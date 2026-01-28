Sebastián Yatra anuncia gira por 10 ciudades de México: fecha y preventa para ‘Entre Tanta Gente Tour’

Las ciudades mexicanas que recibirán a Sebastián Yatra incluyen Querétaro, Monterrey, Guadalajara, Mérida y Puebla, entre otras (Universal Music)

El cantautor colombiano Sebastián Yatra confirmó las fechas de su gira ‘Entre Tanta Gente Tour’ en México, donde ofrecerá una serie de conciertos a partir del 23 de mayo en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México.

Este regreso presenta un formato diseñado para lograr una experiencia íntima y emocional con los asistentes. La reciente nominación de Sebastián Yatra a cuatro categorías en el Premio Lo Nuestro 2026 refuerza el impacto del artista en la escena musical latina.

Entre los reconocimientos figuran ‘Pop – Male Artist of the Year’, ‘Pop – Song of the Year’ (por “La Pelirroja”), ‘Pop – Album of the Year’, además de ‘Pop/Urban – Collaboration of the Year’ por el tema “2am” junto a Bad Gyal.

Las nuevas presentaciones forman parte del ciclo creativo iniciado con ‘Milagro’, su reciente álbum de 17 canciones que aborda temas como gratitud, amor, fe y nostalgia.

El concepto de la gira busca una conexión directa con el público, trasladando al escenario la perspectiva personal y artística de Yatra, basada en historias, emociones y el valor de lo cotidiano.

El cantautor colombiano Sebastián Yatra busca una experiencia íntima y emocional con sus conciertos en territorio mexicano (Universal Music)

Preventa para ver a Sebastián Yatra en México

La preventa HSBC comenzará el 2 y 3 de febrero desde las 11:00, seguida de la venta general vía www.ticketmaster.com.mx.

Las fechas anunciadas para ‘Entre Tanta Gente Tour’ en México incluyen presentaciones en:

Querétaro (28 de mayo, Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez)

San Luis Potosí (30 de mayo, Tangamanga)

Mérida (4 de junio, Foro GNP Seguros)

Puebla (6 de junio, Auditorio GNP Seguros)

Torreón (10 de junio, Coliseo Centenario)

Monterrey (13 de junio, Auditorio Banamex)

Chiapas (16 de junio, Polyforum)

León (18 de junio, La Velaria)

Guadalajara (20 de junio, Auditorio Telmex)

La gira de Sebastián Yatra establece así un nuevo acercamiento con el público mexicano, destacando la música como espacio de encuentro y conexión colectiva.

El cantautor colombiano Sebastián Yatra busca una experiencia íntima y emocional con sus conciertos en territorio mexicano (Universal Music)

Sebastián Yatra y su conexión con el público mexicano

La relación de Sebastián Yatra con México ha sido constante y significativa, tanto en su carrera musical como en su conexión con el público local.

Desde sus primeros éxitos, Yatra obtuvo reconocimiento en México, donde canciones como “El Psicólogo” y “No me llames” lograron posiciones destacadas en listas de popularidad, lo que le permitió realizar sus primeras giras promocionales en ciudades como Guadalajara, Puebla y Querétaro.

Su música ha sido bien recibida y ha colaborado con artistas mexicanos, como la banda Reik en el tema “Un Año” y el grupo Maná en una nueva versión de “No Ha Parado de Llover”.

Yatra ha mostrado admiración y cariño hacia el país, rindiendo tributo a figuras mexicanas como Selena Quintanilla, interpretando “Baila Esta Cumbia” ante miles de asistentes en el festival Tecate Emblema de la Ciudad de México, y utilizando símbolos nacionales durante sus presentaciones.

Sebastián Yatra anuncia las fechas del 'Entre Tanta Gente Tour' en México, iniciando el 23 de mayo en el Palacio de los Deportes (Universal Music)

Además, suele expresar su aprecio por el público mexicano en entrevistas y conciertos, refiriéndose a México como uno de los países más importantes para su carrera.

En el plano mediático, Yatra ha sido noticia en México no solo por su música, sino también por su vida personal y colaboraciones con otros artistas latinoamericanos.

Su presencia en festivales y eventos de gran relevancia, así como su participación en campañas y causas sociales, han fortalecido su vínculo con el país.