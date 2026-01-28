¿Cuántas veces te puede dar el sarampión y cuánto tiempo de inmunidad tengo después de la vacuna?

La vacuna triple viral presenta un perfil de seguridad favorable y se recomienda actualizar el esquema vacunatorio ante dudas o viajes a zonas con brotes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que ha tenido brotes recientes en México y ha despertado preocupación.

Esta infección se transmite con facilidad mediante gotículas respiratorias expulsadas por personas infectadas, lo que convierte a la vacunación en la principal medida para frenar su propagación, según el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El sarampión suele presentarse solo una vez en la vida. Una vez que una persona se infecta y se recupera, desarrolla inmunidad de por vida contra la enfermedad.

La transmisión del virus del sarampión ocurre por gotículas respiratorias y puede afectar fácilmente a niños y adultos no inmunizados JUNTA DE ANDALUCÍA

La probabilidad de que alguien vuelva a contraer sarampión es extremadamente baja.

En cuanto a la vacuna, la inmunidad que proporciona la vacuna triple viral (que protege contra sarampión, paperas y rubéola) es muy alta.

Tras recibir las dos dosis recomendadas, más del 97% de las personas quedan protegidas de por vida contra el sarampión.

¿Por qué el sarampión sólo da una vez en la vida?

La explicación científica se basa en la respuesta inmunológica del cuerpo.

Cuando una persona se contagia de sarampión, su sistema inmune reconoce el virus y produce anticuerpos específicos para combatirlo.

La falta de inmunización y la vulnerabilidad de ciertos grupos, como niños pequeños y personas inmunosuprimidas, incrementan el riesgo de complicaciones graves por sarampión SALUD JUNTA DE ANDALUCÍA

De igual manera, se generan células de memoria inmunológica que “recuerdan” cómo atacar el virus en caso de una exposición futura.

Esta memoria inmunitaria suele durar toda la vida.

¿Quiénes se puede contagiar de sarampión?

Ambas instituciones advierten que el sarampión afecta a niños y adultos que no han recibido inmunización previa.

El virus puede transmitirse incluso varias horas después de que la persona infectada abandone un sitio cerrado, ya que las partículas virales permanecen activas en el ambiente.

La enfermedad representa un riesgo especial para quienes nunca han pasado el sarampión ni tienen el esquema completo de vacuna triple viral.

De acuerdo con MedlinePlus, que recopila información de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, cualquier individuo sin inmunidad puede contagiarse fácilmente.

Los grupos más vulnerables abarcan niños, personas con sistemas inmunológicos debilitados y miembros del personal sanitario expuestos a casos sospechosos o confirmados.

¿Cómo detectar el sarampión?

Entre los primeros síntomas figuran fiebre alta, que puede sobrepasar los 40 °C, tos, secreción nasal y conjuntivitis.

Uno de los primeros síntomas es la fiebre (Imagen Ilustrativa Infobae)

En casos graves, llegan a presentarse complicaciones como neumonía, sobre todo en niños pequeños, personas inmunosuprimidas y adultos mayores.

Según el Ministerio uruguayo, viajeros procedentes de regiones con transmisión activa pueden introducir el sarampión, frecuentemente sin síntomas evidentes.

Ante la detección de un brote, se pone en marcha la denominada vacunación de bloqueo para contactos y grupos expuestos dentro de las primeras 72 horas, con el objetivo de limitar la extensión del contagio.

¿Cómo prevenir el sarampión?

En prevención, la vacuna triple viral (SPR) representa una herramienta fundamental.

La vacunación de bloqueo para contactos expuestos se implementa en las primeras 72 horas tras detectar un brote de sarampión para limitar la propagación EFE/Mario Guzmán

El IMSS remarca que la vacuna protege frente al sarampión, la rubéola y las paperas, y recomienda la doble viral para adolescentes y adultos que no fueron inmunizados de pequeños.

En contextos de viajes o brotes, se contempla una “dosis 0” extra para lactantes de seis a once meses, aunque esta dosis adicional no reemplaza el cumplimiento del esquema estándar.

Una sola dosis del biológico otorga una protección del 93%, mientras que completar las dos dosis eleva la efectividad al 97%, según el Ministerio de Salud Pública de Uruguay.

La vacuna es considerada “altamente efectiva para prevenir el contagio” y, como resaltan las autoridades, la mayoría de las personas mantienen esta inmunidad de forma duradera.

Quiénes no deben vacunarse contra el sarampión

El sarampión, enfermedad viral altamente contagiosa, ha resurgido con brotes recientes en México (AP Foto/Mary Conlon, Archivo)

No se recomienda la vacuna triple viral (SRP/MMR) en:

Personas con inmunodeficiencias, mujeres embarazadas o quienes estén recibiendo ciertos tratamientos inmunosupresores.

Si ya tienes inmunidad comprobada, vacunar no genera un beneficio adicional.