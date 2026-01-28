Los cinco factores clave en el descarrilamiento del Tren Interoceánico, según la FGR

El descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca, que dejó 14 personas muertas, fue consecuencia de exceso de velocidad, según la FGR. (CUARTOSCURO)

El descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido el 28 de diciembre de 2025, en el tramo Nizanda–Chivela, Oaxaca, dejó 14 personas muertas y más de un centenar de heridos, convirtiéndose en una de las peores tragedias ferroviarias registradas en México en años recientes.

El accidente ocurrió cuando el convoy, integrado por dos locomotoras y cuatro vagones, con nueve tripulantes y 241 pasajeros a bordo, cubría la ruta Salina Cruz–Coatzacoalcos. Al pasar por una curva en las inmediaciones de Nizanda, la máquina principal y al menos cuatro vagones se salieron de las vías y cayeron por una barranca, en una zona de difícil acceso que complicó las labores de rescate y atención médica.

Entre las víctimas mortales del descarrilamiento del Tren Interoceánico estaban menores de edad, estudiantes, trabajadores en activo, jubilados, comerciantes y familias completas, en su mayoría originarias de Oaxaca y Veracruz. Para muchos, el viaje representaba el reencuentro con familiares, el inicio de las vacaciones de fin de año o simplemente la experiencia de recorrer el Istmo en tren.

Las revelaciones de la FGR

A un mes de los hechos, la fiscal general Ernestina Godoy informó que desde el inicio de la emergencia se abrió una carpeta de investigación y se envió un equipo interdisciplinario al lugar del accidente, en coordinación con la fiscalía federal en Oaxaca.

Las diligencias incluyeron inspecciones a cinco kilómetros de vía férrea antes y después del punto de descarrilamiento, revisión del tren y sus sistemas, levantamiento topográfico, recolección de indicios y extracción de datos de la caja negra de la locomotora. Peritos en criminalística, topografía, tránsito terrestre, ingeniería mecánica, informática y otras disciplinas participaron en la reconstrucción de los hechos.

En un video, Godoy expresó solidaridad con las víctimas y sus familias, y aseguró que la FGR trabajó con todas sus capacidades para esclarecer el caso y garantizar justicia.

Explicó que la investigación fue respaldada por análisis documentales, entrevistas a testigos, opiniones de expertos en ingeniería ferroviaria y la colaboración de instituciones como la Secretaría de Gobernación, la Consejería Jurídica, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y el IMSS.

La cronología apunta a que el tren del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec salió de Salina Cruz a las 8:00 horas con destino a Coatzacoalcos. A las 9:28, al pasar por una curva cerca de Nizanda, Oaxaca, el convoy se salió de las vías, provocando la caída de la máquina principal y cuatro vagones.

Los cinco factores clave del descarrilamiento

Tras semanas de análisis técnico y peritaje, la FGR presentó su informe inicial y detalló cinco factores clave que explican el descarrilamiento, con base en evidencia objetiva y la lectura de la caja negra.

1. Exceso de velocidad en la curva del siniestro

La caja negra registró que el tren circulaba a 65 kilómetros por hora en la curva donde ocurrió el descarrilamiento, mientras que la velocidad máxima autorizada para ese tramo era de 50 kilómetros por hora.

Esta diferencia de 15 km/h por encima del límite permitido fue determinante en la pérdida de estabilidad.

2. Patrón de conducción por encima de los límites permitidos

El patrón de conducción previo al accidente mostró reiteradas violaciones a la normatividad ferroviaria. La caja negra reveló que en tramos rectos, el tren llegó a alcanzar 111 kilómetros por hora, superando en 41 km/h el límite permitido de 70 kilómetros por hora en esos segmentos.

NIZANDA, OAXACA, 27DICIEMBRE2025.- El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec informa que se registró un evento ferroviario a la altura de Nizanda, Oaxaca, sobre la Línea Z, en el que viajaban 9 integrantes de la tripulación y 241 personas pasajeras, a bordo de dos locomotoras y cuatro vagones de pasajeros. En dicho evento se presentó el descarrilamiento de la máquina principal.

3. Funcionamiento adecuado del sistema de frenado

Los registros técnicos confirmaron que el sistema de frenos funcionaba correctamente. La caja negra documentó frenados completos hasta 0 km/h en las estaciones previas al siniestro, lo que evidencia que el tren podía detenerse y los frenos operaban de manera adecuada. Este hallazgo permitió descartar fallas mecánicas en el sistema de frenado como causa del accidente.

4. Impacto del exceso de velocidad en la estabilidad del convoy

El informe destaca que el tren tenía un peso aproximado de 400 toneladas y circulaba por una curva cerrada. El exceso de velocidad incrementó la fuerza centrífuga sobre el convoy, lo que, por la masa y el radio de la curva, multiplicó el riesgo de salida de vía.

5. Descarte de fallas técnicas y atribución de responsabilidad

Las inspecciones a la vía férrea, material rodante y sistemas de acoplamiento no encontraron daños previos ni fallas mecánicas en rieles, durmientes, balasto, terraplenes, ruedas, frenos o acoples. Todos los componentes cumplían con la normatividad y no presentaban defectos que pusieran en riesgo la operación.

La FGR concluyó que el accidente se debió al incumplimiento de la normatividad operativa por parte del personal responsable de la conducción. Por ello, determinó ejercer acción penal por homicidio y lesiones culposas contra quienes resulten responsables de la operación y control del tren.

Detienen a operador del tren

Tras el informe técnico de la FGR, autoridades federales detuvieron a Felipe de Jesús “N”, integrante de la tripulación del tren accidentado. La captura se realizó, según el Registro Nacional de Detenciones (RND), el 26 de enero en la colonia Pakalna de Palenque, Chiapas, a media cuadra de una iglesia, y su traslado fue a las instalaciones de la FGR en Tuxtla Gutiérrez.

Reportes periodísticos lo identificaron inicialmente como maquinista principal. En las investigaciones también fueron citados a declarar al menos otros dos tripulantes: Emilio, señalado como maquinista, y Jesús, otro garrotero.

La Fiscalía ejerció acción penal contra Felipe de Jesús por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio y lesiones culposas.