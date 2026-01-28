México

Rafael Inclán critica a víctimas de Julio Iglesias por abuso sexual: "Se tardaron en decirlo"

El actor opinó sobre el caso del cantante español, provocando malestar por sus expresiones hacia las víctimas

El actor Rafael Inclán generó polémica al cuestionar la demora de las víctimas en denunciar a Julio Iglesias por acoso y abuso sexual

Las recientes denuncias contra Julio Iglesias por presuntos casos de acoso y abuso sexual han motivado comentarios polémicos del actor mexicano Rafael Inclán, quien declaró que las víctimas “se tardaron en decirlo”.

Estas acusaciones, presentadas en 2021 por una exempleada del hogar y una fisioterapeuta, incluyen agresiones sexuales, vejaciones y humillaciones laborales sistemáticas, y han sido respaldadas con documentos laborales, fotografías, grabaciones, mensajes de WhatsApp y registros de llamadas.

Aunque la causa fue archivada en España por “falta de jurisdicción”, especialistas legales advierten que el caso podría avanzar en tribunales dominicanos.

Julio Iglesias enfrenta denuncias de acoso y abuso sexual por parte de una exempleada y una fisioterapeuta, presentadas en 2021

Ante esta situación, parte del medio artístico manifestó su apoyo a las denunciantes y condenó las presuntas conductas, las cuales Julio Iglesias ha negado.

Durante un reciente encuentro con medios, Inclán criticó la demora en las denuncias y cuestionó públicamente el proceder de las víctimas:

“A las que les agarró las pompis se tardaron en decirlo, con todo respeto”. Más adelante, reiteró: “Está mal hecho, pero ¿para qué se tardan en decirlo?, perdón…”.

En tono humorístico, definió al cantante español como “un agarra pompis afinado” y añadió: “Si no fuera afinado, no sería cantante”. Al final de su intervención, se apartó de la broma para reconocer la gravedad de la situación de Iglesias: “Está en una bronca”.

Las acusaciones contra Julio Iglesias incluyen agresiones sexuales, vejaciones y humillaciones laborales respaldadas por documentos y pruebas digitales

La polémica declaración de Rafael Inclán sobre la presidenta Claudia Sheinbaum

En los últimos meses, Rafael Inclán ya había enfrentado críticas por comentarios considerados misóginos y machistas al referirse de forma despectiva a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Rafael Inclán generó polémica al referirse aSheinbaum como “ama de casa” tras su llegada a la presidencia de México. El comentario exacto de Inclán fue:

“Ahora vamos a tener una ama de casa seis años”. Esta declaración se realizó durante una entrevista en una alfombra roja, y fue percibida como despectiva hacia la presidenta y hacia las mujeres que aspiran a cargos políticos.

El actor mexicano Rafael Inclán enfrenta críticas previas por comentarios misóginos y machistas, incluyendo opiniones despectivas sobre la presidenta Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum respondió en conferencia de prensa que el trabajo doméstico es digno y que la palabra “ama de casa” no debe usarse de manera peyorativa. Afirmó sentirse orgullosa de ser presidenta, madre, abuela y ama de casa, y llamó a reconocer el trabajo de millones de mexicanas en el hogar.

Días después, Rafael Inclán ofreció una disculpa pública. Explicó que su comentario se basó en un personaje de una obra de teatro y que no intentó ofender a Sheinbaum.

Señaló que sus palabras se sacaron de contexto y pidió perdón tanto a la presidenta como a las amas de casa que pudieron sentirse afectadas. Reiteró que respeta y admira a Sheinbaum por su papel como presidenta de México.

