México

¿Qué tan caro está el nuevo perfume de Galilea Montijo?

La conductora de televisión lanzó un producto al mercado y esto es lo que cuesta

Guardar
Galilea Montijo entra al mundo
Galilea Montijo entra al mundo del perfume. Crédito: (Instagram/@galileamontijo)

La conductora mexicana Galilea Montijo continúa diversificando su carrera más allá de la televisión y ha captado la atención del público con el lanzamiento de una nueva fragancia que lleva su nombre.

La noticia tomó impulso en días recientes cuando una usuaria en redes sociales, identificada como @TuTiaSandra, difundió que el perfume está disponible a un precio notablemente accesible de 149,90 pesos mexicanos (8,5 dólares).

Esta cifra se destaca frente a los costos de otras fragancias de celebridades. Como muchas otras famosas, Galilea Montijo ha encontrado en la perfumería otra opción de ingresos.

El noble gesto de Galilea Montijo con los actores en México

La visita de Galilea Montijo
La visita de Galilea Montijo a La Casa del Actor refuerza el reconocimiento a los actores retirados y su labor en el entretenimiento mexicano. Crédito: (Instagram/@galileamontijo)

La reciente visita de Galilea Montijo a La Casa del Actor no solo reunió a la conductora con actores retirados, sino que volvió a centrar la atención sobre el trabajo social de la institución y la necesidad de visibilizar el aporte de quienes construyeron la historia del entretenimiento nacional. La organización publicó en sus redes sociales un video que muestra la interacción de Montijo con los residentes y parte del personal, subrayando la atmósfera de cercanía y aprecio que marcó la jornada.

A raíz de este encuentro, circularon versiones en medios digitales acerca de un posible donativo material aportado por la presentadora, cifrado en aproximadamente 500 mil pesos. Sin embargo, tanto La Casa del Actor como la propia Galilea Montijo no han confirmado públicamente este dato y la institución solo ha hecho oficial el registro audiovisual del evento.

La visita de Galilea Montijo
La visita de Galilea Montijo a La Casa del Actor refuerza el reconocimiento a los actores retirados y su labor en el entretenimiento mexicano. Crédito: (Facebook/ Jorge Ortiz de Pinedo)

El testimonio público de Jorge Ortiz de Pinedo, directivo de la fundación, aportó detalles sobre la jornada, resaltando el significado del gesto. En su mensaje, publicado tras la visita, detalló: “Ayer tuvimos la visita de Galilea Montijo en ‘La Casa del Actor’, fue a saludar a nuestros huéspedes”. Ortiz de Pinedo también relató la interacción de la conductora con los residentes y el personal de apoyo: “Algunos de ellos y buena parte de nuestros colaboradores (…) le pidieron la foto del recuerdo”.

El mensaje cerró con una manifestación de gratitud hacia la presentadora. Ortiz de Pinedo escribió: “Gracias querida y admirada amiga Galilea, por no olvidar a tus veteranos compañeros de profesión”, enfatizando el carácter simbólico del acto y la importancia del reconocimiento intergeneracional dentro del medio artístico.

Más allá del contenido de la visita, el acontecimiento reavivó el interés del público por conocer la labor continua de La Casa del Actor, una institución dedicada a brindar alojamiento, cuidados y compañía a actores y actrices en retiro. La jornada también subrayó la trayectoria de Galilea Montijo, reconocida como una de las conductoras más influyentes de la televisión mexicana, con una carrera consolidada en programas de entretenimiento y colaboraciones en proyectos teatrales y especiales televisivos.

Temas Relacionados

Galilea MontijoPerfumemexico-noticiasmexico-entretenimiento

Más Noticias

Valor de cierre del dólar en México este 27 de enero de USD a MXN

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Valor de cierre del dólar

Cae “El Seven” en Edomex, líder de una facción de la Familia Michoacana

Se le relaciona con delitos de alto impacto en tres entidades del país

Cae “El Seven” en Edomex,

“Galería del horror”: estudio registra 4,783 atrocidades en México durante 2025, entre tortura, mutilaciones y fosas clandestinas

El informe reportó 13 hechos de extrema violencia y 18 víctimas diarias en promedio, con la mayor incidencia en los estados de Sinaloa, Guanajuato y Guerrero

“Galería del horror”: estudio registra

INEGI reporta aumento en práctica de actividad física en México, pero continúa brecha de género

El instituto indicó que seis de cada 10 mexicanos realizan al menos un tipo de actividad física

INEGI reporta aumento en práctica

Beca Rita Cetina 2026: ¿Cuándo inician las inscripciones?

El apoyo educativo para familias con hijas e hijos en educación básica ya tiene calendario, requisitos y esquema de pagos definidos

Beca Rita Cetina 2026: ¿Cuándo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae “El Seven” en Edomex,

Cae “El Seven” en Edomex, líder de una facción de la Familia Michoacana

Detención de El Botox se dio luego de sobrevuelos de aeronaves estadounidenses en territorio mexicano, asegura De Mauleón

Fiscalía de Michoacán descartó que asesinato de familia de intérpretes de LSM esté vinculado al narco

Sheinbaum niega que foto de Ryan Wedding frente a embajda de EEUU haya sido creada con IA

Desde prisión, ‘El Marro’ seguiría dirigiendo al Cártel Santa Rosa de Lima

ENTRETENIMIENTO

Esto opinó Kalimba sobre los

Esto opinó Kalimba sobre los “poperos” y el tipo de show que ofrecen en vivo

Edén Muñoz, Yuridia y Belinda encabezan cartelera del Carnaval de Mazatlán 2026

Luis Carlos Origel reacciona a críticas por su romance con Andrea Legarreta y revela cómo es su relación con Erik Rubín

Ashley de Ha*Ash celebra su cumpleaños y estos fueron sus momentos más divertidos

Señora reacciona a su actuación en ‘Acércate a Rocío’ y revela cuánto le pagaron por aparecer en el show

DEPORTES

Cadillac lanza nueva playera de

Cadillac lanza nueva playera de Checo Pérez: precio y cuándo sale a la venta

Anuncian nuevo documental sobre Canelo Álvarez: “Llevar en alto el nombre del boxeo mexicano ”

PSG vs Newcastle United: cuándo y dónde ver el juego de la UEFA Champions League en México

Mundial 2026: estos son los futbolistas lesionados que ponen en riesgo su convocatoria a la Selección Mexicana

Shakur Stevenson vs Teófimo López: dónde y cuándo ver la pelea de box en vivo