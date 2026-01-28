“Por qué no hubo control de velocidad”: Sheinbaum asegura investigación pese a que maquinistas del Interoceánico son experimentados

Sobre el descarrilamiento del Tren Interoceánico, la ATTRAPI lleva a cabo su propio análisis técnico-operativo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que la empresa operadora del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, involucrada en el descarrilamiento que dejó 14 personas fallecidas, deberá entregar su propio informe técnico sobre lo ocurrido, el cual será integrado a las investigaciones que ya realiza la Fiscalía General de la República (FGR).

Durante la conferencia matutina conocida como “La Mañanera del Pueblo”, la mandataria fue cuestionada sobre los controles de velocidad del tren, luego de que la FGR señalara preliminarmente que el exceso de velocidad fue uno de los factores que provocaron el accidente ferroviario.

Sheinbaum explicó que, de manera paralela a la investigación ministerial, la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI) lleva a cabo su propio análisis técnico-operativo, mismo que fue solicitado por la FGR como parte del proceso de esclarecimiento de los hechos.

“La Agencia está haciendo su propio análisis. Ya entregaron información a la Fiscalía a petición de la misma y ahora deben presentar un reporte integral de la operación del Tren Interoceánico”, precisó la presidenta.

Maquinistas son experimentados

Claudia Sheinbaum subrayó que los maquinistas del Tren Interoceánico cuentan con amplia experiencia (México). EFE/ Luis Villalobos

En cuanto al desempeño del personal ferroviario, Sheinbaum subrayó que los maquinistas cuentan con amplia experiencia, muchos de ellos con trayectoria previa en el sistema ferroviario nacional.

“Los maquinistas son experimentados, muchos de ellos son ferrocarrileros, son maquinistas con muchos años de experiencia”, afirmó.

No obstante, reconoció que será la ATTRAPI la instancia encargada de determinar por qué no existieron mecanismos eficaces para controlar el exceso de velocidad, uno de los puntos clave señalados por las autoridades federales.

“Las causas del porqué no hubo control sobre el exceso de velocidad lo debe determinar la Agencia en su reporte”, puntualizó.

Certificación para operación de tren

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló que se busca una certificación internacional para el tren Interoceánico previo a su inicio de operaciones (Presidencia de México/Handout via REUTERS)

Sheinbaum también abordó el futuro del proyecto ferroviario, al destacar que el transporte de carga del Tren Interoceánico iniciará antes que el de pasajeros. En este último caso, adelantó que se está solicitando una certificación internacional, con el objetivo de fortalecer los estándares de seguridad.

“Se busca contar con recomendaciones adicionales a la operación del tren y que estas se utilicen en todo el proceso, para tener mayores garantías de no repetición, que es uno de los principios fundamentales de la Ley de Atención a Víctimas”, explicó.

Respecto a las indemnizaciones para las personas afectadas, la presidenta señaló que será la FGR la encargada de determinar los montos, tras una revisión individual de cada caso, tomando como referencia criterios históricos aplicados en accidentes similares.

“Los montos no se hacen públicos por la protección de las personas que los van a recibir. Además, cada víctima o familiar debe aceptar la reparación integral, no es algo que se imponga; en caso contrario, pueden continuar con el proceso judicial”, sostuvo Sheinbaum.

Finalmente, reiteró que el gobierno federal mantendrá colaboración total con las autoridades investigadoras para esclarecer los hechos y garantizar justicia a las víctimas.