Tipo de cambio hoy 27 de enero: cuánto cuesta el dólar canadiense en México

Este fue el comportamiento que mantuvo la divisa canadiense en las últimas horas

Estos son los cambios en
Estos son los cambios en el valor del dólar canadiense en México de hoy (Jovani Pérez/Infobae)

La moneda mexicana es una de las 10 monedas más comercializadas en el mercado de divisas a nivel internacional, la más negociada en América Latina y la tercera en todo el continente. Su costo es de gran importancia a nivel nacional como regional, pues el país se caracteriza por ser uno de los principales socios comerciales de Canadá y Estados Unidos.

La tasa de cambio es el valor de una moneda expresado en término de la divisa de otro país, esta conversión facilita el negocio internacional de bienes y servicios, así como la transferencia de fondos entre naciones. Canadá y México sostienen una relación importante a raíz del acuerdo comercial T-MEC. Por estas razones a continuación te compartimos en cuánto está el tipo de cambio entre el dólar canadiense y el peso mexicano.

El dólar canadiense se paga al comienzo del día de hoy a 12.6551 pesos en promedio. El valor de la divisa en el cierre de mercados de la jornada de ayer fue de 12.6664 pesos.

De acuerdo con información de Investing, el rango anual en el tipo de cambio de esta moneda está entre los 12.601 - 14.8895 pesos, esto representa una variación del 12.6618 en dicho periodo.

Diversos factores determina el nivel de tasa de cambio, las políticas monetarias, inflación, balanza de comercio y la expectativa de los consumidores son lagunas de las cuestiones que influyen en el valor de divisas.

Mexicanos viviendo en Canadá

México es uno de los
México es uno de los principales socios comerciales de Canadá gracias al T-MEC (REUTERS/Christinne Muschi)

De acuerdo con estadísticas oficiales del último censo realizado en Canadá, los mexicanos son la tercera población de América Latina y el Caribe con mayor presencia en su territorio y el primero entre los países hispanohablantes de la región. En 2021 se contabilizaron un total de 132.220 personas originarias de México que viven dicho país.

El gobierno canadiense consideró que el 75.8 por ciento de esa población son habitantes permanentes que obtuvieron la ciudadanía canadiense por naturalización o que nacieron en México con padre o madre canadiense. El 24.2 por ciento fueron catalogados como residente no permanentes, en este grupo se encuentras los mexicanos que consiguieron una visa de trabajo o los estudiantes que se encuentran de intercambio.

Según el Gobierno de México las remesas provenientes de Canadá fueron de 216 millones de dólares durante el primer trimestre del año en curso y en 2023 se enviaron un total de 930 millones de dólares.

Se espera que durante el
Se espera que durante el segundo semestre del año la economía Canadiense se encarrile a un crecimiento (Gobierno de Cantabria)

