Detienen a 3 trabajadores del registro civil por expedir actas de nacimiento a extranjeros en Chiapas

Foto: SSP Chiapas

Tres hombres fueron detenidos por su presunta responsabilidad en la expedición de actas de nacimiento de manera ilegal a personas extranjeras en el estado de Chiapas.

El fiscal del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que la investigación comenzó derivado de una denuncia formal realizada el 12 de enero por la Dirección General del Registro Civil.

La denuncia fue motivada luego de una auditoría interna por parte del Órgano de Control Interno, en el que se detectaron anomalías en el manejo de información y en el uso de los sistemas informáticos, en especifico de los procesos de expedición y corrección de actas de nacimiento.

Tras los hallazgos, se identificó a Artemio “N”, Juan “N” y Jorge “N”, quienes laboraban en el Registro Civil, por su presunta responsabilidad en la expedición de documentos apócrifos en complicidad con redes dedicadas al tráfico de personas.

Personal del Instituto Nacional de Migración (INM) anuncia el cierre de oficinas de migración este lunes, en el municipio de Tapachula en Chiapas (México). EFE/ Juan Manuel Blanco

Los tres hombres fueron detenidos por su presunta responsabilidad en los delitos de abuso de autoridad, asociación delictuosa y acceso ilícito a sistemas de información.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad del Pueblo, las gestiones ilegales realizadas por Juan “N” habrían ocurrido en las sedes del Registro Civil de Tuxtla Gutiérrez y Tzimol.

La investigación sostiene que el implicado formaba parte de una estructura criminal dedicada a vulnerar la seguridad jurídica y la fe pública en trámites de identidad.

El hombre fue localizado en la colonia Jardines del Pedregal, donde presuntamente intentaba evadir a las autoridades. Tras su detención, fue presentado ante la instancia judicial que decidirá el curso de su proceso penal.

Los tres detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para que se determine su situación jurídica.

Operativos en Chiapas logran captura de presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa

Los tres sujetos detenidos (Especial)

En días recientes fueron detenidos tres presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa tras un operativo de la Guardia Nacional (GN) en la colonia Nueva Urbina del municipio de Pijijiapan.

José Oswaldo H. C. y Luis Ángel M. R. fueron interceptados alrededor de las 18:30 horas, dentro de un vehículo Honda CRV sobre la carretera federal México 200, donde las autoridades les aseguraron diversos objetos:

3 armas de fuego cortas

Dosis de droga

Dinero en efectivo.

Por su parte, el 15 de enero la Vocería de la Guardia Nacional comunicó el decomiso de una camioneta con apariencia militar, junto a un arma larga, 5.537 cartuchos, 12 granadas de 40 mm, 35 cargadores, dos cascos tácticos y una máquina cuenta billetes durante patrullajes en la zona boscosa de Cintalapa.

Vehículo clonado asegurado en Chiapas (Guardia Nacional)

No es el primer incidente de este tipo en el estado. A fines de 2025, la Secretaría de Seguridad del Pueblo comunicó la detención de siete personas y la confiscación de vehículos con características militares, armas y municiones tras hechos violentos en Villaflores.

En otra acción, el 30 de noviembre, tres sujetos fueron arrestados con 63 bolsas de cocaína, 10 de marihuana, 12 teléfonos celulares, dos radios portátiles, 71 ponchallantas, una tabla y una caja con chocolates que contenían hongos alucinógenos.