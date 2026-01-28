Juan Pablo Medina rompe con Paulina Dávila, esposa de Chespirito en su bioserie, quien lo apoyó tras perder una pierna

El actor mexicano Juan Pablo Medina revela el fin de su relación con Paulina Dávila y su nuevo enfoque personal (Instagram/@paulinada_)

Juan Pablo Medina reveló que, pese a estar dispuesto a regresar a las telenovelas, no ha recibido nuevas propuestas de trabajo en la televisión mexicana y también confirmó que finalizó su relación con Paulina Dávila. El actor explicó:

“Yo no estoy cerrado a nada, pero yo no he recibido ninguna invitación a hacer una telenovela, la verdad, ojalá que pronto”.

El intérprete atravesó una trombosis arterial en 2021, lo que derivó en la pérdida de una pierna y lo mantuvo varios años alejado de la vida pública, generando inquietud entre sus seguidores por su salud.

Respecto a su regreso laboral, recibió apoyo en proyectos previos donde los personajes se adaptaron a su situación: resaltó que los equipos de trabajo han modificado lo necesario para que “el personaje sea más real y que no se enfoque en la prótesis”.

Juan Pablo Medina confirma que no ha recibido nuevas propuestas para telenovelas tras su recuperación de salud (Foto: Instagram/@juan_pablomedina)

Después de más de cuatro años de aquel episodio, Medina afirmó que puede realizar ejercicio, bailar y participar en deportes extremos. “Es que hay que aprender a adaptarse, ver qué se puede hacer de qué manera y entrarle con todo”.

Sobre su experiencia, agregó: “Yo lo veo como una oportunidad más de estar acá, muy contento con el reto y dándolo todo”.

El fin de su noviazgo con Paulina Dávila

Tras el fin de su relación con Paulina Dávila, actriz colombiana de 37 años que interpretó a ‘Graciela Fernández’ en la serie ‘Chespirito: Sin querer queriendo’, Medina aseguró estar enfocado en su bienestar y su carrera: “Ahorita estoy tranquilo, contento, disfrutando ya para retomar trabajo y sí, tiempo para mí”.

Juan Pablo Medina habla sobre el fin de su relación con Paulina Dávila y su nueva etapa personal (Instagram/@juan_pablomedina)

Juan Pablo y Paulina mantuvieron una relación sentimental durante aproximadamente tres años. Paulina Dávila acompañó a Medina durante el proceso de salud que experimentó. Medina ha expresado públicamente el apoyo incondicional que recibió de Dávila durante su hospitalización y recuperación.

La relación atravesó una crisis tras la amputación. Medina reconoció que, durante ese periodo, se cerró emocionalmente y no pudo comunicarse plenamente ni con su familia ni con Paulina.

Esta situación afectó la dinámica de pareja y llevó a su ruptura, la cual ambos confirmaron en 2023. Medina resaltó que el cariño y el respeto entre ellos se mantuvo, aunque decidieron tomar caminos separados para enfocarse en sus proyectos personales y en su bienestar emocional.

La colombiana interpretó a la primera esposa del cómico - crédito @Paulinada_/Instagram

A inicios de 2024, surgieron rumores de una posible reconciliación. Ambos fueron vistos juntos en eventos públicos y compartieron imágenes juntos en redes sociales. Medina confirmó en una entrevista que estaban intentando darse una segunda oportunidad y que seguían apoyándose mutuamente en sus proyectos profesionales.

El momento que marcó la vida de ‘Chespi’

Juan Pablo Medina, conocido por sus amigos del medio artístico como “Chespi”, perdió una pierna en julio de 2021 debido a una trombosis provocada por un infarto silencioso. Mientras grababa una serie, comenzó a sentir un fuerte dolor abdominal.

El equipo médico primero pensó que era una intoxicación, pero al hospitalizarlo, los estudios revelaron coágulos en el corazón, el intestino y las piernas. La gravedad del cuadro obligó a los médicos a amputar su pierna derecha para salvarle la vida. La intervención se realizó por encima de la rodilla.

Tras la amputación, Medina enfrentó un proceso de recuperación física y emocional. Recibió apoyo de su familia, de su pareja y de especialistas en salud mental. Optó por una prótesis de alta tecnología y se dedicó a su rehabilitación.

Medina enfrentó una trombosis arterial en 2021, que resultó en la pérdida de una pierna y su alejamiento temporal del medio (Instagram/@juan_pablomedina)

Con el tiempo, retomó su carrera actoral y ha participado en distintas producciones. Además, se ha involucrado en campañas para apoyar a personas que necesitan prótesis y comparte su experiencia para inspirar a otros.

Medina ha declarado que, si bien pensó que tendría menos oportunidades laborales, sucedió lo contrario y su historia se convirtió en un ejemplo de resiliencia.

Actualmente, continúa trabajando como actor, participa en actividades deportivas y ha sido invitado como embajador de marcas de prótesis en eventos internacionales, como los Juegos Paralímpicos de París.