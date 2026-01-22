México

Detienen a 3 trabajadores del registro civil por expedir actas de nacimiento a extranjeros en Chiapas

Las autoridades señalaron que los sujetos actuaban en complicidad con redes dedicadas al tráfico de personas

Guardar
Foto: SSP Chiapas
Foto: SSP Chiapas

Tres hombres fueron detenidos por su presunta responsabilidad en la expedición de actas de nacimiento de manera ilegal a personas extranjeras en el estado de Chiapas.

El fiscal del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que la investigación comenzó derivado de una denuncia formal realizada el 12 de enero por la Dirección General del Registro Civil.

La denuncia fue motivada luego de una auditoría interna por parte del Órgano de Control Interno, en el que se detectaron anomalías en el manejo de información y en el uso de los sistemas informáticos, en especifico de los procesos de expedición y corrección de actas de nacimiento.

Tras los hallazgos, se identificó a Artemio “N”, Juan “N” y Jorge “N”, quienes laboraban en el Registro Civil, por su presunta responsabilidad en la expedición de documentos apócrifos en complicidad con redes dedicadas al tráfico de personas.

Personal del Instituto Nacional de
Personal del Instituto Nacional de Migración (INM) anuncia el cierre de oficinas de migración este lunes, en el municipio de Tapachula en Chiapas (México). EFE/ Juan Manuel Blanco

Los tres hombres fueron detenidos por su presunta responsabilidad en los delitos de abuso de autoridad, asociación delictuosa y acceso ilícito a sistemas de información.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad del Pueblo, las gestiones ilegales realizadas por Juan “N” habrían ocurrido en las sedes del Registro Civil de Tuxtla Gutiérrez y Tzimol.

La investigación sostiene que el implicado formaba parte de una estructura criminal dedicada a vulnerar la seguridad jurídica y la fe pública en trámites de identidad.

El hombre fue localizado en la colonia Jardines del Pedregal, donde presuntamente intentaba evadir a las autoridades. Tras su detención, fue presentado ante la instancia judicial que decidirá el curso de su proceso penal.

Los tres detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para que se determine su situación jurídica.

Operativos en Chiapas logran captura de presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa

Los tres sujetos detenidos (Especial)
Los tres sujetos detenidos (Especial)

En días recientes fueron detenidos tres presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa tras un operativo de la Guardia Nacional (GN) en la colonia Nueva Urbina del municipio de Pijijiapan.

José Oswaldo H. C. y Luis Ángel M. R. fueron interceptados alrededor de las 18:30 horas, dentro de un vehículo Honda CRV sobre la carretera federal México 200, donde las autoridades les aseguraron diversos objetos:

  • 3 armas de fuego cortas
  • Dosis de droga
  • Dinero en efectivo.

Por su parte, el 15 de enero la Vocería de la Guardia Nacional comunicó el decomiso de una camioneta con apariencia militar, junto a un arma larga, 5.537 cartuchos, 12 granadas de 40 mm, 35 cargadores, dos cascos tácticos y una máquina cuenta billetes durante patrullajes en la zona boscosa de Cintalapa.

Vehículo clonado asegurado en Chiapas
Vehículo clonado asegurado en Chiapas (Guardia Nacional)

No es el primer incidente de este tipo en el estado. A fines de 2025, la Secretaría de Seguridad del Pueblo comunicó la detención de siete personas y la confiscación de vehículos con características militares, armas y municiones tras hechos violentos en Villaflores.

En otra acción, el 30 de noviembre, tres sujetos fueron arrestados con 63 bolsas de cocaína, 10 de marihuana, 12 teléfonos celulares, dos radios portátiles, 71 ponchallantas, una tabla y una caja con chocolates que contenían hongos alucinógenos.

Temas Relacionados

ChiapasDetenidosExpedición de actas de nacimientoExtranjerosTrata de personasNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Productora de Hoy desmiente que Andrea Legarreta le haya exigido contratar a Luis Carlos Origel en el matutino

Andrea Rodríguez aseguró que la presencia del coach fitness no es nueva en el matutino de Televisa

Productora de Hoy desmiente que

Reportan intenso operativo de fuerzas federales en Apatzingán

Internautas han compartido diversos videos de helicópteros sobrevolando a baja altura en lo que podría ser el poblado de Cenobio Moreno

Reportan intenso operativo de fuerzas

El batido de 3 ingredientes que elimina las ojeras en 2 semanas

Esta mezcla de ingredientes puede mejorar la apariencia de dicha zona gracias a sus antioxidantes y nutrientes naturales

El batido de 3 ingredientes

De realidad virtual a cadáveres, así son las instalaciones de la Marina para estudiar medicina y enfermería

La Semar cuenta con el CENCIS, un centro especializado en la enseñanza de las ciencias de la salud

De realidad virtual a cadáveres,

Qué tan malo es para el hígado automedicarse con paracetamol

La tendencia a recurrir a medicamentos sin control profesional es alta entre jóvenes

Qué tan malo es para
MÁS NOTICIAS

NARCO

Hombre que llevaba fentanilo del

Hombre que llevaba fentanilo del Cártel de Sinaloa en el auto de su novia es hallado culpable en EEUU

Reportan intenso operativo de fuerzas federales en Apatzingán

Cayeron Marina “N” y Dulce “N” tras dos operativos contra el narcomenudeo y la extorsión en CDMX

“La Oficina”, la célula que vendía drogas en ‘tiendas 24 hrs’ de Tijuana y que su líder fue enviado a EEUU

“Delta 1”, alto líder del CJNG, es acusado de distribuir fentanilo y metanfetamina en EEUU

ENTRETENIMIENTO

Productora de Hoy desmiente que

Productora de Hoy desmiente que Andrea Legarreta le haya exigido contratar a Luis Carlos Origel en el matutino

Angie Taddei, integrante de JNS, habría hecho desafortunado comentario sobre el físico de las nuevas Jeans

“Viajes, experiencias y anécdotas”: Lucero dará concierto en CDMX para celebrar 46 años de carrera

Fans mexicanas de Harry Styles dan su opinión de “Aperture” tras evento especial en CDMX

Autos y viajes: los lujos que presumía Nicholette, influencer secuestrada en Culiacán

DEPORTES

Mundial 2026 dejará una derrama

Mundial 2026 dejará una derrama económica de 3 mil millones de dólares en México, según Coparmex

Javier Aguirre aclaró la razón por la que Gilberto Mora dejó la convocatoria del Tri

Este es el club que se encontraría negociando el fichaje de Edson Álvarez

Fórmula 1 estrena exhibición en CDMX: cómo comprar boletos vivir la experiencia automovilística

Lesión de Henry Martín y Alejandro Zendejas: cuándo estarán listos para jugar con América