X/@craviotocesar.

Acusan al Gobierno de la Ciudad de México de romper acuerdos

Según testimonios oficiales, los representantes del refugio reconocieron el estado adecuado en el que se encuentran los animales bajo resguardo.

Pese a estos gestos, el gobierno acusa al Refugio Franciscano de romper acuerdos previos. Según Cravioto, en la última mesa de diálogo la organización se comprometió a no participar en la convocatoria de protesta y a informar sobre los avances negociados con la administración local.

La participación activa de sus integrantes en la protesta del domingo, acompañados por actores políticos como una concejal y el presidente del PRI de Coyoacán, es interpretada por el gobierno como un giro que mezcla demandas ciudadanas con intereses partidistas.

Gobierno CDMX atiende la salud
Gobierno CDMX atiende la salud de los perros rescatados del Refugio Franciscano (Gobierno CDMX)

Por su parte, los manifestantes rechazan la narrativa oficial y denuncian que las acusaciones de maltrato animal son infundadas.

Aseguran que, durante el operativo de clausura y los traslados, algunos animales murieron y no han recibido información suficiente sobre el estado de los ejemplares. Además, exigen la devolución de los animales y mayor transparencia en las acciones gubernamentales.

El conflicto pone en evidencia la fragilidad de los acuerdos alcanzados entre el gobierno capitalino y las organizaciones civiles, así como la dificultad para sostener la interlocución en un clima marcado por la desconfianza.

Mientras las autoridades insisten en haber cumplido con cada compromiso pactado y demandan reciprocidad, el Refugio Franciscano y sus simpatizantes mantienen la presión pública, intensificando la tensión en torno a la protección animal y la gestión de los refugios en la capital.

Temas Relacionados

Gobierno de la Ciudad de MéxicoClara Brugada MolinaCésar Cravioto RomeroCiudad de MéxicoXochimilcoBrigada de Vigilancia Animalmexico-noticias

Más Noticias

Temblor en Guerrero hoy: se registra sismo de 4.0 de magnitud en Cd Altamirano

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Temblor en Guerrero hoy: se

Party 101: DJ Matt Bennett vuelve a México para revivir la nostalgia

La experiencia reunirá a quienes buscan recordar la emoción de sus series favoritas

Party 101: DJ Matt Bennett

Por qué el frío incrementa el riesgo de sufrir infecciones urinarias

Las bajas temperaturas generan cambios que vuelven a la vejiga más vulnerable a bacterias y reducen las defensas del cuerpo

Por qué el frío incrementa

¿Cómo hacer un serum natural de betabel con efecto botox para retrasar el envejecimiento?

Ingredientes ricos en antioxidantes y mucílagos ayudan a suavizar y revitalizar la piel sin recurrir a químicos agresivos

¿Cómo hacer un serum natural

Guillermo Ochoa podría regresar a la Selección para enfrentar a Portugal en el Estadio Azteca

El histórico guardameta podría tener su ansiado regreso en el Estadio Azteca durante la Fecha FIFA de marzo

Guillermo Ochoa podría regresar a
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a un presunto integrante

Detienen a un presunto integrante de “La Línea” con más de 80 explosivos en Chihuahua

Rescatan a tres adolescentes que fueron enviados de Jalisco a Sinaloa para ser entrenados por el crimen organizado

Marina detiene a tres hombres con más de mil litros de combustible en costas de Michoacán

FGR inició investigación por narcomantas presuntamente atribuidas al CJNG en Uruapan

Detienen a dos hombres relacionados con la desaparición de tres abogados de Lenin Canchola en CDMX

ENTRETENIMIENTO

Party 101: DJ Matt Bennett

Party 101: DJ Matt Bennett vuelve a México para revivir la nostalgia

Sabrina Sabrok quiere entrar a La Casa de los Famosos, pero cree que la producción teme que “haga algo muy fuerte”

Poncho de Nigris revela que preparó pelea a golpes entre Turbulence y Burrita Burrona

Kanye West en México: invitados y posible setlist para el concierto en la Plaza de Toros

Rafael Inclán critica a víctimas de Julio Iglesias por abuso sexual: “Se tardaron en decirlo”

DEPORTES

Guillermo Ochoa podría regresar a

Guillermo Ochoa podría regresar a la Selección para enfrentar a Portugal en el Estadio Azteca

Santiago Gimenez habla sobre su lazo con Christian Pulisic: “Somos mejores amigos si no juega contra México”

México listo para ser sede de cuatro partidos de repechaje para el Mundial, confirman autoridades

A dos meses de su reapertura, así luce el remodelado Estadio Azteca

América regresaría al Estadio Azteca tras su reapertura: Mikel Arreola confirma la solicitud