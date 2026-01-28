Cuál sería la relevancia de El Dorado en la disputa entre “Los Chapos” y “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa

El municipio de El Dorado es históricamente reconocido por su papel en las operaciones del Cártel de Sinaloa. (Jesús Aviles - Infobae México)

La reciente detención de Israel Vizcarra Beltrán, alias “Palillo”, quien operaba como jefe de plaza en El Dorado, pone en el centro de la discusión la importancia estratégica de esta localidad en la lucha interna entre las facciones de “Los Chapos” y “Los Mayos”.

Infobae México pudo conocer mediante fuetes federales que Vizcarra tenía a cargo el control del municipio antes mencionado y es señalado como operador de segundo nivel en la estructura criminal liderada por Ismael Zambada Sicairos, alias “El Mayito Flaco”.

La captura de uno de los principales operadores de la zona revelaría la magnitud del conflicto por el control territorial en esta región clave del estado, el cual históricamente fue operado por facciones afines a “Los Chapos”, como en el caso de Dámaso López Núñez, alias “El Licenciado”, o un ejemplo más reciente, con Raúl Alberto Carrasco, también conocido como “El Chore del Dorado”.

Este sitio podría ser una clave estratégica en la guerra que no cesa, debido a la cercanía con territorios liderados por los Zambada y la salida que tiene al Golfo de California.

Antecedentes: El Dorado y su control histórico por “Los Chapos”

Durante años, El Dorado fue un bastión de la organización liderada por Joaquín “El Chapo” Guzmán y posteriormente por “Los Chapitos”.

Este control se mantenía respaldado por operadores como “El Licenciado” y “El Chore del Dorado”; el primero de ellos preso y el segundo abatido por autoridades mexicanas en el 2024.

El dominio permitió a la facción de los hijos de “El Chapo” fortalecer su presencia en el sur de Culiacán, manteniendo rutas de trasiego y control territorial.

La ruptura interna, agudizada tras el secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada y su entrega a EEUU, motivó a “Los Mayos” a disputar plazas tradicionalmente bajo control rival, entre ellas El Dorado, justamente uno de los sitios donde comenzó el conflicto el pasado 9 de septiembre de 2024.

Disputa armada y cercanía con zonas clave: Quilá y El Salado

El Dorado se ubica en una franja estratégica, cerca de las comunidades de Quilá y El Salado, reconocidas como enclaves históricos de la facción de los Zambada.

Esta proximidad facilita la entrada de “Los Mayos” y convierte a El Dorado en un punto de presión directa contra “Los Chapitos”.

Como estrategia de guerra sería una zona clave para ambos mandos, a los Zambada les representa el asegurar el perímetro a sus territorios y para los Guzmán sería un sitio útil para atacar El Salado.

Los enfrentamientos y desplazamientos recientes en la región reflejan cómo la guerra interna expande los escenarios de violencia y obliga a ambas facciones a reforzar posiciones limítrofes.

El Dorado y su valor geográfico: salida al mar y rutas de tráfico

El Dorado no solo es relevante por su ubicación terrestre, sino también por su acceso al litoral.

La posibilidad de movilizar cargamentos ilícitos vía marítima otorgaría a la plaza un valor logístico fundamental para el tráfico de drogas, especialmente en una coyuntura donde el control de rutas hacia Estados Unidos es disputado por ambas facciones.

El mar permite la operación de lanchas rápidas y la diversificación de los puntos de salida, elemento que ha sido documentado en investigaciones sobre la estructura operativa del Cártel de Sinaloa.

Impacto de la detención y posible reconfiguración del poder en la zona

Niveles en la estructura criminal de "Los Mayos" del Cártel de Sinaloa. (Especial)

La captura de dos de los principales operadores de “Los Mayos” en El Dorado representa un golpe a la célula de los Zambada, pero también podría reavivar la lucha por el control de la plaza.

La violencia y los movimientos de jefes de plaza suelen generar reacomodos inmediatos, incremento de enfrentamientos y desplazamientos de población en los municipios afectados.

La relevancia de El Dorado radica en su papel como frontera viva entre las dos facciones más poderosas del Cártel de Sinaloa.