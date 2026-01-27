México

Rescatan a mujer lesionada en el Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl, cerca de Amecameca: tenía fractura de tibia y peroné

Elementos de emergencia del Estado de México trasladaron a la persona a un hospital cercano, debido a las lesiones que presentaba

La mujer fue hallada por servicios de emergencia del Estado de México. Crédito: X/@SS_Edomex.

Elementos de emergencia del Estado de México rescataron a una mujer que se encontraba herida en el Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl, cerca del municipio de Amecameca.

De acuerdo con datos del Gobierno del Estado de México y la Secretaría de Seguridad local, la mujer se encontraba herida en el sitio, ya que presentaba una fractura en la tibia y el peroné.

Diferentes servicios de emergencia y seguridad se dirigieron al lugar para ayudar a la persona, cuya identidad no ha sido revelada hasta el momento.

Miembros del agrupamiento de Alta Montaña y Agreste ayudaron en el descenso de la persona que se encontraba en el sitio.

La mujer encontrada en este Parque Nacional, cerca de Amecameca, presentaba fracturas en el peroné y tibia. Crédito: X/@SS_Edomex.

¿Cómo fue el protocolo de actuación para rescatar a la mujer herida en el Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl?

En el lugar de los hechos, los servicios de emergencia se trasladaron al sitio del Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl, en el municipio de Amecameca en el Estado de México, para salvar a la mujer.

Los rescatistas se coordinaron con integrantes de Socorro Alpino de México y colaboraron en el descenso de una mujer utilizando una camilla skeed, de acuerdo al protocolo establecido por el personal de emergencia, así como de seguridad.

Posteriormente, un paramédico valoró a la paciente y determinó que presentaba fractura en tibia y peroné.

Tras la atención inicial y la estabilización de la extremidad lesionada, se procedió a preparar el traslado correspondiente.

La persona fue llevada a un hospital, donde recibiría la atención médica necesaria para su recuperación.

Los hechos ocurrieron cerca del municipio de Amecameca en el Estado de México. Foto: Maps.

Estas son las recomendaciones para visitar el Visitar el Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl

Visitar el Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl representa una experiencia única para quienes disfrutan del contacto con la naturaleza, el senderismo y la observación de paisajes volcánicos.

Antes de emprender el viaje, es importante considerar una serie de recomendaciones para garantizar la seguridad y el disfrute de la visita.

La planeación es fundamental. Se recomienda consultar el pronóstico del tiempo, llevar ropa adecuada para bajas temperaturas y protegerse del sol.

El acceso al parque puede estar restringido por cuestiones de seguridad o condiciones meteorológicas, por lo que es conveniente revisar los avisos oficiales y respetar las indicaciones de las autoridades.

Es importante seguir las recomendaciones en caso de visitar el Parque Nacional Iztaccíhuatl Popocatépetl. Foto: Gobierno de México.

Durante la visita, es indispensable cuidar el entorno natural. El parque alberga flora y fauna endémica que debe preservarse. Se sugiere evitar dejar basura, no extraer plantas ni molestar a los animales.

Entre las principales recomendaciones para los visitantes se encuentran:

  • Llevar suficiente agua y alimentos ligeros.
  • Usar calzado resistente y ropa térmica.
  • No separarse del grupo ni salirse de los senderos designados.
  • Portar identificación oficial y avisar a familiares sobre la ruta planificada.
  • Contratar guías certificados para excursiones de alta montaña.
  • Evitar el ascenso si se presentan síntomas de mal de altura.
  • Respetar las normas del parque y los horarios de acceso.
  • No encender fogatas ni realizar actividades que puedan provocar incendios.

Finalmente, es recomendable llevar una mochila con botiquín, linterna, bloqueador solar y teléfono con batería cargada. El respeto por el entorno y la preparación adecuada permiten disfrutar plenamente de este emblemático parque nacional.

