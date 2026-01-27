¿Qué tan caro está el nuevo perfume de Galilea Montijo?

Galilea Montijo entra al mundo del perfume. Crédito: (Instagram/@galileamontijo)

La conductora mexicana Galilea Montijo continúa diversificando su carrera más allá de la televisión y ha captado la atención del público con el lanzamiento de una nueva fragancia que lleva su nombre.

La noticia tomó impulso en días recientes cuando una usuaria en redes sociales, identificada como @TuTiaSandra, difundió que el perfume está disponible a un precio notablemente accesible de 149,90 pesos mexicanos (8,5 dólares).

Esta cifra se destaca frente a los costos de otras fragancias de celebridades. Como muchas otras famosas, Galilea Montijo ha encontrado en la perfumería otra opción de ingresos.

El noble gesto de Galilea Montijo con los actores en México

La visita de Galilea Montijo a La Casa del Actor refuerza el reconocimiento a los actores retirados y su labor en el entretenimiento mexicano. Crédito: (Instagram/@galileamontijo)

La reciente visita de Galilea Montijo a La Casa del Actor no solo reunió a la conductora con actores retirados, sino que volvió a centrar la atención sobre el trabajo social de la institución y la necesidad de visibilizar el aporte de quienes construyeron la historia del entretenimiento nacional. La organización publicó en sus redes sociales un video que muestra la interacción de Montijo con los residentes y parte del personal, subrayando la atmósfera de cercanía y aprecio que marcó la jornada.

A raíz de este encuentro, circularon versiones en medios digitales acerca de un posible donativo material aportado por la presentadora, cifrado en aproximadamente 500 mil pesos. Sin embargo, tanto La Casa del Actor como la propia Galilea Montijo no han confirmado públicamente este dato y la institución solo ha hecho oficial el registro audiovisual del evento.

La visita de Galilea Montijo a La Casa del Actor refuerza el reconocimiento a los actores retirados y su labor en el entretenimiento mexicano. Crédito: (Facebook/ Jorge Ortiz de Pinedo)

El testimonio público de Jorge Ortiz de Pinedo, directivo de la fundación, aportó detalles sobre la jornada, resaltando el significado del gesto. En su mensaje, publicado tras la visita, detalló: “Ayer tuvimos la visita de Galilea Montijo en ‘La Casa del Actor’, fue a saludar a nuestros huéspedes”. Ortiz de Pinedo también relató la interacción de la conductora con los residentes y el personal de apoyo: “Algunos de ellos y buena parte de nuestros colaboradores (…) le pidieron la foto del recuerdo”.

El mensaje cerró con una manifestación de gratitud hacia la presentadora. Ortiz de Pinedo escribió: “Gracias querida y admirada amiga Galilea, por no olvidar a tus veteranos compañeros de profesión”, enfatizando el carácter simbólico del acto y la importancia del reconocimiento intergeneracional dentro del medio artístico.

Más allá del contenido de la visita, el acontecimiento reavivó el interés del público por conocer la labor continua de La Casa del Actor, una institución dedicada a brindar alojamiento, cuidados y compañía a actores y actrices en retiro. La jornada también subrayó la trayectoria de Galilea Montijo, reconocida como una de las conductoras más influyentes de la televisión mexicana, con una carrera consolidada en programas de entretenimiento y colaboraciones en proyectos teatrales y especiales televisivos.