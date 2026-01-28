México

Carlos Trejo ‘El Cazafantasmas’ denuncia discriminación en lujoso hotel por su apariencia: llevaba playera de ‘Cañitas’

El investigador paranormal mostró su enojo por un incidente ocurrido en el hotel Safi de Monterrey, donde no se le permitió ingresar por su característico estilo

Carlos Trejo llevaba puesta una playera con la ilustración de su libro 'Cañitas' (Foto: Instagram / @ct_caza)

Luego de darse a conocer recientemente que Carlos Trejo se enfrentará en una pelea de box contra su acérrimo enemigo, el actor Alfredo Adame, en el evento Ring Royale el próximo 15 de marzo en la Arena Monterrey, ahora el Cazafantasmas ha denunciado en sus redes sociales que presuntamente fue discriminado por su apariencia en un hotel de la ciudad regiomontana.

En sus redes sociales, el autor de ‘Cañitas’ compartió un video donde se le ve reclamando a una persona del staff del hotel Safi que no se le permitió ingresar al restaurante del establecimiento a desayunar.

Trejo y Adame se enfrentarán en pelea de box el próximo 15 de marzo (Jovani Pérez / Infobae México)

“Le entrego su llave. No me gusta que discriminen a la gente. Vengo a desayunar y resulta que un mesero me dice que no puedo desayunar que porque puedo ofender a las personas. Se me hace una falta de respeto porque somos mexicanos, estamos para unirnos no para discriminarnos y se me hace muy grosero la forma en que tratan ustedes al público. Le dejo su llave, quédense con el día, no tengo ningún problema, me voy enfrente que creo que me dan mucho mejor trato por ser mexicano”, dijo el investigador de lo paranormal a la mujer que se mostró un tanto apenada.

El Cazafantasmas no pudo desayunar en el hotel |Crédito: ctcazafantasmas

La advertencia de una denuncia a nivel nacional

Carlos Trejo fue más allá y afirmó que daría a conocer el incidente en un enlace con el periodista Gustavo Adolfo Infante en los minutos siguientes.

“Hoy tengo una rueda nacional y en veinte minutos tengo una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, me va a dar mucho gusto no recomendar su hotel. Me voy al hotel de enfrente, y es más ni me pidan taxi, así me voy”, dijo el Cazafantasmas quien vestía una playera con la ilustracipon de la portada de su popular libro y estaba arreglado con su ya conocido estilo “rockero biker”.

Visiblemente enojado, Carlos Trejo envió un mensaje al mesero que le negó el acceso a desayunar.

Dígale al mesero que de mi parte se vaya al carajo y si ofendí a alguien por estar así, que rechingu*n a su madre todos”, recalcó.

Carlos Trejo se encuentra en Monterrey promocionando la próxima pelea de 'Ring Royale' (Foto: Steve Allen/Infobae)

Un crudo mensaje para Alfredo Adame antes de su pelea de box

Horas más tarde, el estudioso de lo esotérico compartió un clip desde la habitación del hotel en que se hospedó tras el altercado en el hotel Safi y dio más detalles de lo ocurrido:

“Les comentaré que llegué a desayunar y yo venía vestido como siempre me visto y me pusieron la mano (en el pecho), que no podía (pasar) porque no estaba debidamente vestido".

Carlos Trejo mandó un duro mensaje a Alfredo Adame, quien presuntamente se burló del incidente en Monterrey (TikTok)

Tras ello, denunció que Alfredo Adame se había burlado de su situación y le envió un crudo mensaje.

“El golden shit, el hocico de morsa, burlándose de que me habáin discriminado. Imagínense, p*nche loco, feliz de que discriminan a un mexicano. Obviamente el tipo de narcisista este enfermo. Ay Alfredo, no entiendo por qué tu mamá no te tragó y te cagó en el baño, cabr*n. Tu placenta yo creo fue el escusado y ya vinista a cagarla por todos lados”, expresó.

Al momento el Hotel Safi de Monterrey no ha emitido ningún comunicado al respecto.

Temas Relacionados

Carlos TrejoEl CazafantasmasHotel SafiMonterreyNuevo LeónAlfredo AdameDiscriminaciónmexico-entretenimiento

