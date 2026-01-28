Cuatro bebidas esenciales que ayudan a la regeneración y el cuidado del hígado

El consumo de algunas bebidas es esencial para favorecer el bienestar del hígado. (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

El hígado es uno de los órganos más importantes del cuerpo humano, ya que cumple funciones vitales como la desintoxicación de la sangre, el metabolismo de grasas y azúcares, la producción de proteínas y el almacenamiento de vitaminas y minerales.

Debido a su constante actividad, mantenerlo saludable es fundamental para el bienestar general. Una forma sencilla de apoyar su función es a través del consumo adecuado de ciertas bebidas que favorecen su regeneración y correcto funcionamiento.

En este sentido, además de una alimentación equilibrada y la reducción del consumo de alcohol y alimentos ultraprocesados, algunas bebidas pueden contribuir positivamente a la salud hepática.

El agua natural es la bebida más importante para el hígado y para todo el organismo. Mantener una hidratación adecuada facilita los procesos de eliminación de toxinas, ayudando al hígado y a los riñones a realizar su labor de depuración.

Beber suficiente agua diariamente contribuye a que la sangre circule de manera eficiente y a que los nutrientes lleguen correctamente a las células hepáticas. Además, evita la acumulación de residuos que pueden sobrecargar este órgano.

Algunas bebidas como el té verde ayudan a mantener la función del hígado. Foto: (Infobae Archivo)

Asimismo, se ha comprobado que el consumo moderado de café puede tener efectos protectores sobre el hígado. Esta bebida contiene antioxidantes y compuestos bioactivos que ayudan a reducir la inflamación y pueden disminuir el riesgo de enfermedades hepáticas como la fibrosis o la cirrosis.

El café también se ha asociado con niveles más bajos de enzimas hepáticas, lo que indica un mejor funcionamiento del hígado. Se recomienda consumirlo sin exceso y evitar añadir grandes cantidades de azúcar o cremas.

El té verde es reconocido por su alto contenido de antioxidantes, especialmente catequinas, que ayudan a combatir el daño celular provocado por los radicales libres. Estas sustancias pueden favorecer la función hepática al reducir la acumulación de grasa en el hígado y apoyar los procesos naturales de regeneración.

Consumido de manera regular y en cantidades moderadas, el té verde puede ser un complemento útil dentro de un estilo de vida saludable.

Acompañar estas bebidas con una dieta equilibrada y actividad física será de ayuda para el bienestar del hígado (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

El jugo de betabel es otra bebida que destaca por sus beneficios para el hígado. Es rico en antioxidantes, nitratos naturales y fibra, elementos que contribuyen a mejorar la circulación sanguínea y a reducir el estrés oxidativo.

El betabel también estimula la producción de enzimas desintoxicantes, lo que favorece la limpieza del hígado y apoya su capacidad de regenerarse. Para potenciar sus beneficios, puede combinarse con limón o zanahoria.

Si bien estas bebidas pueden apoyar la salud del hígado, es importante recordar que no sustituyen tratamientos médicos ni corrigen por sí solas enfermedades hepáticas. Su efecto es mayor cuando se integran a hábitos saludables como una dieta balanceada, actividad física regular y chequeos médicos periódicos.

Cuidar el hígado es invertir en la salud a largo plazo. Incluir estas bebidas en la rutina diaria, de forma responsable, puede ser un paso sencillo pero significativo para fortalecer uno de los órganos más esenciales del cuerpo.